https://ukraina.ru/20251009/vladimir-skachko-ursula-fon-der-lyayen-izbezhala-otstavki-no-ey-rano-radovatsya-1069865066.html

Владимир Скачко: Урсула фон дер Ляйен избежала отставки, но ей рано радоваться

Владимир Скачко: Урсула фон дер Ляйен избежала отставки, но ей рано радоваться - 09.10.2025 Украина.ру

Владимир Скачко: Урсула фон дер Ляйен избежала отставки, но ей рано радоваться

В четверг, 9 октября, Европарламент отклонил оба вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

2025-10-09T15:14

2025-10-09T15:14

2025-10-09T15:14

владимир скачко

урсула фон дер ляйен

европарламент

еврокомиссия

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069864639_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9731025cf397655902df2a714e266d59.jpg

О том, почему это нельзя назвать ее триумфом, рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.

https://ukraina.ru/20251009/evrokomissiya-obvinila-rossiyu-v-gibridnoy-voyne-s-evropoy-1069845275.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир скачко, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, украина.ру, видео