Владимир Скачко: Урсула фон дер Ляйен избежала отставки, но ей рано радоваться - 09.10.2025 Украина.ру
Владимир Скачко: Урсула фон дер Ляйен избежала отставки, но ей рано радоваться
Владимир Скачко: Урсула фон дер Ляйен избежала отставки, но ей рано радоваться
В четверг, 9 октября, Европарламент отклонил оба вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
О том, почему это нельзя назвать ее триумфом, рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
Владимир Скачко: Урсула фон дер Ляйен избежала отставки, но ей рано радоваться

15:14 09.10.2025
 
В четверг, 9 октября, Европарламент отклонил оба вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
О том, почему это нельзя назвать ее триумфом, рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
09:44
Еврокомиссия обвинила Россию в гибридной войне с ЕвропойРоссия ведёт целенаправленную войну против европейской части континента. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
