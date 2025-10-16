https://ukraina.ru/20251016/suzdaltsev-o-mire-trampa-bolshinstvo-etikh-konfliktov-snova-mogut-byt-razvyazany-1070155640.html
Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны"
Мирные инициативы Дональда Трампа на Ближнем Востоке являются поверхностными и не учитывают глубину конфликтов, что может привести к новой эскалации, при этом методы президента США сводятся к давлению и угрозам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Комментируя заявление Трампа о "историческом рассвете" на Ближнем Востоке, Суздальцев отметил своеобразный подход американского лидера. "Это продавливание, угрозы насилием. То есть он вынуждает стороны сесть за стол переговоров", — пояснил эксперт.При этом политолог усомнился в прочности таких договоренностей, указав, что по некоторым конфликтам, как между Пакистаном и Индией, переговоров как таковых не было. "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны", — констатировал Суздальцев.Что касается Украины, то, по мнению эксперта, некоторые успехи Трампа на Ближнем Востоке не означают, что у него теперь "развязаны руки". "Мне кажется, что мирные соглашения, которых добился Трамп, несколько легковесны, не учитывают основную глубину конфликта, и могут быстро перерасти в новую эскалацию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.
