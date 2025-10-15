https://ukraina.ru/20251015/v-krymu-prizvali-priznat-borisa-dzhonsona-mezhdunarodnym-prestupnikom-1070112547.html
Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал признать бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона международным преступником. Об этом 15 октября сообщает РИА Новости
"Пора Джонсона привлечь к международной ответственности. Был мир, Россия и Украина согласились на него, можно было бы избежать невероятных жертв. Но Джонсон помешал этому. Так давайте сделаем его международным преступником, осудим его всем миром. И тогда больше никто не захочет вмешиваться в переговорные процессы, в выработку мира", — заявил глава крымского парламента.По словам Константинова, Украина стала жертвой подобных Джонсону горе-советчиков.Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон после отставки с поста в 2022 году мог получить один миллион фунтов стерлингов от своего донора Кристофера Харборна, крупнейшего акционера компании QinetiQ, которая поставляет Украине беспилотники.Напомним, Киев сорвал переговоры с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона. Позднее участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия публично подтвердил участие в этом решении Джонсона, сказавшего Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать". Джонсон покинул пост премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании 6 сентября 2022.Ранее стало известно, что Великобритания направила на производство беспилотников для Украины 600 млн фунтов стерлингов (около 800 млн долларов). Киевскому режиму за полгода поставлены 85 тысяч БПЛА: "десятки тысяч" FPV-дронов, ударные, разведывательные и логистические БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
03:27 15.10.2025 (обновлено: 03:29 15.10.2025)
"Пора Джонсона привлечь к международной ответственности. Был мир, Россия и Украина согласились на него, можно было бы избежать невероятных жертв. Но Джонсон помешал этому. Так давайте сделаем его международным преступником, осудим его всем миром. И тогда больше никто не захочет вмешиваться в переговорные процессы, в выработку мира", — заявил глава крымского парламента.
По словам Константинова, Украина стала жертвой подобных Джонсону горе-советчиков.
Ранее газета Guardian сообщила, что Джонсон после отставки с поста в 2022 году мог получить один миллион фунтов стерлингов от своего донора Кристофера Харборна, крупнейшего акционера компании QinetiQ, которая поставляет Украине беспилотники.
Напомним, Киев сорвал переговоры с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона. Позднее участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия публично подтвердил участие в этом решении Джонсона, сказавшего Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать". Джонсон покинул пост премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании 6 сентября 2022.
Ранее стало известно, что Великобритания направила на производство беспилотников для Украины 600 млн фунтов стерлингов (около 800 млн долларов). Киевскому режиму за полгода поставлены 85 тысяч БПЛА: "десятки тысяч" FPV-дронов, ударные, разведывательные и логистические БПЛА. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.