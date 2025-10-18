https://ukraina.ru/20251018/lokalnoe-peremirie-v-rayone-zaes-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-oktyabrya-1070300710.html

Локальное перемирие в районе ЗАЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 октября

Локальное перемирие в районе ЗАЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 октября - 18.10.2025 Украина.ру

Локальное перемирие в районе ЗАЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 октября

На Запорожской АЭС стартовал ремонт повреждённых ЛЭП. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

На Запорожской АЭС стартовал ремонт поврежденных ЛЭП, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы", — цитировало слова Гросси атомное агентство в соцсети X.В МАГАТЭ указали, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности."Обе стороны (Россия и Украина. — Ред.) конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить выполнение комплексного плана ремонта", — сообщило агентство.Ранее, 23 сентября, на Запорожской АЭС отключилось внешнее электроснабжение из-за обстрелов ВСУ, вскоре перестала работать высоковольтная ЛЭП "Днепровская". Как сообщалось, что станция перешла на собственное обеспечение, дизель-генераторы для системы охлаждения реакторов включились вовремя.Пресс-служба ЗАЭС указала, что все системы, обеспечивающие работу станции, функционируют штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.По информации СМИ, восстановить снабжение предполагается в два этапа: сначала вступает в силу локальное прекращение огня в радиусе полутора километров для ремонта ЛЭП "Днепровская", затем появится вторая такая зона для работ на линии "Ферросплавная-1".Обстрелы и налётыУтром 18 октября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 12 – над территорией Брянской области, по 5 БПЛА – над территориями Калужской области и Республики Башкортостан, 3 – над территорией Московской области, по 2 БПЛА сбито над территориями Белгородской и Орловской областей, по 1 – над территориями Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областей, 6 БПЛА уничтожены над акваторией Чёрного моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 08:00 по московскому времени до 10:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: четыре – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", — заявила пресс-служба министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 7 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 6 вооружённых атак, на донецком — 1 вооружённую атаку, выпустив в общей сложности 10 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 36 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Каховка — 5; Новая Каховка — 4; Великая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 3; Малая Лепетиха — 7; Песчановка — 4; Днепряны — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о последствиях атаких украинского беспилотника по Железному Порту."Очередное преступление киевского режима. Минувшей ночью из-за налёта украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных. Также враг нанёс ещё ряд ударов по жилому сектору, вследствие которых повреждения получили дома местных жителей", — сообщил Сальдо.Утром 18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет", — отмечалось в сводке.В Белгородском районе посёлки Дубовое, Малиновка и Октябрьский, сёла Бессоновка, Нечаевка, Николаевка, Отрадное, Устинка и Ясные Зори, а также хутор Церковный атакованы 14 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены."В посёлке Октябрьский ранен мужчина. Ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно", — сообщил губернатор.Повреждены 2 транспортных средства. В селе Нечаевка повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля, в посёлке Дубовое — частный дом, в селе Отрадное — гараж и микроавтобус.В Борисовском районе сёла Грузское и Зозули атакованы 10 беспилотниками, из которых 9 подавлены. В селе Зозули повреждён автомобиль.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлки Дружба и Уразово, сёла Басово, Борисово, Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Казначеевка, Кукуевка, Принцевка, Старцево, а также хутора Бабка, Конотоповка и Михайловка атакованы 28 беспилотниками, 14 из которых сбиты и подавлены."Ранен глава Казинской территориальной администрации. В Валуйской ЦРБ врачи оказали ему помощь, лечение проходит амбулаторно. Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу. Пострадавшему при обстреле мужчине оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение проходит амбулаторно", — писал Гладков.В городе повреждены 2 объекта инфраструктуры, ГАЗель и легковой автомобиль. От ударов беспилотников в селе Принцевка повреждена спецтехника, на участках дорог Кукуевка — Долгое и Уразово — Борки повреждены по одному автомобилю, в селе Казначеевка — частный дом и линия электропередачи, в селе Казинка и посёлке Уразово повреждены по частному дому, в селе Двулучное — трактор, в селе Долгое — линия электропередачи.Над Вейделевским районом сбиты 2 беспилотника. Без последствий.В Волоконовском районе посёлок Рай, сёла Борисовка и Погромец атакованы 3 беспилотниками, 2 из которых сбиты и подавлены. В селе Борисовка повреждены 3 надворные постройки.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский и Чапаевский, сёлам Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Луговка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая выпущено 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 60 беспилотников, 5 из которых подавлены."В отделении реанимации скончался мужчина, получивший тяжёлые ранения от удара дрона в селе Мокрая Орловка. Врачи сделали всё возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая женщина госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. В селе Козинка ранен мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. У супружеской пары, которая пострадала в Грайвороне, диагнозы не подтвердились", — рассказал Гладков.В городе Грайворон повреждены 12 квартир в МКД, 2 легковых автомобиля, ГАЗель и 3 частных домовладения, в посёлке Чапаевский — 2 частных дома, в районе села Луговка — 4 единицы спецтехники, в селе Гора-Подол — социальный объект, в селе Головчино — 4 частных дома и автомобиль, в селе Козинка — объект инфраструктуры, в селе Глотово — надворная постройка. Поздно вечером и ночью в Грайвороне повреждены социальный объект, 3 коммерческих объекта, частный дом и 2 легковых автомобиля.Над Губкинским городским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Графовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 6 обстрелам с применением 33 боеприпасов и атакованы 9 беспилотниками, 4 из которых сбиты и подавлены. Повреждён объект инфраструктуры — электроснабжение восстановлено.Над Старооскольским городским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Последствий нет.Над Чернянским районом сбит беспилотник. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе сёла Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка атакованы 18 беспилотниками, 17 из которых подавлены и сбиты. Ночью в селе Новая Таволжанка огнём повреждён частный дом.Позднее стало известно о новых атаках."В Белгородском районе в результате обстрела ранен мирный житель. В селе Лозовое в результате прилёта боеприпаса на территорию частного домовладения ранена женщина. Местные жители вывезли пострадавшую в тяжёлом состоянии и передали бригаде скорой помощи. У неё минно-взрывная травма, сквозные осколочные ранения бёдер и ранение руки. Бригадой СМП она доставлена в областную клиническую больницу. В отделении реанимации медики оказывают ей всю необходимую помощь", — писал Гладков.Информация о последствиях уточняется.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о встрече в США — в статье Владимира Скачко "Заочная встреча на троих. Эскалация в войне в Вашингтоне, кажется, притормаживается, но это не точно".

