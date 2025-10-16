https://ukraina.ru/20251016/suzdaltsev-o-mire-trampa-bolshinstvo-etikh-konfliktov-snova-mogut-byt-razvyazany-1070155640.html

Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны"

Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны" - 16.10.2025 Украина.ру

Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны"

Мирные инициативы Дональда Трампа на Ближнем Востоке являются поверхностными и не учитывают глубину конфликтов, что может привести к новой эскалации, при этом методы президента США сводятся к давлению и угрозам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

2025-10-16T04:10

2025-10-16T04:10

2025-10-16T04:10

новости

ближний восток

сша

пакистан

дональд трамп

андрей суздальцев

украина.ру

мир

соглашение

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070043573_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_c6199e21430d1244382a18cb564733ab.jpg

Комментируя заявление Трампа о "историческом рассвете" на Ближнем Востоке, Суздальцев отметил своеобразный подход американского лидера. "Это продавливание, угрозы насилием. То есть он вынуждает стороны сесть за стол переговоров", — пояснил эксперт.При этом политолог усомнился в прочности таких договоренностей, указав, что по некоторым конфликтам, как между Пакистаном и Индией, переговоров как таковых не было. "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны", — констатировал Суздальцев.Что касается Украины, то, по мнению эксперта, некоторые успехи Трампа на Ближнем Востоке не означают, что у него теперь "развязаны руки". "Мне кажется, что мирные соглашения, которых добился Трамп, несколько легковесны, не учитывают основную глубину конфликта, и могут быстро перерасти в новую эскалацию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.

https://ukraina.ru/20251015/krakh-limuzinnoy-diplomatii-trampa-kak-evropa-vtyagivaet-ssha-v-voynu-s-rossiey-1070138372.html

ближний восток

сша

пакистан

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ближний восток, сша, пакистан, дональд трамп, андрей суздальцев, украина.ру, мир, соглашение, индия, международные отношения, международная политика, главные новости