Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, дальнейшую поддержку Киева. Об этом в ночь на 18 октября сообщает РИА Новости
В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, не уточняется, какие именно европейские лидеры участвовали в разговоре."После телефонного разговора с мировыми лидерами сегодня вечером премьер-министр [Стармер] провел двустороннюю беседу с... Зеленским, чтобы подчеркнуть решительную поддержку Украины со стороны Великобритании. Премьер-министр добавил, что Великобритания продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит Украине максимально прочные позиции в преддверии зимы, оказывая постоянную гуманитарную, финансовую и военную поддержку", — говорится в документе.Отмечается, что лидеры европейских стран договорились продолжить на этой неделе обсуждение того, как они могут поддержать Украину "в преддверии и после прекращения огня".По информации портала Axios, ссылающегося на неназванный источник, осведомленный о разговоре, Стармер также предложил создать с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту, подобный плану по прекращению огня в секторе Газа президента США Дональда Трампа. "Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа", — сообщил Axios.В публикации портала также отмечается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный звонок между европейскими советниками по национальной безопасности.Ранее стало известно, что встреча Трампа с Владимиром Зеленским в Белом Доме завершилась без традиционного совместного брифинга для прессы, а Трамп решил не провожать украинского лидера, демонстрируя отсутствие особой ценности диалога для американской стороны.Зеленский после неудачной встречи в Белом Доме, проводит экстренные телефонные переговоры с лидерами европейских стран, предпринимая отчаянные попытки компенсировать холодный прием в США.Он также заявил, что стороны договорились не обсуждать вопрос поставок крылатых ракет "Томагавк", сославшись на нежелание эскалации конфликта. Подробнее в публикации - Украинский лидер отказался от "Томагавков" под предлогом нежелания эскалации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, не уточняется, какие именно европейские лидеры участвовали в разговоре.
"После телефонного разговора с мировыми лидерами сегодня вечером премьер-министр [Стармер] провел двустороннюю беседу с... Зеленским, чтобы подчеркнуть решительную поддержку Украины со стороны Великобритании. Премьер-министр добавил, что Великобритания продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит Украине максимально прочные позиции в преддверии зимы, оказывая постоянную гуманитарную, финансовую и военную поддержку", — говорится в документе.
Отмечается, что лидеры европейских стран договорились продолжить на этой неделе обсуждение того, как они могут поддержать Украину "в преддверии и после прекращения огня".
По информации портала Axios, ссылающегося на неназванный источник, осведомленный о разговоре, Стармер также предложил создать с США проект мирного соглашения по украинскому конфликту, подобный плану по прекращению огня в секторе Газа президента США Дональда Трампа.
"Во время звонка Зеленского европейским лидерам британский премьер Кир Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа", — сообщил Axios.
В публикации портала также отмечается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести срочный звонок между европейскими советниками по национальной безопасности.
Ранее стало известно, что встреча Трампа с Владимиром Зеленским в Белом Доме завершилась без традиционного совместного брифинга для прессы, а Трамп решил не провожать украинского лидера, демонстрируя отсутствие особой ценности диалога для американской стороны.
Зеленский после неудачной встречи в Белом Доме, проводит экстренные телефонные переговоры с лидерами европейских стран, предпринимая отчаянные попытки компенсировать холодный прием в США.
Он также заявил, что стороны договорились не обсуждать вопрос поставок крылатых ракет "Томагавк", сославшись на нежелание эскалации конфликта. Подробнее в публикации - Украинский лидер отказался от "Томагавков" под предлогом нежелания эскалации. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.