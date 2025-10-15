https://ukraina.ru/20251015/protivnik-pytaetsya-vernut-vzyatyy-vs-rf-naselennyy-punkt-aleksandr-matyushin-o-kontratakakh-vsu---1070121459.html
Противник пытается вернуть взятый ВС РФ населенный пункт: Александр Матюшин о контратаках ВСУ
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.
По его словам, на Мирноградном направлении украинские подразделения пытаются контратаковать с целью вернуть контроль над населенным пунктом Московское. На данный момент, как утверждает эксперт, бои идут в его окрестностях.Окружение Покровско-Мирноградской агломерации ВСУ стало реальностью — сузившаяся горловина простреливается дронами насквозь. Подробнее — в материале Анпилогов про замыкание котла под Покровском: "Горловина сжалась до 5-6 километров".
12:15 15.10.2025 (обновлено: 12:16 15.10.2025)
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о происходящих на фронте событиях.