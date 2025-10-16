Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны" - 16.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251016/suzdaltsev-o-mire-trampa-bolshinstvo-etikh-konfliktov-snova-mogut-byt-razvyazany-1070155640.html
Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны"
Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны" - 16.10.2025 Украина.ру
Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны"
Мирные инициативы Дональда Трампа на Ближнем Востоке являются поверхностными и не учитывают глубину конфликтов, что может привести к новой эскалации, при этом методы президента США сводятся к давлению и угрозам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
2025-10-16T04:10
2025-10-16T04:10
новости
ближний восток
сша
пакистан
дональд трамп
андрей суздальцев
украина.ру
мир
соглашение
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070043573_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_c6199e21430d1244382a18cb564733ab.jpg
Комментируя заявление Трампа о "историческом рассвете" на Ближнем Востоке, Суздальцев отметил своеобразный подход американского лидера. "Это продавливание, угрозы насилием. То есть он вынуждает стороны сесть за стол переговоров", — пояснил эксперт.При этом политолог усомнился в прочности таких договоренностей, указав, что по некоторым конфликтам, как между Пакистаном и Индией, переговоров как таковых не было. "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны", — констатировал Суздальцев.Что касается Украины, то, по мнению эксперта, некоторые успехи Трампа на Ближнем Востоке не означают, что у него теперь "развязаны руки". "Мне кажется, что мирные соглашения, которых добился Трамп, несколько легковесны, не учитывают основную глубину конфликта, и могут быстро перерасти в новую эскалацию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.
https://ukraina.ru/20251015/krakh-limuzinnoy-diplomatii-trampa-kak-evropa-vtyagivaet-ssha-v-voynu-s-rossiey-1070138372.html
ближний восток
сша
пакистан
индия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070043573_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_eedc1dd0f81cd34a2abfac14c3e54d98.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ближний восток, сша, пакистан, дональд трамп, андрей суздальцев, украина.ру, мир, соглашение, индия, международные отношения, международная политика, главные новости
Новости, Ближний Восток, США, Пакистан, Дональд Трамп, Андрей Суздальцев, Украина.ру, мир, соглашение, Индия, международные отношения, Международная политика, Главные новости

Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны"

04:10 16.10.2025
 
© AP / Evelyn Hockstein
- РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP / Evelyn Hockstein
Читать в
ДзенTelegram
Мирные инициативы Дональда Трампа на Ближнем Востоке являются поверхностными и не учитывают глубину конфликтов, что может привести к новой эскалации, при этом методы президента США сводятся к давлению и угрозам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Комментируя заявление Трампа о "историческом рассвете" на Ближнем Востоке, Суздальцев отметил своеобразный подход американского лидера. "Это продавливание, угрозы насилием. То есть он вынуждает стороны сесть за стол переговоров", — пояснил эксперт.
При этом политолог усомнился в прочности таких договоренностей, указав, что по некоторым конфликтам, как между Пакистаном и Индией, переговоров как таковых не было. "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны", — констатировал Суздальцев.
Что касается Украины, то, по мнению эксперта, некоторые успехи Трампа на Ближнем Востоке не означают, что у него теперь "развязаны руки".
"Мне кажется, что мирные соглашения, которых добился Трамп, несколько легковесны, не учитывают основную глубину конфликта, и могут быстро перерасти в новую эскалацию", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Вчера, 16:55
Крах "лимузинной дипломатии" Трампа. Как Европа втягивает США в войну с РоссиейЧем занимается президент США Дональд Трамп сейчас, в принципе, очевидно: он пожинает горькие плоды реальной политики в режиме послевкусия после сладких моментов триумфа и славы, испытанных в Египте.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБлижний ВостокСШАПакистанДональд ТрампАндрей СуздальцевУкраина.румирсоглашениеИндиямеждународные отношенияМеждународная политикаГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Пришел приказ брать Авдеевку": боец "Пятнашки" рассказал о разгроме укрепленного блиндажа ВСУ
05:20Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине
05:15"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада
05:10За Славянском и Краматорском нет крепких рубежей: Анпилогов о том, почему ВСУ цепляются за Донбасс
05:00"Это неправда": Суздальцев опроверг информацию об отсутствии у США наземных "Томагавков"
04:55"Дроны растянули фронт на 20 километров" — военный аналитик о кардинальном изменении тактики на СВО
04:50"Европа должна связывать Россию, пока Трамп будет разбираться с Китаем": Ищенко про позицию США
04:40"Враг не ожидал такой мощи": боец "Пятнашки" о высоком моральном духе интербригады
04:38Пошла новая волна "Гераней"... Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине
04:20Анпилогов о заявлениях США по "Томагавкам": Вашингтон судорожно ищет варианты воздействия на Россию
04:16Киев планирует посетить глава МВФ Георгиева
04:10Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны"
04:00"Намек Меркель был понятен": Ищенко о стратегии Трампа в Европе на фоне конфликта с Китаем
03:55Ещё два аэропорта приостановили полёты из-за БПЛА. Сводка угроз по регионам России к этому часу
03:15"Это не Трамп!": Орбан рассказал о разжигателях войны на Украине
02:50"Должен был победить за неделю": Трамп высказался о российской армии
02:21Дело об убийстве генерала Кириллова поступило в военный суд
01:59И российских "деятелей"? Миронов призвал расследовать кражу резервов ЦБ России
01:17Сикорский размахивает "Геранью", на Одессу посадили нациста, изверга оставили живым. Итоги 15 октября
Лента новостейМолния