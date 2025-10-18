Урсула опять всё стёрла! А Николя Саркози отправляется в тюрьму: скандалы недели
Фото: Урсула фон дер Ляйен
В это невозможно поверить, но Урсула фон дер Ляйен опять всё стерла! Речь идет о переписке не с кем иным, как с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсуждали с Урсулой "сделку Меркосур"
И переписка пропала. Снова!
Сделка "Меркосур" - это соглашение между общим рынком стран Южной Америки и ЕС.
В "Меркосур" входят Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Боливия.
Сделка может быть очень выгодной, но далеко не для всех членов ЕС. Например, резко против фермеры Франции. Дешевая агропродукция из Южной Америки окончательно погубит их бизнес.
Соглашение из-за этих противоречий не могут подписать уже несколько лет.
Депутаты Европарламента захотели узнать содержание переписки между президентом Франции и главой ЕС.
Но Урсула фон дер Ляйен воспользовалась излюбленным приемом. Она опять полностью стерла переписку.
За это не предусмотрено никакого наказания, конечно. И это уже становится излюбленным методом госпожи фон дер Ляйен.
Давайте вспомним, ведь совсем недавно Урсула уже стёрла другую очень важную переписку.
"Пфайзер" и 35 миллиардов
Только недавно достоянием изумлённой общественности стал факт исчезновения переписки Урсулы фон дер Ляйен с главой компании "Пфайзер" Альбертом Бурла.
Речь шла о закупке ЕС вакцин на сумму 35 миллиардов евро во время пандемии коронавируса.
Это была такая "мелочь" для Урсулы и Альберта, что они решили не сохранять переписку.
А депутаты Европарламента очень хотели бы её увидеть! Равно как и - представьте себе - газета "Нью Йорк Таймс".
Монстр американской журналистики - газета "НЙТ" - стал отправлять соответствующие запросы во все инстанции. Покажите переписку!
И её в итоге всё-таки показали.
Это были несколько чёрных листочков, буквально.
Они стёрли всё. Там ведь были просто несущественные слова, приветы и пожелания доброй ночи. Так рассказали в секретариате главы Еврокомиссии.
А 35 миллиардов евро? Они отправились фирме "Пфайзер". Как раз в результате "несущественной переписки".
Покажите в таком случае договоры о покупке вакцин, потребовали депутаты Европарламента.
Но их они тоже до сих пор не увидели!
Причём сделка с "Пфайзер" носила все признаки коммерческой недобросовестности, и это мягко говоря.
Вакцин было закуплено раза в три больше, чем жителей в ЕС. Кроме того, неизвестна до сих пор цена каждой вакцины. Но конечно, она была завышенной. Вопрос: насколько?
70 миллиардов для Трампа и Кеннеди
А фирма "Пфайзер" и Альберт Бурла недавно заключили соглашение с Трампом.
"Пфайзер" обещает вложить около 70 миллиардов долларов в "исследование лекарств против онкологии" в США.
Интересно, какие аргументы нашли Трамп и его министр здравоохранения Роберт Кеннеди?
Может быть, эта удивительная сделка связана не только с закупками вакцин против коронавируса, но и с тем, что эти вакцины причиняли серьёзный вред здоровью?
По крайней мере, так пишут американские блогеры, которые хорошо знакомы с этой темой. Вакцины "Пфайзер" могли вызвать взрывной рост онкологии в мире в последние годы.
А Урсула прошла через расследования её действий Европарламентом (безрезультатно), через суд в городе Лионе (его в итоге отменили). И наконец, через процедуру импичмента.
В октябре Европарламент голосовал за импичмент Урсуле фон дер Ляйен, но необходимых голосов не набрал.
Удивительным образом Урсула продолжает лавировать и уходит от ответственности.
Однако это не значит, что так будет продолжаться вечно. Именно несостоявшийся пока импичмент показал очень серьезные и неприятные тенденции для главы ЕК.
© ФотоУрсула фон дер Ляйен
© Фото
Урсула фон дер Ляйен
Импичмент Урсуле
Евродепутаты обвинили главу Еврокомиссии в "злоупотреблении полномочиями, непрозрачности коммерческих сделок и в срыве принципов добросовестного управления".
В том числе, речь шла как раз о закупке тех самых вакцин.
Почему же Урсула опять вышла сухой из воды?
Потому что большинство в Европарламенте не хочет ничего менять.
Ведь большинство депутатов Европарламента просто банально занимаются той же самой коммерцией, что и Урсула. На своём уровне, конечно.
Они совсем не против "воровства на вакцинах". Им не нравится другое: то, что всесильная "королева Евросоюза" отодвигает их самих от власти и потоков денег.
Но, с другой стороны, есть всем известная предсказуемая Урсула. Да, все понимают, что она обокрала Евросоюз и бюджеты его стран (в первую очередь, конечно, бюджет Германии).
Но на кого её менять? И рвать все цепочки налаженных бюрократических связей?
Однако не всё так уж радужно для главы Еврокомиссии, которая до сих пор демонстрировала потрясающую живучесть и непотопляемость.
Во-первых, в этот раз импичмент инициировали и "правые" и "левые" партии в Европарламенте одновременно. Запросы поступили с разницей в 20 секунд.
Политические противники объединяются против Урсулы.
Да, голосование было формальностью. Все знали, что главу ЕК не снимут. Тем не менее, надо рассматривать этот прецедент как рекламную акцию. Каковой он и являлся.
Когда-то такое может случиться, намекает прямым текстом оппозиция. Это угроза и демонстрация возможностей.
Бюрократическая игра "пожирание друг друга внутри системы" вышла на новый уровень.
Во-вторых, при голосовании Урсулу фон дер Ляйен ожидал не очень приятный сюрприз: Урсула выиграла голосование со счетом 378 - 179 при 37 воздержавшихся.
В её собственной коалиции - 452 члена.
Значит, уже 74 члена её коалиции проголосовали за импичмент (или воздержались). Она уже не может полностью положиться даже на "своих".
Да и "свои" ли они? Её коалицию только что покинули две партии, обиженные на то, что Урсула не дала им справедливое количество мест еврокомиссаров.
Обман избирателей
Вообще на Урсулу многие политики обижаются. Они недовольны её солдафонскими манерами и неприкрытым протекционизмом.
Есть "любимчики", им достаются места еврокомиссаров и другие плюшки.
А есть изгои, и их число растёт.
Урсула управляет не мудро.
Она спокойно обманула избирателей: публично обещала коалицию с Мелони, но после выборов об этом "забыла".
Другой вопрос, что и Джорджа Мелони тоже обманула своих избирателей. Поменяла курс на глобалистский сразу после выборов.
Но это уже даже стало мейнстримом, традицией "демократических выборов". Говорим одно, делаем другое.
Агент США
Есть и кое-что ещё, кроме "поддержки евробюрократов", что помогает Урсуле удержаться на троне.
Урсула - ставленник американских корпораций. Но не "трамповских".
Её и называли "американским агентом" в ЕС.
Ничего удивительного. ЕС и создавался американцами (недавно были опубликованы уже рассекреченные документы об этом).
Создавался он для того, чтобы Европой было легче управлять.
Как говорил Генри Киссинджер, "с кем я должен говорить, если хочу поговорить с Европой?"
Трон под Урсулой сильно пошатнулся с приходом Трампа.
Он, наверное, тоже задаёт себе "вопрос Киссинджера". И ему совершенно не хочется говорить с Урсулой, агентом глобалистов и Демпартии США.
Правда, Урсула прибыла месяц назад в Шотландию, и сидя на краешке стула, трясущейся лапкой подписала с Трампом форменную капитуляцию.
Европа в результате этой "капитуляции в Шотландии" должна будет заплатить США буквально какие-то репарации. Сделать миллиардные инвестиции в США. Купить газ у США.
Такое впечатление, что Европа проиграла Штатам войну.
"Серая чиновница"
А два года назад Урсула побывала в Китае, где её встретили никак.
Урсула даже вынуждена была пройти через ворота в аэропорту для обычных пассажиров.
Их вместе с Макроном посадили за стол переговоров размером, наверное, с футбольное поле. Урсулу и Эммануэля демонстративно держали на расстоянии.
"Серая чиновница", так называли её в китайской прессе. И конечно, показательно и демонстративно унижали, в том числе на самом высоком уровне.
Урсула продолжала улыбаться и делать вид, что ничего не произошло.
© ФотоУрсула фон дер Ляйен
© Фото
Урсула фон дер Ляйен
Собираемся на выход
Ну и в самом ЕС всё сильнее тенденции "собираемся на выход".
Совершенно открыто говорит об этом, например, Венгрия.
А в Польше произошёл невероятный случай.
Гжегож Браун, известный политик, был кандидатом в президенты Польши, публично вытер ноги и сжёг флаг ЕС.
Гжегож Браун близок к Стиву Бэннону, идеологу "трампизма". Как и Виктор Орбан, который близок самому Дональду Трампу.
Но "серая чиновница" не сдаётся и не собирается пока что отдавать власть. Наоборот, она собирается расширять ЕС.
Вот буквально на днях Урсула побывала в Сербии, которую заманивают в Евросоюз. Обещает "принять в ЕС Украину".
Но куда вступать-то? Скоро клубок противоречий разрушит и сам ЕС.
"Серые чиновники", конечно, отчаянно этому сопротивляются.
Перспектива у Урсулы и ее "серой гвардии", если произойдёт потеря власти, очень незавидная. Это не просто потеря теплых мест и огромных финансовых потоков.
Пять лет тюрьмы по "ливийскому делу"
Вот последние новости: бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози отправляется в тюрьму. Он признан виновным в "участии в преступном сообществе".
Саркози получил 5 лет тюрьмы, а два его министра - 6 лет и 2 года заключения под стражей.
Считается доказанным, что Ливия финансировала его предвыборную кампанию в 2007 году. За что, видимо, "благодарный" Саркози и разбомбил Ливию и убил Муаммара Каддафи - участвуя в другом международном преступном сообществе, напавшем на Ливию в 2011 году.
Кроме того, Саркози обвинялся в "пассивной коррупции" и "растрате и присвоении государственных средств". Это осталось не доказанным. В частности, потому что главный свидетель, ливанский бизнесмен, скончался в больнице 23 сентября этого года.
Условия содержания у Саркози будут достаточно щадящие: он может смотреть телевизор, читать газеты и гулять во дворе тюрьмы, естественно. У него будет возможность свиданий и разговоров по телефону.
Правда, у него не будет личного шофера, секретаря и телохранителей, которых до сих пор ему оплачивало государство.
© ФотоНиколя Саркози
© Фото
Николя Саркози
21 октября Саркози отправляется в тюрьму Ла Санте в Париже. Эта тюрьма была построена в 1867 году, и её стены видели многое и многих. Но не президентов республики.
"Я сделаю это с высоко поднятой головой!" - продолжает "держать лицо" Саркози.
Его адвокаты, естественно, подают апелляцию. Но срок рассмотрения - март следующего года. Как минимум, до этого времени Саркози останется в тюрьме.
Это первый случай заключения экс президента Республики в тюрьму во Франции.
И это первый случай, когда за решётку отправляется бывший глава страны Евросоюза.
Первый, но наверняка не последний.
© ФотоНиколя Саркози
© Фото
Николя Саркози
