Отсутствие единства среди стран Евросоюза в их агрессивных устремлениях в отношении России является ключевым сдерживающим фактором, предотвращающим эскалацию полномасштабного конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

Комментируя внешнеполитические амбиции отдельных европейских государств, эксперт обратил внимание на их недостаточную скоординированность. Он провел параллель с текущей ситуацией во Франции, где внутренние проблемы могут подтолкнуть власти к поиску внешнего врага.Он пояснил, что именно эта несогласованность действий предотвращает консолидированную военную угрозу для России. Если бы амбиции ключевых европейских столиц синхронизировались, это создало бы критическую ситуацию для национальной безопасности РФ."Из-за чего массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение. Иначе нам бы уже пришлось заняться мобилизацией не частичной, а полноценной", — заявил эксперт.Таким образом, отсутствие координации между европейскими столицами является важным фактором сдерживания, не позволяющим альянсу перейти к более агрессивным действиям, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.О том, как Запад провоцирует расширение украинского конфликта на всю Европу — в материале Татьяны Чугаенко и Кирилла Курбатова "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.

