Забытая высадка. Как британцы начали гражданскую войну в Греции

12 октября 1944 года под предлогом оказания продовольственной помощи населению британские войска высадились неподалёку от Афин. Эта операция превратилась в запал для гражданской войны в Греции

Британское правительство рассматривало операцию союзников в Северной Африке, начавшуюся 8 ноября 1942 года, как важнейшую предпосылку последующего вторжения на Балканский полуостров. Ведь именно в Лондоне нашли убежище королевские правительства, бежавшие из Югославии и Греции, которые всецело зависели от Великобритании.Британское управление специальных операций оказывало помощь тем элементам антигитлеровского сопротивления в странах Балканского полуострова, которые остались верны эмигрантским правительствам. Черчилль рассчитывал, что высадка западных союзников на Балканском полуострове побудит Турцию к вступлению в войну с Германией. Конечной целью британской стратегии был выход британо-американских вооруженных сил в Юго-Восточную и Центральную Европу до подхода туда советских войск, чтобы восстановить "санитарный кордон" вдоль западных границ Советского Союза.Ещё до высадки в Северной Африке, 6 сентября 1942 года, Уинстон Черчилль предложил президенту США Франклину Рузвельту нанести удар в "мягкое подбрюшье" Европы, Балканы – через Сицилию, Сардинию и Италию.14-25 января 1943 года в Касабланке состоялось англо-американское совещание, где обсуждалась эта идея. На совещании было решено: "операции переносятся из Северной Африки в Южную Европу, на Додеканесские острова, в Грецию, на Крит, в Сардинию, Сицилию". Стороны молчаливо согласились, что открытие второго фронта на севере Франции в 1943 году не состоится.Затягивание открытия второго фронта (а высадку американских и британских войск на Сицилии в июле 1943 в Москве вторым фронтом не считали) было одним из главных средств, при помощи которого правящие круги Соединенных Штатов и Великобритании пытались достичь желаемых для себя результатов в ходе войны. Однако к концу лета 1943 года в Вашингтоне и Лондоне, говоря словами британского военного теоретика Лиддел-Гарта, увидели, что "русское наступление стало всё больше походить на прилив огромного 1600-километрового побережья".В конце августа 1943 года в канадском городе Квебек состоялась очередная конференция представителей США и Великобритании. Американская делегация настояла на том, чтобы 1 мая 1944 году осуществить вторжение через Северо-Западную Францию. Черчилль по-прежнему отстаивал балканский вариант второго фронта.Начавшееся 6 июня 1944 года освобождение Франции от гитлеровцев шло медленно, хотя 15 августа того же года состоялась также высадка войск западных союзников на юге Франции, между Тулоном и Каннами, которая стала крупнейшей в истории морской десантной операцией в Средиземноморье. К середине сентября 1944 года сформировалась сплошная линия фронта от Ла-Манша до швейцарской границы.24 августа Румыния заявила о выходе из войны на стороне Германии, а на следующий день объявила ей войну. 12 сентября 1944 года в Москве представителями СССР, США и Великобритании было подписано соглашение о перемирии с Румынией.Хотя правительство Болгарии объявило о своём нейтралитете, однако немецкие части продолжали свободно передвигаться по территории страны. По этой причине 5 сентября 1944 года СССР вынужден был объявить войну Болгарии, и 8 сентября передовые советские части перешли румыно-болгарскую границу. В "войне" между СССР и Болгарией не было ни одного убитого.В ночь на 9 сентября 1944 года в Софии началось антифашистское восстание. Было образовано правительство Отечественного фронта во главе с Кимоном Георгиевым. К концу сентября 1944 года советские и болгарские войска вышли на границы Болгарии с Югославией и Грецией.Стоит отметить, что к тому времени значительная часть греческой территории уже находилась под контролем Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС), и нацисты активно выводили свои войска из этой страны. При этом британские авиация и флот не оказывали нацистам практически никакого сопротивления. К примеру, немецкие самолёты беспрепятственно вывезли с Крита 50 тысяч, а с Родоса – 17 тысяч солдат.Позже министр вооружения Третьего рейха Альберт Шпеер утверждал, что ещё летом 1944 года немцы и британцы пришли в Лиссабоне к неформальному соглашению относительно Греции. Оно состояло в том, что британцы не должны были препятствовать эвакуации немцев. Представители ЭЛАС 26 сентября 1944 года вынуждены были подписать соглашение с британским командованием и полностью подконтрольным Лондону греческим правительством в изгнании, признав ведущую роль последнего в послевоенной Греции.9 октября 1944 года в Москве началась очередная конференция антигитлеровской коалиции, ключевыми действующими лицами которой были Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль (Вашингтон представляли посол США в СССР Аверелл Гарриман и глава военной миссии США в Москве генерал-майор Джон Рассел Дин). В первый же день между советским и британским лидерами было достигнуто так называемое "Соглашение о процентах", или договорённость о разделе Юго-Восточной Европы на сферы влияния.По словам Черчилля, он предложил следующий раздел влияния в странах региона, с которым согласился Сталин:Румыния: Россия – 90%, другие – 10%;Греция: Великобритания (в согласии с США) – 90%, Россия – 10%;Югославия – 50/50%;Венгрия – 50/50%;Болгария: Россия – 75%, другие – 25%.По версии советской стороны, Сталин возражал против двадцатипятипроцентной доли союзников в Болгарии. В итоге процент советского влияния в Болгарии и Венгрии был повышен до 80%. В документах, составленных по итогам Московской конференции 1944 года, всякое упоминание о разделе сфер влияния отсутствует.12 октября 1944 года Великобритания объявила о начале "гуманитарной" операции с издевательским названием "Манна", целью которой была якобы доставка в Грецию продовольствия. Командовать операцией назначили генерал-лейтенанта Рональда Скоби, а "поставщиком продовольствия" оказалась 2-я британская воздушно-десантная бригада. Именно её 4-й батальон 12 октября выбросился с парашютами на аэродром в городе Мегара в 50 км к западу от Афин, и начал готовить его взлётно-посадочную полосу к высадке остальных десантников.К тому времени столица Греции фактически находилась под контролем ЭЛАС, которые 12 октября взяли Афины под свой контроль, причём они с боями спасли множество городских объектов, включая электростанции, от разрушения уходящими немцами.13 октября 1944 года британская радиостанция ВВС сообщила, что Афины освобождены силами ЭЛАС, что вызвало протест премьер-министра эмиграционного правительства и недовольство Черчилля. На следующий день в эфире ВВС объявили, что накануне была допущена ошибка, и зачитали телеграмму британского фельдмаршала Генри Уилсона о том, что Афины были освобождены британскими войсками и "Священным отрядом" (сформированный из греческих офицеров отряд спецназа, который в годы Второй мировой был частью британского спецназа SAS).16 октября в Мегаре высадился 5-й батальон десантников и остальные планеры бригады, доставившие орудия и джипы. В последующие дни бригада парашютистов была усилена 23-й бронетанковой бригадой, при этом операция по переброске британских войск была поддержана 70 транспортными самолётами 51 транспортного крыла ВВС США.Правительство Георгиоса Папандреу, формально назначенное оставшимся в Лондоне королём Греции Георгом II, и командование британских войск во главе с генералом Скоби, прибыли в Афины 18 октября, где их встретил почётный караул сил ЭЛАС. С этого дня коллаборационисты со всей Греции начали собираться в столице под защиту британцев. В частности, в распоряжении военного министерства Греции оказались 12 тысяч боевиков из так называемых "батальонов безопасности" – отрядов коллаборационистов, которые ранее вместе с нацистами боролись против партизан.К началу ноября 1944 года практически вся территория Греции была освобождена. Британцы наращивали число своих войск в Афинах и их окрестностях – к началу декабря их было уже более 8 тысяч. И это не считая упомянутого "Священного отряда" (более 1000 человек) и 3-й Греческой горной бригады (2800 военнослужащих).1 декабря 1944 года греческое правительство под давлением британцев объявило ультиматум ЭЛАС о разоружении всех партизанских отрядов. Руководство ЭЛАС выставило условием соглашения разоружение 3-й Горной бригады и "Священного отряда", от чего отказались власти. На следующий день ЭЛАС запросила разрешение на проведение митинга протеста в Афинах 3 декабря.В воскресенье, 3 декабря 1944 года, игнорируя правительственный запрет, сотни тысяч безоружных афинян мирно заполнили площадь Синтагматос. Полицейские начали без разбора стрелять в массу людей, 33 человека было убито, 148 ранено. Когда в Афины подтянулись ещё 200 тысяч людей из рабочих кварталов, которые попытались дать отпор убийцам, на их защиту встали британские войска.Решение об этом принял лично Уильям Черчилль, который в своём приказе генералу Скоби дословно указал: "Не колеблясь, действуйте так, как будто вы находитесь в завоёванном городе, где вспыхнул местный мятеж".Операция "Манна", которая была лишь поспешным прикрытием для вооружённой интервенции Великобритании, превратилась в запал для гражданской войны в Греции, в которой британцы прямо поддерживали одну из сторон.Хотя Уильям Черчилль 5 декабря в британском парламенте заявил, что это "бой 3-4 дней, предназначенный упредить ужасную резню в центре Афин, где (…) существует угроза установления неприкрытого и торжествующего троцкизма".В Грецию были отправлены британские войска с итальянского фронта, к 20 декабря их число в Афинах и окрестностях достигло 40 тысяч.Стоит отметить один случай, характеризующий британских "джентльменов". Силы ЭЛАС контролировали афинский Акрополь с самого начала столкновений. Заботясь о сохранности священного для каждого грека холма, ЭЛАС согласовал с британским командованием статус нейтральной зоны для Акрополя. Но как только силы ЭЛАС оставили холм, британцы установили там артиллерийские батареи и безнаказанно расстреливали оттуда позиции ЭЛАС и город. Интервенты продолжали эти обстрелы до конца боёв, в то время как силы ЭЛАС не отвечали на огонь, чтобы не нанести повреждения памятникам.25-28 декабря 1944 года в Афинах побывал и сам Уинстон Черчилль, который приказал начать генеральное наступление всеми силами. Тяжёлые бои, вплоть до рукопашных, продолжились в Афинах и окрестностях до 5 января 1945 года, когда город перешёл под контроль британских войск, которых к тому времени в Греции было более 100 тысяч."Сражение за Афины" (в Греции его также называют "Декабрьские события") продолжалось 33 дня, британские силы в ходе него потеряли 210 человек убитыми, 55 пропавшими без вести и 1100 пленными. "Правительственные силы" потеряли 3480 убитыми (889 жандармов и полицейских и 2540 армейских) и большое число пленных. Потери ЭЛАС оцениваются в 2-3 тысячи убитых и 7-8 тысяч пленных.11 января 1945 года между ЭЛАС и британскими силами было заключено перемирие, выгодное исключительно Лондону. ЭЛАС на тот момент контролировала 80% территории Греции, имея огромные людские резервы и поддержку народа. Действия ЭЛАС, судя по всему, был предопределены позицией Москвы.18 января 1945 года Черчилль в своей речи в Палате общин касательно положения в Греции заявил, что "Сталин остался верным этому соглашению" (упомянутое выше "Соглашение о процентах" – прим.) Позже стало известно о письме Георгия Димитрова, который, учитывая международную обстановку, советовал руководству Компартии Греции найти мирное решение конфликта.12 февраля 1945 года руководство ЭЛАС подписало Варкизское соглашение, разоружившись и отдав Грецию на произвол британцев, коллаборационистов и монархистов. Примечательно, что даже после этого британцы не стали помогать Греции, оказавшейся на краю голода.Действительная гуманитарная операция в стране была осуществлена UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Администрация помощи и восстановления Объединённых Наций, была создана 9 ноября 1943), где главным донором были США. UNRRA с 1 апреля 1945 по май 1947 года ввезла в Грецию и предоставила населению продовольствия на сумму в $ 171,9 млн. Кроме этого, UNRRA предоставила сельскохозяйственные машины на сумму в $ 45 млн и медикаментов на сумму в $ 7,5 млн.Исход Декабрьских событий положил начало политической нестабильности в Греции и Гражданской войне 1946-48 годов. Это был полномасштабный вооружённый конфликт между прокоммунистическими партизанами и правительственными войсками монархического режима, ориентированного на поддержку Великобритании и США. Геополитически он стал первым витком "холодной войны". Поражение коммунистов, которым Советский Союз прекратил оказывать помощь, в конечном итоге привело к вступлению Греции в НАТО, потере господства Британии и установлению влияния США в Эгейском море.

Олег Хавич

Олег Хавич

