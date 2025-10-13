"Массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение": Краснов про отсутствие единства в Евросоюзе
Отсутствие единства среди стран Евросоюза в их агрессивных устремлениях в отношении России является ключевым сдерживающим фактором, предотвращающим эскалацию полномасштабного конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Комментируя внешнеполитические амбиции отдельных европейских государств, эксперт обратил внимание на их недостаточную скоординированность. Он провел параллель с текущей ситуацией во Франции, где внутренние проблемы могут подтолкнуть власти к поиску внешнего врага.
"Здесь остаётся только порадоваться, что приступы бонапартизма в крупных экономиках Европы не совпадают по времени", — отметил Дмитрий Краснов.
Он пояснил, что именно эта несогласованность действий предотвращает консолидированную военную угрозу для России. Если бы амбиции ключевых европейских столиц синхронизировались, это создало бы критическую ситуацию для национальной безопасности РФ.
"Из-за чего массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение. Иначе нам бы уже пришлось заняться мобилизацией не частичной, а полноценной", — заявил эксперт.
Таким образом, отсутствие координации между европейскими столицами является важным фактором сдерживания, не позволяющим альянсу перейти к более агрессивным действиям, подытожил собеседник издания.
