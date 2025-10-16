https://ukraina.ru/20251016/pozyvnoy-imkhotep-ne-nuzhno-pytatsya-samomu-byt-berserkom--luchshe-vytaskivat-ikh-iz-raznykh-peredryag-1070195898.html

Позывной "Имхотеп": Не нужно пытаться самому быть берсерком – лучше вытаскивать их из разных передряг

16.10.2025

Позывной "Имхотеп": Не нужно пытаться самому быть берсерком – лучше вытаскивать их из разных передряг

Военный медик с позывным "Имхотеп" рассказал, тяжело ли раненным бойцам выговаривать его позывной, и о роли, которые играют на фронте опарыши

— Имхотеп, у тебя такой необычный позывной, древнеегипетский. Ты не потомок древних египтян?— Тест ДНК не делал. Хотя, возможно, какой-то процент далеких-далеких египетских родственников, возможно, у меня и присутствует. Будет интересно узнать, если так.Но история, на самом деле, достаточно прозаичная: когда я еще только учился вот этому искусству тактической медицины, на одном из курсов старший инструктор увидел, как я захожу в инструкторское помещение и протягиваю руки за жгутами, как мумия, и что-то там прошу сделать.Он на меня посмотрел очень внимательно и говорит: кого-то ты мне напоминаешь, дружище. Я уже тогда был без волос на голове. Инструктор щелкнул пальцами: вспомнил, ты похож на чела из фильма "Мумия" по имени Имхотеп. Точно! И вот с того момента я понял, что от этого позывного мне не уйти — он ко мне прочно прилип.К тому же быстрый экскурс в Википедию показал, что Имхотеп был жрецом медицины. В общем, вроде все сошлось.— Слушай, а ведь большинство бойцов простые ребята без высшего образования, поэтому, видимо, им трудно выговорить правильно слово "Имхотеп". Как тут быть, ведь раненному до тебя надо докричаться по идее?— Я всегда говорю: ребят, вот как слышится, так меня и зовите: "Хатеп", "Матеп" и так далее. Понимаю, что это они меня зовут. На самом деле после одного-двух раз достаточно, чтобы они запомнили мой позывной и больше проблем с этим не было.Мне коллега дал мне дополнительный позывной — Риддик (космический преступник из научно-фантастических фильмов американского режиссера Дэвида Туи — прим.). Этот экшн-персонаж тоже, как и я, без волос. Его играет актер Вин Дизель. Я коллеге на его предложение сказал, что подумаю.— Ты достаточно молодой парень. Как ты оказался в зоне СВО?— Мой путь был достаточно далекий и тернистый. Началось все в целом с увлечения милитарной тематикой. Затем я пошел на занятия по практической стрельбе. Начал практиковаться, начал стрелять. Вместе с этим возникло понимание, что раз я умею стрелять, то желательно бы и знать, как остановить кровь, если вдруг я в кого-то попаду или в меня на стрельбище кто-то попадет.В итоге попал на курсы тактической медицины в соответствующий центр в Москве. А дальше затянуло, понеслось: начал ходить на курсы, начал развиваться. Дальше меня пригласили работать помощником инструктора, потом младшим инструктором, и я пошел по этой лестнице дальше, дальше и дальше.Одновременно с этим я начал работать в одной из фирм военно-промышленного комплекса России. И с 22-м годом пришло понимание, что я пока развиваюсь, пока работаю в ВПК, пока еще не готов физически и по навыкам пойти на СВО. Ближе к 2024 году появилась возможность пойти в зону СВО. Понял, что здесь мои навыки будут нужны, важны, и решение было принято.— Знаю, ты был на Херсонском направлении, работая в госпитале. Какие-то необычные случаи были?— Поступление раненых в госпиталь было большим: в день могло быть до нескольких десятков человек. Ребят привозили с островов. Это может быть длительная эвакуация. Раненным на месте санитары-стрелки оказывали первую помощь, а потом эвакуация затягивалась на неделю.Одного человека привезли через 12 дней после получения ранения. Было ранение в бедро, во внутреннюю поверхность бедра. Он был зажгутован, ему сделали какую-никакую обработку раны — тампонаду (процедура для остановки кровотечения путем введения в рану тампонов, пропитанных кровоостанавливающими средствами — прим.). Но за раной не следили, и когда он к нам уже приехал, при первичной хирургической обработке мы открыли повязку, а оттуда просто комок опарышей выпал, и мы начали обрабатывать.— Комок опарышей? Боже, какой ужас.— Да, ну, это нормальное явление. Они, по сути, пожирают некротизированные, то есть омертвевшие ткани. В целом это нормальные явления, просто зрелище было достаточно таким необычным.— Многие военные медики мне тоже говорили, что опарыши летом в ране это даже хорошо именно потому, что уничтожают омертвевшие ткани. В общем, они, если так можно выразиться, санитары ран... Так а ногу этому бойцу смогли сохранить?— Да, конечно. Просто сделали определенную хирургическую обработку, и дальше он просто ежедневно ходил на плановые перевязки. Заживать будет долго. Возможно, потребуется какая-то пересадка кожи, если мы говорим об эстетическом факторе. Но с ногой ничего, все нормально.— Каков сейчас характер ранений на фронте?— В основном осколочные, поскольку — мои коллеги не дадут соврать — сейчас очень активны вражеские дроны, несущие осколочные фугасные боеприпасы. Раненых к нам привозят с различными осколками: есть маленькие, есть большие, есть вот такая огромная дырень (показывает пальцами круг диаметром в 15 см), потому что снаряд снес лоскут кожи с бойца. Рана обрабатывается, потом впоследствии восстанавливается.— А еще что-то необычное?— Из такого необычного, казалось бы, для сегодняшних дней было пулевое ранение. Это редкость. Бойцы участвовали в стрелковом бою. У парня была ранена левая рука: район плеча, внешняя сторона. Это входное, а выходное у него было у ключицы. То есть пуля зашла, под углом вышла наверх. Рукой он двигать не мог. Ему наложили гипс. В целом руку сохранили. Если он будет ее активно разрабатывать, то даже нервы будут работать и подвижность руки сохранится. Ограниченная, конечно, но сохранится.— Позади тебя на стенде, я смотрю, у тебя коллекция жгутов.— Это действительно наша стена почета. Мы ее очень ценим и бережём. Тут не жгуты, а давящие повязки, различного рода бандажи. Тут есть перевязочные пакеты еще советских времен, у которых очень классная прорезиненная упаковка. Есть и очень редкие в России зарубежные аналоги — израильские и американские. Этот стенд нужен для того, чтобы люди знали, с чем они могут столкнуться, поскольку у противника есть также и иностранные материалы. Увидев такую упаковку, они не должны долго думать, пытаясь понять, что это такое.Здесь есть и гемостатики. Это средство, которое при взаимодействии с кровью ускоряет ее свертываемость. Мы их будем, скорее всего, пихать куда-то в рану.А вот эта интересная трубка — это воздуховод. Он вставляется человеку в рот для того, чтобы тот дышал. Представим себе ситуацию, когда человек потерял сознание, лежит на спине, а у него язык завалился в гортань, и он не может дышать. Чтобы помочь ему дышать, для этого мы устанавливаем ему эту трубку в рот.— Я смотрю, у тебя на руках есть интересные татухи. Что-то из серии викингов. Расскажи о них.— Да, это именно викинги, потому что я в свою бытность побывал в Исландии. Посмотрел Рейкьявик, водопады, природу и так далее. И настолько преисполнился, прям действительно такое духовное перерождение было в Исландии, что приехал и понял, что мне нужен как минимум компас, чтобы знать, куда двигаться вообще по жизни.А вот этот элемент (показывает на окружность вокруг компаса викингов) означает время, по сути, но это из другого кино. То есть это компас во времени, чтобы не потеряться в своей жизни. Рядом с ним руна спокойствия. Просто стараюсь всегда быть хладнокровным.А на другой руке моя первая татуировка. Это, по сути, некое всевидящее око, чтобы прослеживать мотивы людей, чтобы видеть их насквозь.— Ты такой шаман получается, да?— (смеется) Ой, ну вы прям... Ну пусть будет шаман.— Я так понимаю, что ты родновер, получается?— Нет. Это просто мое скандинавское увлечение. Желание ощущать себя потомком викингом.— А берсерком никогда не хотелось быть: съесть мухоморов и вперед в атаку?— Нет, знаете, как медик я лучше накормлю мухоморами других, а сам — нет. Берсерки — это ребята с другим складом ума, которые обладают мощью. Я их лучше поддерживать буду и, если что, вытягивать из разных передряг.Смотрите также видеоинтервью Александра Чаленко с военным медиком в зоне СВО За что женщинам дают Орден Мужества и какие чудеса случаются на фронте — военный медик "Умка"

