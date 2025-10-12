https://ukraina.ru/20251012/komu-nuzhna-zapugannaya-evropa-i-kak-daleko-zaydut-mestnye-politiki-v-svoikh-strashilkakh--vasserman-1069989511.html

Кому нужна запуганная Европа и как далеко зайдут местные политики в своих страшилках — Вассерман

Кому нужна запуганная Европа и как далеко зайдут местные политики в своих страшилках — Вассерман

Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру объяснил, с чем связана воинственная... Украина.ру, 12.10.2025

Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру объяснил, с чем связана воинственная риторика западных политиков и какую цель преследуют эти люди.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

