Кому нужна запуганная Европа и как далеко зайдут местные политики в своих страшилках — Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру объяснил, с чем связана воинственная... Украина.ру, 12.10.2025
Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру объяснил, с чем связана воинственная риторика западных политиков и какую цель преследуют эти люди.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
