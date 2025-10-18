https://ukraina.ru/20251018/obrazovanie-ne-mozhet-byt-sposobom-izbezhat-mobilizatsii--zamglavy-minobrazovaniya-ukrainy-1070302923.html

"Образование не может быть способом избежать мобилизации" — замглавы Минобразования Украины

Поступление в высшее учебное заведения для получения образования не является способом избежать мобилизации, заявил заместитель главы украинского Министерства образования Николой Трофименко. Об этом 18 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру

По словам Трофименко, все данные о поступающих открыты и хранятся в Единой государственной электронной базе по образованию, а Государственная служба качества образования, в свою очередь, отслеживает вузы, где наблюдаются аномальные всплески числа поступающих призывного возраста. На желание молодежи учиться, а не погибать замглавы украинского Минобразования пообещал "отреагировать жестко".В начале октября в Министерстве образования Украины приняли решение начать массово искать уклонистов, которые используют обучение в университете как способ избежать мобилизации. Подробнее в материале Проверки в университетах Украины начались по всей стране: начали массово искать уклонистовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Локальное перемирие в районе ЗАЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

