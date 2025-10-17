Реквием по мечте. Почему и как в Европе стопорится "зелёная" трансформация экономики - 17.10.2025 Украина.ру
Реквием по мечте. Почему и как в Европе стопорится "зелёная" трансформация экономики
Реквием по мечте. Почему и как в Европе стопорится "зелёная" трансформация экономики
Шведский стартап Stegra заявил о риске банкротства и необходимости привлечь до 1,5 млрд евро финансирования. За этой, казалось бы, рядовой экономической новостью скрывается настоящая драма из мира "зелёной" промышленности Европейского союза, которая показывает тот идеологический тупик, в который Европу завела евробюрократия.
2025-10-17T10:47
2025-10-17T11:48
"Зелёные" железякиStegra — не IT-стартап, а компания, которая вызвалась освоить производство низкоуглеродной, то есть "зелёной" стали в Европе. "Зелёная" сталь от обычной (или "серой") отличается тем, что для её производства используется энергия, полученная из возобновляемых источников, под которым в ЕС подразумевают водород от электролизеров, запитанных от ветряков и солнечных панелей.До 2024 года данный стартап был известен как H2 Green Steel, что вполне описывало цель его создания, но затем компанию переименовали в Stegra (от шведского "повышать", "возвышать"). Главный актив компании — завод в шведском Бодене, который состоит из трёх производств.Первое — электролизеры "зелёного" водорода мощностью 740 МВт. Второе — мощности по плавке "зелёного" железа (вместо кокса используется водород). Третье — плавка "зелёной" стали на полностью электрифицированной линии.Предполагалось, что предприятие запустят в 2026 году, а к 2030 году его мощности достигнут 5 млн тонн со стартовых 2,5 млн тонн.В стартап вложился пул инвесторов как из неравнодушных в "зелёной" повестке, так и из тех, чьи менеджеры сочли целесообразным закупки продукции с Боденского завода. Заодно начинание поддержал Европейский инновационный фонд. Совокупно в Stegra инвестировали уже 6,5 млрд евро, но теперь нужно ещё до 1,5 млрд евро так как компания столкнулась с целым букетом проблем.Во-первых, шведское правительство отказалось предоставлять компании 150 млн евро грантовых средств.Во-вторых, строительство подорожало: часть работ компания решила выполнить сама, хотя ранее объекты планировали возвести подрядчики, плюс материалы и работы стали дороже.В целом, Stegra в месяц расходует около 280 млн евро, а её средства закончатся менее чем через 2 месяца. Средства Stegra в итоге наверняка получит. Европейским компаниям не с руки бросать проект, в котором так заинтересована Еврокомиссия. А вот американская Citigroup уже высказала сомнения в будущем завода, передав обслуживание стартапа в отдел, который занимается работой с проблемным заёмщиками и реструктуризацией рисковых активов. Но хуже всего то, что Citigroup проводит параллели между Stegra и Northvolt.Севшие батарейкиВ марте 2025 года шведский (и ведущий европейский) производитель аккумуляторов для электромобилей и энергохранилищ Northvolt подал заявление о банкротстве после длительного финансового кризиса.В 2015 году, когда два выходца из Tesla — Петер Карлссон и Паоло Черрути — создали компанию SGF Energy для разработки и производства электромобильных аккумуляторов, казалось, что будущее у компании будет безоблачным. Через 2 года её переименовали в Northvolt и ещё через два года в неё вложились первые инвесторы из числа Европейского инвестиционного банка и автоконцернов и даже Goldman Sachs. Деньги потекли рекой: сперва 1 млрд долларов от первых инвесторов, а затем всё больше и больше, доведя в итоге размер вложений до 14 млрд долларов.Но в 2024 году вера инвесторов в проект иссякла.Во-первых, завод Northvolt Ett в Шеллефтео не смог выйти на заявленные мощности — вместо планируемых 16 ГВт*ч компания достигла лишь 1 ГВт*ч (всего-то в 16 раз меньше обещанного), что привело к аннулированию крупных контрактов, включая заказ BMW на 2 млрд долларов.Во-вторых, 2 из 5 крупнейших поставщиков компонентов для Northvolt оказались китайскими компаниями, что сказывалось на конкурентоспособности продукции и её качестве.В-третьих, Northvolt погряз в организационных проблемах: аппетиты менеджеров росли по мере привлечения инвестиций, руководство грезило о расширении производства в других странах.В итоге Northvolt не получила обещанные государственные субсидии и, столкнувшись с дефицитом 300 млн долларов для поддержания операционной деятельности в 2025 году, подала на банкротство, которое стало крупнейшим для Швеции после краха Saab.Перспективы у Northvolt печальные: накоплено долгов на 5,8 млрд долларов, для сохранения производства нужно порядка 1,5 млрд долларов, спрос на электромобили внутри ЕС упал, а местный рынок постепенно захватывают китайские компании, у которых нет проблем с производством аккумуляторов."Зелёные" удобренияЕщё один потенциально проблемный "зелёный" проект — производство аммиака. Суть проекта в том, что для улавливания азота из атмосферного воздуха по циклу Габера-Боша будет использоваться синтез-газ (водород), полученный не из природного газа, а из воды через электролиз. Сами электролизеры должны быть запитаны от "зелёной" генерации.Всего ЕС поддерживает 15 проектов по "зелёному" аммиаку и планирует к 2030 году получать ежегодно по 5 млн тонн "зелёного" аммиака при ежегодном потреблении в районе 18–19 млн тонн. И если проекты в сфере металлургии и аккумуляторов реализуют стартапы, то наладить выпуск "зелёного" аммиака подрядились гиганты химической промышленности Евросоюза в лице BASF SE, Yara, EDP, MAXAM, норвежской "дочки" австралийского горнорудного гиганта Fortescue и так далее. Само производство "зелёного" аммиака куда проще тяговых аккумуляторов и обойдётся кратно дешевле: флагманский для ЕС проект Holmaneset в Норвегии (40 тыс. тонн аммиака) обойдётся примерно в 750 млн долларов.Вот только это не помогает решить главную проблему — отсутствие экономики в производстве "зелёного" аммиака: в Европе он обходится в 1,5–2 раза дороже своего "серого" конкурента, с которым приходится конкурировать на европейском рынке. С Россией и вовсе лучше не сравнивать: себестоимость тонны обычного аммиака в России немногим больше 200 долларов за тонну, тогда как в ЕС колеблется в пределах 400–480 долларов за тонну.А без нормальной экономики будущее у подобных проектов неразрывно связано с возможностью дальнейшего получения господдержки и постоянно действующими мерами по защите внутреннего рынка. Проще говоря, разницу в стоимости между "зелёным" и "серым" аммиаком для европейских фермеров должен будет кто-то оплачивать: либо Европа за счёт других отраслей экономики, либо бремя придётся переложить на конечного потребителя.***История Nortvolt рискует стать будущим для Stegra, а оба этих проекта имеют такую же экономику, как и выпуск "зелёного" водорода. Их реализуют не потому, что в Европе нет металла и не на чем ездить — сталелитейные заводы и производство автомобилей никуда не делись, — а потому что евробюрократия решила, что металл и машины не те и "грязные", а аммиак должен быть "зелёным".Проще говоря, игнорируя экономические и технологические реалии, евробюрократы пожелали воплотить в реальность свои идеологически обусловленные представления о будущем европейской экономики. Тот факт, что производство "зелёной" стали и аммиака изначально обречено из-за неконкурентоспособности в силу дороговизны энергоносителей их не остановил на этапе планирования проектов. А значит их остановит суровая реальность, о которую разбились мечты инвесторов в Nortvolt и сейчас бьются мечты инвесторов Stegra.О других проблемах Европы - в статье Ивана Лизана "У Европы по-прежнему два главных врага – климат и Россия".
Иван Лизан
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Шведский стартап Stegra заявил о риске банкротства и необходимости привлечь до 1,5 млрд евро финансирования. За этой, казалось бы, рядовой экономической новостью скрывается настоящая драма из мира "зелёной" промышленности Европейского союза, которая показывает тот идеологический тупик, в который Европу завела евробюрократия.
"Зелёные" железяки
Stegra — не IT-стартап, а компания, которая вызвалась освоить производство низкоуглеродной, то есть "зелёной" стали в Европе. "Зелёная" сталь от обычной (или "серой") отличается тем, что для её производства используется энергия, полученная из возобновляемых источников, под которым в ЕС подразумевают водород от электролизеров, запитанных от ветряков и солнечных панелей.
До 2024 года данный стартап был известен как H2 Green Steel, что вполне описывало цель его создания, но затем компанию переименовали в Stegra (от шведского "повышать", "возвышать"). Главный актив компании — завод в шведском Бодене, который состоит из трёх производств.
Первое — электролизеры "зелёного" водорода мощностью 740 МВт. Второе — мощности по плавке "зелёного" железа (вместо кокса используется водород). Третье — плавка "зелёной" стали на полностью электрифицированной линии.
Предполагалось, что предприятие запустят в 2026 году, а к 2030 году его мощности достигнут 5 млн тонн со стартовых 2,5 млн тонн.
В стартап вложился пул инвесторов как из неравнодушных в "зелёной" повестке, так и из тех, чьи менеджеры сочли целесообразным закупки продукции с Боденского завода. Заодно начинание поддержал Европейский инновационный фонд. Совокупно в Stegra инвестировали уже 6,5 млрд евро, но теперь нужно ещё до 1,5 млрд евро так как компания столкнулась с целым букетом проблем.
Во-первых, шведское правительство отказалось предоставлять компании 150 млн евро грантовых средств.
Во-вторых, строительство подорожало: часть работ компания решила выполнить сама, хотя ранее объекты планировали возвести подрядчики, плюс материалы и работы стали дороже.
В целом, Stegra в месяц расходует около 280 млн евро, а её средства закончатся менее чем через 2 месяца. Средства Stegra в итоге наверняка получит. Европейским компаниям не с руки бросать проект, в котором так заинтересована Еврокомиссия. А вот американская Citigroup уже высказала сомнения в будущем завода, передав обслуживание стартапа в отдел, который занимается работой с проблемным заёмщиками и реструктуризацией рисковых активов. Но хуже всего то, что Citigroup проводит параллели между Stegra и Northvolt.
Севшие батарейки
В марте 2025 года шведский (и ведущий европейский) производитель аккумуляторов для электромобилей и энергохранилищ Northvolt подал заявление о банкротстве после длительного финансового кризиса.
В 2015 году, когда два выходца из Tesla — Петер Карлссон и Паоло Черрути — создали компанию SGF Energy для разработки и производства электромобильных аккумуляторов, казалось, что будущее у компании будет безоблачным. Через 2 года её переименовали в Northvolt и ещё через два года в неё вложились первые инвесторы из числа Европейского инвестиционного банка и автоконцернов и даже Goldman Sachs. Деньги потекли рекой: сперва 1 млрд долларов от первых инвесторов, а затем всё больше и больше, доведя в итоге размер вложений до 14 млрд долларов.
Но в 2024 году вера инвесторов в проект иссякла.
Во-первых, завод Northvolt Ett в Шеллефтео не смог выйти на заявленные мощности — вместо планируемых 16 ГВт*ч компания достигла лишь 1 ГВт*ч (всего-то в 16 раз меньше обещанного), что привело к аннулированию крупных контрактов, включая заказ BMW на 2 млрд долларов.
Во-вторых, 2 из 5 крупнейших поставщиков компонентов для Northvolt оказались китайскими компаниями, что сказывалось на конкурентоспособности продукции и её качестве.
В-третьих, Northvolt погряз в организационных проблемах: аппетиты менеджеров росли по мере привлечения инвестиций, руководство грезило о расширении производства в других странах.
В итоге Northvolt не получила обещанные государственные субсидии и, столкнувшись с дефицитом 300 млн долларов для поддержания операционной деятельности в 2025 году, подала на банкротство, которое стало крупнейшим для Швеции после краха Saab.
Перспективы у Northvolt печальные: накоплено долгов на 5,8 млрд долларов, для сохранения производства нужно порядка 1,5 млрд долларов, спрос на электромобили внутри ЕС упал, а местный рынок постепенно захватывают китайские компании, у которых нет проблем с производством аккумуляторов.
"Зелёные" удобрения
Ещё один потенциально проблемный "зелёный" проект — производство аммиака. Суть проекта в том, что для улавливания азота из атмосферного воздуха по циклу Габера-Боша будет использоваться синтез-газ (водород), полученный не из природного газа, а из воды через электролиз. Сами электролизеры должны быть запитаны от "зелёной" генерации.
Всего ЕС поддерживает 15 проектов по "зелёному" аммиаку и планирует к 2030 году получать ежегодно по 5 млн тонн "зелёного" аммиака при ежегодном потреблении в районе 18–19 млн тонн. И если проекты в сфере металлургии и аккумуляторов реализуют стартапы, то наладить выпуск "зелёного" аммиака подрядились гиганты химической промышленности Евросоюза в лице BASF SE, Yara, EDP, MAXAM, норвежской "дочки" австралийского горнорудного гиганта Fortescue и так далее. Само производство "зелёного" аммиака куда проще тяговых аккумуляторов и обойдётся кратно дешевле: флагманский для ЕС проект Holmaneset в Норвегии (40 тыс. тонн аммиака) обойдётся примерно в 750 млн долларов.
Вот только это не помогает решить главную проблему — отсутствие экономики в производстве "зелёного" аммиака: в Европе он обходится в 1,5–2 раза дороже своего "серого" конкурента, с которым приходится конкурировать на европейском рынке. С Россией и вовсе лучше не сравнивать: себестоимость тонны обычного аммиака в России немногим больше 200 долларов за тонну, тогда как в ЕС колеблется в пределах 400–480 долларов за тонну.
А без нормальной экономики будущее у подобных проектов неразрывно связано с возможностью дальнейшего получения господдержки и постоянно действующими мерами по защите внутреннего рынка. Проще говоря, разницу в стоимости между "зелёным" и "серым" аммиаком для европейских фермеров должен будет кто-то оплачивать: либо Европа за счёт других отраслей экономики, либо бремя придётся переложить на конечного потребителя.
***
История Nortvolt рискует стать будущим для Stegra, а оба этих проекта имеют такую же экономику, как и выпуск "зелёного" водорода. Их реализуют не потому, что в Европе нет металла и не на чем ездить — сталелитейные заводы и производство автомобилей никуда не делись, — а потому что евробюрократия решила, что металл и машины не те и "грязные", а аммиак должен быть "зелёным".
Проще говоря, игнорируя экономические и технологические реалии, евробюрократы пожелали воплотить в реальность свои идеологически обусловленные представления о будущем европейской экономики. Тот факт, что производство "зелёной" стали и аммиака изначально обречено из-за неконкурентоспособности в силу дороговизны энергоносителей их не остановил на этапе планирования проектов. А значит их остановит суровая реальность, о которую разбились мечты инвесторов в Nortvolt и сейчас бьются мечты инвесторов Stegra.
О других проблемах Европы - в статье Ивана Лизана "У Европы по-прежнему два главных врага – климат и Россия".
