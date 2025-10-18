https://ukraina.ru/20251018/premer-ministr-velikobritanii-podderzhal-zelenskogo-i-predlozhil-plan-1070291554.html

Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план

Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план - 18.10.2025 Украина.ру

Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, дальнейшую поддержку Киева. Об этом в ночь на 18 октября сообщает РИА Новости

2025-10-18T02:57

2025-10-18T02:57

2025-10-18T02:57

новости

украина.ру

великобритания

кир стармер

владимир зеленский

украина

трамп и зеленский

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1067001045_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_e50650fac52726926db6b1cb17b5c981.jpg

В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, не уточняется, какие именно европейские лидеры участвовали в разговоре."После телефонного разговора с мировыми лидерами сегодня вечером премьер-министр [Стармер] провел двустороннюю беседу с... Зеленским, чтобы подчеркнуть решительную поддержку Украины со стороны Великобритании. Премьер-министр добавил, что Великобритания продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит Украине максимально прочные позиции в преддверии зимы, оказывая постоянную гуманитарную, финансовую и военную поддержку", — говорится в документе.Отмечается, что лидеры европейских стран договорились продолжить на этой неделе обсуждение того, как они могут поддержать Украину "в преддверии и после прекращения огня".По информации портала Axios, ссылающегося на неназванный источник, осведомленный о разговоре, Стармер также предложил создать с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту, подобный плану по прекращению огня в секторе Газа президента США Дональда Трампа. "Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа", — сообщил Axios.В публикации портала также отмечается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный звонок между европейскими советниками по национальной безопасности.Ранее стало известно, что встреча Трампа с Владимиром Зеленским в Белом Доме завершилась без традиционного совместного брифинга для прессы, а Трамп решил не провожать украинского лидера, демонстрируя отсутствие особой ценности диалога для американской стороны.Зеленский после неудачной встречи в Белом Доме, проводит экстренные телефонные переговоры с лидерами европейских стран, предпринимая отчаянные попытки компенсировать холодный прием в США.Он также заявил, что стороны договорились не обсуждать вопрос поставок крылатых ракет "Томагавк", сославшись на нежелание эскалации конфликта. Подробнее в публикации - Украинский лидер отказался от "Томагавков" под предлогом нежелания эскалации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251017/zatylok-zelenskogo-khegset-v-trikolore-i-golodnyy-tramp-kak-ukrainets-prosil-tomagavki-1070283496.html

великобритания

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, украина, трамп и зеленский, сша, нато