"Образование не может быть способом избежать мобилизации" — замглавы Минобразования Украины - 18.10.2025
"Образование не может быть способом избежать мобилизации" — замглавы Минобразования Украины
"Образование не может быть способом избежать мобилизации" — замглавы Минобразования Украины
Поступление в высшее учебное заведения для получения образования не является способом избежать мобилизации, заявил заместитель главы украинского Министерства образования Николой Трофименко. Об этом 18 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Образование не может быть способом избежать мобилизации" — замглавы Минобразования Украины

14:30 18.10.2025 (обновлено: 14:52 18.10.2025)
 
© Фото : Тернопольский национальный педагогический университет им. в. ГнатюкаТернопольский национальный педагогический университет им. в. Гнатюка
Тернопольский национальный педагогический университет им. в. Гнатюка - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Тернопольский национальный педагогический университет им. в. Гнатюка
Поступление в высшее учебное заведения для получения образования не является способом избежать мобилизации, заявил заместитель главы украинского Министерства образования Николой Трофименко. Об этом 18 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
По словам Трофименко, все данные о поступающих открыты и хранятся в Единой государственной электронной базе по образованию, а Государственная служба качества образования, в свою очередь, отслеживает вузы, где наблюдаются аномальные всплески числа поступающих призывного возраста.
На желание молодежи учиться, а не погибать замглавы украинского Минобразования пообещал "отреагировать жестко".
В начале октября в Министерстве образования Украины приняли решение начать массово искать уклонистов, которые используют обучение в университете как способ избежать мобилизации. Подробнее в материале Проверки в университетах Украины начались по всей стране: начали массово искать уклонистов
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Локальное перемирие в районе ЗАЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 октября
11:39
Несостоявшийся "брак" Зеленского с ТрампомНа Украине есть анекдот: "Галя, ты почему до сих пор не замужем?" - Не знаю, все пробуют, хвалят, но никто не женится". Он совершенно точно описывает положение остатков украинского государства в современном мире.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
