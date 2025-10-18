Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план - 18.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251018/premer-ministr-velikobritanii-podderzhal-zelenskogo-i-predlozhil-plan-1070291554.html
Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план
Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план - 18.10.2025 Украина.ру
Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, дальнейшую поддержку Киева. Об этом в ночь на 18 октября сообщает РИА Новости
2025-10-18T02:57
2025-10-18T02:57
новости
украина.ру
великобритания
кир стармер
владимир зеленский
украина
трамп и зеленский
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1067001045_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_e50650fac52726926db6b1cb17b5c981.jpg
В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, не уточняется, какие именно европейские лидеры участвовали в разговоре."После телефонного разговора с мировыми лидерами сегодня вечером премьер-министр [Стармер] провел двустороннюю беседу с... Зеленским, чтобы подчеркнуть решительную поддержку Украины со стороны Великобритании. Премьер-министр добавил, что Великобритания продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит Украине максимально прочные позиции в преддверии зимы, оказывая постоянную гуманитарную, финансовую и военную поддержку", — говорится в документе.Отмечается, что лидеры европейских стран договорились продолжить на этой неделе обсуждение того, как они могут поддержать Украину "в преддверии и после прекращения огня".По информации портала Axios, ссылающегося на неназванный источник, осведомленный о разговоре, Стармер также предложил создать с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту, подобный плану по прекращению огня в секторе Газа президента США Дональда Трампа. "Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа", — сообщил Axios.В публикации портала также отмечается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный звонок между европейскими советниками по национальной безопасности.Ранее стало известно, что встреча Трампа с Владимиром Зеленским в Белом Доме завершилась без традиционного совместного брифинга для прессы, а Трамп решил не провожать украинского лидера, демонстрируя отсутствие особой ценности диалога для американской стороны.Зеленский после неудачной встречи в Белом Доме, проводит экстренные телефонные переговоры с лидерами европейских стран, предпринимая отчаянные попытки компенсировать холодный прием в США.Он также заявил, что стороны договорились не обсуждать вопрос поставок крылатых ракет "Томагавк", сославшись на нежелание эскалации конфликта. Подробнее в публикации - Украинский лидер отказался от "Томагавков" под предлогом нежелания эскалации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251017/zatylok-zelenskogo-khegset-v-trikolore-i-golodnyy-tramp-kak-ukrainets-prosil-tomagavki-1070283496.html
великобритания
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1067001045_59:0:986:695_1920x0_80_0_0_009feb96814b5ce2e27f22408d5fa177.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, украина, трамп и зеленский, сша, нато
Новости, Украина.ру, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Украина, Трамп и Зеленский, США, НАТО

Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план

02:57 18.10.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, дальнейшую поддержку Киева. Об этом в ночь на 18 октября сообщает РИА Новости
В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, не уточняется, какие именно европейские лидеры участвовали в разговоре.
"После телефонного разговора с мировыми лидерами сегодня вечером премьер-министр [Стармер] провел двустороннюю беседу с... Зеленским, чтобы подчеркнуть решительную поддержку Украины со стороны Великобритании. Премьер-министр добавил, что Великобритания продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит Украине максимально прочные позиции в преддверии зимы, оказывая постоянную гуманитарную, финансовую и военную поддержку", говорится в документе.
Отмечается, что лидеры европейских стран договорились продолжить на этой неделе обсуждение того, как они могут поддержать Украину "в преддверии и после прекращения огня".
По информации портала Axios, ссылающегося на неназванный источник, осведомленный о разговоре, Стармер также предложил создать с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту, подобный плану по прекращению огня в секторе Газа президента США Дональда Трампа.
"Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа", сообщил Axios.
В публикации портала также отмечается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный звонок между европейскими советниками по национальной безопасности.
Ранее стало известно, что встреча Трампа с Владимиром Зеленским в Белом Доме завершилась без традиционного совместного брифинга для прессы, а Трамп решил не провожать украинского лидера, демонстрируя отсутствие особой ценности диалога для американской стороны.
Зеленский после неудачной встречи в Белом Доме, проводит экстренные телефонные переговоры с лидерами европейских стран, предпринимая отчаянные попытки компенсировать холодный прием в США.
Он также заявил, что стороны договорились не обсуждать вопрос поставок крылатых ракет "Томагавк", сославшись на нежелание эскалации конфликта. Подробнее в публикации - Украинский лидер отказался от "Томагавков" под предлогом нежелания эскалации.
Голова Владимира Зеленского за столом на обеде у президента США Дональда Трампа 17 октября 2025 года
Вчера, 22:35
Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки"Украинец приехал просить "Томагавки". Вот так написали британские журналисты про визит Владимира Зеленского в США. Тем временем у Белого дома в Вашингтоне выстроилась небольшая кучка фотографов и видеооператоров в ожидании встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Гостя еще нет, а новости о том, что он будет просить, уже есть
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руВеликобританияКир СтармерВладимир ЗеленскийУкраинаТрамп и ЗеленскийСШАНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:41Трамп назвал причину продолжения шатдауна
03:26В номерах отеля в Сириусе всем рекомендовали спуститься в лобби из-за воздушной тревоги
03:16Ограничения на приём и отправку рейсов сняты в аэропорту Сочи, — Росавиация
03:16Временные ограничения на полёты ввели уже в семи аэропортах России. Сводка по угрозам БПЛА к этому часу
02:57Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план
02:26Фиаско Зеленского, нищета украинских пенсионеров и русские шнурки. Итоги 17 октября
01:57Сочи отражает налёт дронов, закрыты два аэропорта. Сводка угроз БПЛА по регионам России к этому часу
01:01На операционном столе умер мужчина, атакованный украинским БПЛА в Белгородской области
00:30"Пусть обе стороны объявят себя победителями, История рассудит": Трамп призвал к миру на Украине
23:51Украинский лидер отказался от "Томагавков" под предлогом нежелания эскалации
23:46Беспилотник ВСУ атаковал мирных жителей в Белгородской области: двое гражданских ранены
23:42Отчаянные звонки Зеленского: киевский лидер ищет поддержки в Европе после провала в Вашингтоне
23:24Унизительный финал: Зеленский покидает Белый дом без прощального рукопожатия Трампа
23:19Трамп поставил Зеленского на место: встреча в Белом доме обернулась унижением для Киева
23:14Один человек погиб в результате взрыва в цехе завода в Стерлитамаке
23:12Смелая операция по спасению: автомобиль Mercedes остановил автобус ТЦК и освободил мобилизованного
23:09Режим опасности введен в Липецкой области и Воронеже. Главные новости к этому часу
23:03Украинская ПВО сбивает ракеты над городами, обрекая жителей на падение обломков
22:35Затылок Зеленского, Хегсет в триколоре и голодный Трамп. Как украинец просил "Томагавки"
22:26Российские войска наращивают наступление на Харьковском направлении
Лента новостейМолния