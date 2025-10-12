Кому нужна запуганная Европа и как далеко зайдут местные политики в своих страшилках — Вассерман - 12.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251012/komu-nuzhna-zapugannaya-evropa-i-kak-daleko-zaydut-mestnye-politiki-v-svoikh-strashilkakh--vasserman-1069989511.html
Кому нужна запуганная Европа и как далеко зайдут местные политики в своих страшилках — Вассерман
Кому нужна запуганная Европа и как далеко зайдут местные политики в своих страшилках — Вассерман - 12.10.2025 Украина.ру
Кому нужна запуганная Европа и как далеко зайдут местные политики в своих страшилках — Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру объяснил, с чем связана воинственная... Украина.ру, 12.10.2025
2025-10-12T12:35
2025-10-12T12:35
анатолий вассерман
россия
новости
европа
украина
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0c/1069989391_0:239:720:644_1920x0_80_0_0_13f0dd5d03cf291a347d140cc1f9d5f2.jpg
Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру объяснил, с чем связана воинственная риторика западных политиков и какую цель преследуют эти люди.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0c/1069989391_0:171:720:711_1920x0_80_0_0_2b5d7da4648af2e7a732f47831eb7e03.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
анатолий вассерман, россия, новости, европа, украина, украина.ру, видео, видео
Анатолий Вассерман, Россия, Новости, Европа, Украина, Украина.ру, Видео

Кому нужна запуганная Европа и как далеко зайдут местные политики в своих страшилках — Вассерман

12:35 12.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Публицист, депутат Государственной Думы России, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман в студии Украина.ру объяснил, с чем связана воинственная риторика западных политиков и какую цель преследуют эти люди.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Анатолий ВассерманРоссияНовостиЕвропаУкраинаУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Институт наципамяти запретил упоминание еще одного русского поэта
13:00США помогают бить по России, удары и налёты. Главное на 13:00 12 октября
12:56Ушаков раскрыл, что является "путеводной звездой" в работе России и США по вопросам украинского конфликта
12:49Беспокойство Финских властей: большинство украинских беженцев не планируют покидать страну
12:41В Донецке ТЦ "Сигма" полностью уничтожен в результате субботней атаки ВСУ
12:35Кому нужна запуганная Европа и как далеко зайдут местные политики в своих страшилках — Вассерман
12:28В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в результате действий российских группировок
12:20Песков: Кремль тщательно фиксирует заявления о ракетах Tomahawk
12:19Диалог с Трампом продолжается на базе договоренностей, достигнутых на Аляске - Дмитриев
12:00"Вокруг Булгакова": под сенью "Столовой горы"
11:50Пакистанские солдаты погибли в ходе столкновения с военными Афганистана. Новости к этому часу
11:46Еврейская община Киева заявила об "антисемитском нападении" во время Шаббата
10:59Как США помогают Украине бить по энергетике РФ – раскрыты детали
10:56Жлоб – понятие универсальное. Боксёр Усик: история падения
10:42ВС РФ поразили цели ВСУ в разных регионах Украины. Сводка ударов за ночь
10:41Начало отопительного сезона на Украине будут максимально отодвигать, заявили в Раде
10:39Как воюют бывшие заключённые и что изменилось в работе медиков из-за дронов ВСУ — начмед "Голубка"
10:29ХАМАС отказался от участия в "Саммите мира" в Египте. Новости к этому часу
10:08Четверть миллиона дезертиров. Главное на утро 12 октября
10:07Украинские боевики жалуются на тяжелую ситуацию на фронте
Лента новостейМолния