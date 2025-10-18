"Образование не может быть способом избежать мобилизации" — замглавы Минобразования Украины
14:30 18.10.2025 (обновлено: 14:52 18.10.2025)
© Фото : Тернопольский национальный педагогический университет им. в. ГнатюкаТернопольский национальный педагогический университет им. в. Гнатюка
Поступление в высшее учебное заведения для получения образования не является способом избежать мобилизации, заявил заместитель главы украинского Министерства образования Николой Трофименко. Об этом 18 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
По словам Трофименко, все данные о поступающих открыты и хранятся в Единой государственной электронной базе по образованию, а Государственная служба качества образования, в свою очередь, отслеживает вузы, где наблюдаются аномальные всплески числа поступающих призывного возраста.
На желание молодежи учиться, а не погибать замглавы украинского Минобразования пообещал "отреагировать жестко".
