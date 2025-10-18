https://ukraina.ru/20251018/ursula-opyat-vs-strla-a-nikolya-sarkozi-otpravlyaetsya-v-tyurmu-skandaly-nedeli-1070295942.html

Урсула опять всё стёрла! А Николя Саркози отправляется в тюрьму: скандалы недели

Урсула опять всё стёрла! А Николя Саркози отправляется в тюрьму: скандалы недели - 18.10.2025 Украина.ру

Урсула опять всё стёрла! А Николя Саркози отправляется в тюрьму: скандалы недели

В это невозможно поверить, но Урсула фон дер Ляйен опять всё стерла! Речь идет о переписке не с кем иным, как с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсуждали с Урсулой "сделку Меркосур"

2025-10-18T10:03

2025-10-18T10:03

2025-10-18T10:03

эксклюзив

сша

франция

европа

николя саркози

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

еврокомиссия

европарламент

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058793550_0:36:700:430_1920x0_80_0_0_efc8f7f076934feb284b4423b664ad2d.jpg

И переписка пропала. Снова!Сделка "Меркосур" - это соглашение между общим рынком стран Южной Америки и ЕС.В "Меркосур" входят Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Боливия.Сделка может быть очень выгодной, но далеко не для всех членов ЕС. Например, резко против фермеры Франции. Дешевая агропродукция из Южной Америки окончательно погубит их бизнес.Соглашение из-за этих противоречий не могут подписать уже несколько лет.Депутаты Европарламента захотели узнать содержание переписки между президентом Франции и главой ЕС.Но Урсула фон дер Ляйен воспользовалась излюбленным приемом. Она опять полностью стерла переписку.За это не предусмотрено никакого наказания, конечно. И это уже становится излюбленным методом госпожи фон дер Ляйен.Давайте вспомним, ведь совсем недавно Урсула уже стёрла другую очень важную переписку."Пфайзер" и 35 миллиардовТолько недавно достоянием изумлённой общественности стал факт исчезновения переписки Урсулы фон дер Ляйен с главой компании "Пфайзер" Альбертом Бурла.Речь шла о закупке ЕС вакцин на сумму 35 миллиардов евро во время пандемии коронавируса.Это была такая "мелочь" для Урсулы и Альберта, что они решили не сохранять переписку.А депутаты Европарламента очень хотели бы её увидеть! Равно как и - представьте себе - газета "Нью Йорк Таймс".Монстр американской журналистики - газета "НЙТ" - стал отправлять соответствующие запросы во все инстанции. Покажите переписку!И её в итоге всё-таки показали.Это были несколько чёрных листочков, буквально.Они стёрли всё. Там ведь были просто несущественные слова, приветы и пожелания доброй ночи. Так рассказали в секретариате главы Еврокомиссии.А 35 миллиардов евро? Они отправились фирме "Пфайзер". Как раз в результате "несущественной переписки".Покажите в таком случае договоры о покупке вакцин, потребовали депутаты Европарламента.Но их они тоже до сих пор не увидели!Причём сделка с "Пфайзер" носила все признаки коммерческой недобросовестности, и это мягко говоря.Вакцин было закуплено раза в три больше, чем жителей в ЕС. Кроме того, неизвестна до сих пор цена каждой вакцины. Но конечно, она была завышенной. Вопрос: насколько?70 миллиардов для Трампа и КеннедиА фирма "Пфайзер" и Альберт Бурла недавно заключили соглашение с Трампом."Пфайзер" обещает вложить около 70 миллиардов долларов в "исследование лекарств против онкологии" в США.Интересно, какие аргументы нашли Трамп и его министр здравоохранения Роберт Кеннеди?Может быть, эта удивительная сделка связана не только с закупками вакцин против коронавируса, но и с тем, что эти вакцины причиняли серьёзный вред здоровью?По крайней мере, так пишут американские блогеры, которые хорошо знакомы с этой темой. Вакцины "Пфайзер" могли вызвать взрывной рост онкологии в мире в последние годы.А Урсула прошла через расследования её действий Европарламентом (безрезультатно), через суд в городе Лионе (его в итоге отменили). И наконец, через процедуру импичмента.В октябре Европарламент голосовал за импичмент Урсуле фон дер Ляйен, но необходимых голосов не набрал.Удивительным образом Урсула продолжает лавировать и уходит от ответственности.Однако это не значит, что так будет продолжаться вечно. Именно несостоявшийся пока импичмент показал очень серьезные и неприятные тенденции для главы ЕК.Импичмент УрсулеЕвродепутаты обвинили главу Еврокомиссии в "злоупотреблении полномочиями, непрозрачности коммерческих сделок и в срыве принципов добросовестного управления".В том числе, речь шла как раз о закупке тех самых вакцин.Почему же Урсула опять вышла сухой из воды?Потому что большинство в Европарламенте не хочет ничего менять.Ведь большинство депутатов Европарламента просто банально занимаются той же самой коммерцией, что и Урсула. На своём уровне, конечно.Они совсем не против "воровства на вакцинах". Им не нравится другое: то, что всесильная "королева Евросоюза" отодвигает их самих от власти и потоков денег.Но, с другой стороны, есть всем известная предсказуемая Урсула. Да, все понимают, что она обокрала Евросоюз и бюджеты его стран (в первую очередь, конечно, бюджет Германии).Но на кого её менять? И рвать все цепочки налаженных бюрократических связей?Однако не всё так уж радужно для главы Еврокомиссии, которая до сих пор демонстрировала потрясающую живучесть и непотопляемость.Во-первых, в этот раз импичмент инициировали и "правые" и "левые" партии в Европарламенте одновременно. Запросы поступили с разницей в 20 секунд.Политические противники объединяются против Урсулы.Да, голосование было формальностью. Все знали, что главу ЕК не снимут. Тем не менее, надо рассматривать этот прецедент как рекламную акцию. Каковой он и являлся.Когда-то такое может случиться, намекает прямым текстом оппозиция. Это угроза и демонстрация возможностей.Бюрократическая игра "пожирание друг друга внутри системы" вышла на новый уровень.Во-вторых, при голосовании Урсулу фон дер Ляйен ожидал не очень приятный сюрприз: Урсула выиграла голосование со счетом 378 - 179 при 37 воздержавшихся.В её собственной коалиции - 452 члена.Значит, уже 74 члена её коалиции проголосовали за импичмент (или воздержались). Она уже не может полностью положиться даже на "своих".Да и "свои" ли они? Её коалицию только что покинули две партии, обиженные на то, что Урсула не дала им справедливое количество мест еврокомиссаров.Обман избирателейВообще на Урсулу многие политики обижаются. Они недовольны её солдафонскими манерами и неприкрытым протекционизмом.Есть "любимчики", им достаются места еврокомиссаров и другие плюшки.А есть изгои, и их число растёт.Урсула управляет не мудро.Она спокойно обманула избирателей: публично обещала коалицию с Мелони, но после выборов об этом "забыла".Другой вопрос, что и Джорджа Мелони тоже обманула своих избирателей. Поменяла курс на глобалистский сразу после выборов.Но это уже даже стало мейнстримом, традицией "демократических выборов". Говорим одно, делаем другое.Агент СШАЕсть и кое-что ещё, кроме "поддержки евробюрократов", что помогает Урсуле удержаться на троне.Урсула - ставленник американских корпораций. Но не "трамповских".Её и называли "американским агентом" в ЕС.Ничего удивительного. ЕС и создавался американцами (недавно были опубликованы уже рассекреченные документы об этом).Создавался он для того, чтобы Европой было легче управлять.Как говорил Генри Киссинджер, "с кем я должен говорить, если хочу поговорить с Европой?"Трон под Урсулой сильно пошатнулся с приходом Трампа.Он, наверное, тоже задаёт себе "вопрос Киссинджера". И ему совершенно не хочется говорить с Урсулой, агентом глобалистов и Демпартии США.Правда, Урсула прибыла месяц назад в Шотландию, и сидя на краешке стула, трясущейся лапкой подписала с Трампом форменную капитуляцию.Европа в результате этой "капитуляции в Шотландии" должна будет заплатить США буквально какие-то репарации. Сделать миллиардные инвестиции в США. Купить газ у США.Такое впечатление, что Европа проиграла Штатам войну."Серая чиновница"А два года назад Урсула побывала в Китае, где её встретили никак.Урсула даже вынуждена была пройти через ворота в аэропорту для обычных пассажиров.Их вместе с Макроном посадили за стол переговоров размером, наверное, с футбольное поле. Урсулу и Эммануэля демонстративно держали на расстоянии."Серая чиновница", так называли её в китайской прессе. И конечно, показательно и демонстративно унижали, в том числе на самом высоком уровне.Урсула продолжала улыбаться и делать вид, что ничего не произошло.Собираемся на выходНу и в самом ЕС всё сильнее тенденции "собираемся на выход".Совершенно открыто говорит об этом, например, Венгрия.А в Польше произошёл невероятный случай.Гжегож Браун, известный политик, был кандидатом в президенты Польши, публично вытер ноги и сжёг флаг ЕС.Гжегож Браун близок к Стиву Бэннону, идеологу "трампизма". Как и Виктор Орбан, который близок самому Дональду Трампу.Но "серая чиновница" не сдаётся и не собирается пока что отдавать власть. Наоборот, она собирается расширять ЕС.Вот буквально на днях Урсула побывала в Сербии, которую заманивают в Евросоюз. Обещает "принять в ЕС Украину".Но куда вступать-то? Скоро клубок противоречий разрушит и сам ЕС."Серые чиновники", конечно, отчаянно этому сопротивляются.Перспектива у Урсулы и ее "серой гвардии", если произойдёт потеря власти, очень незавидная. Это не просто потеря теплых мест и огромных финансовых потоков.Пять лет тюрьмы по "ливийскому делу"Вот последние новости: бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози отправляется в тюрьму. Он признан виновным в "участии в преступном сообществе".Саркози получил 5 лет тюрьмы, а два его министра - 6 лет и 2 года заключения под стражей.Считается доказанным, что Ливия финансировала его предвыборную кампанию в 2007 году. За что, видимо, "благодарный" Саркози и разбомбил Ливию и убил Муаммара Каддафи - участвуя в другом международном преступном сообществе, напавшем на Ливию в 2011 году.Кроме того, Саркози обвинялся в "пассивной коррупции" и "растрате и присвоении государственных средств". Это осталось не доказанным. В частности, потому что главный свидетель, ливанский бизнесмен, скончался в больнице 23 сентября этого года.Условия содержания у Саркози будут достаточно щадящие: он может смотреть телевизор, читать газеты и гулять во дворе тюрьмы, естественно. У него будет возможность свиданий и разговоров по телефону.Правда, у него не будет личного шофера, секретаря и телохранителей, которых до сих пор ему оплачивало государство.21 октября Саркози отправляется в тюрьму Ла Санте в Париже. Эта тюрьма была построена в 1867 году, и её стены видели многое и многих. Но не президентов республики."Я сделаю это с высоко поднятой головой!" - продолжает "держать лицо" Саркози.Его адвокаты, естественно, подают апелляцию. Но срок рассмотрения - март следующего года. Как минимум, до этого времени Саркози останется в тюрьме.Это первый случай заключения экс президента Республики в тюрьму во Франции.И это первый случай, когда за решётку отправляется бывший глава страны Евросоюза.Первый, но наверняка не последний.Читайте также: Обедневший Байден, шесть минут для продажи Украины, дело "Бурисмы" и плёнки ФБР. Скандалы недели

https://ukraina.ru/20250805/slaboumie-otvaga-i-bezotvetstvennost-pochemu-evrobyurokratiya-ne-izmenitsya-1066469829.html

сша

франция

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сша, франция, европа, николя саркози, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, европарламент, ес