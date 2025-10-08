"Потихоньку нас прощупывают": Виктор Кутырь призвал обезопасить "окно в Европу" - 08.10.2025 Украина.ру
"Потихоньку нас прощупывают": Виктор Кутырь призвал обезопасить "окно в Европу"
"Потихоньку нас прощупывают": Виктор Кутырь призвал обезопасить "окно в Европу"
Россия продолжает отставать в информационном противоборстве с Западом, что позволяет противнику безнаказанно проводить провокации и тестировать оборону на прочность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
2025-10-08T05:00
2025-10-08T05:00
Комментируя возможные провокации, в том числе с участием Чернобыльской АЭС, эксперт критически оценил информационную работу. "К сожалению, мы по-прежнему отстаем от них в плане информационной войны. Либо даем сухие сводки, либо отмалчиваемся", — заявил Кутырь.Эксперт подчеркнул что Запад продолжает активные действия по прощупыванию обороны. "Потихоньку нас прощупывают. Во-первых, на днях французы задержали танкер, который шел из Усть-Луги в Индию, они тестировали, как мы отреагируем. И они придумают еще что-то подобное", — констатировал собеседник издания.Он отметил, что ситуация на западных границах остается напряженной. "Судя по тому, как мы бомбим цели на Украине, видно, что наша разведка работает хорошо. А что мешает завести разведчиков в Эстонию или Финляндию, чтобы они отслеживали все замыслы противника?" — задался риторическим вопросом офицер.В качестве вывода Кутырь подчеркнул необходимость защиты ключевых объектов. "Повторюсь, ситуация очень серьезная. Калининград и Усть-Луга — это наше окно в Европу. Его надо обезопасить. Иначе на нас так и будут наседать, пока не бомбанет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в интервью "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам".
"Потихоньку нас прощупывают": Виктор Кутырь призвал обезопасить "окно в Европу"

05:00 08.10.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Россия продолжает отставать в информационном противоборстве с Западом, что позволяет противнику безнаказанно проводить провокации и тестировать оборону на прочность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Комментируя возможные провокации, в том числе с участием Чернобыльской АЭС, эксперт критически оценил информационную работу. "К сожалению, мы по-прежнему отстаем от них в плане информационной войны. Либо даем сухие сводки, либо отмалчиваемся", — заявил Кутырь.
Эксперт подчеркнул что Запад продолжает активные действия по прощупыванию обороны. "Потихоньку нас прощупывают. Во-первых, на днях французы задержали танкер, который шел из Усть-Луги в Индию, они тестировали, как мы отреагируем. И они придумают еще что-то подобное", — констатировал собеседник издания.
Он отметил, что ситуация на западных границах остается напряженной. "Судя по тому, как мы бомбим цели на Украине, видно, что наша разведка работает хорошо. А что мешает завести разведчиков в Эстонию или Финляндию, чтобы они отслеживали все замыслы противника?" — задался риторическим вопросом офицер.
В качестве вывода Кутырь подчеркнул необходимость защиты ключевых объектов. "Повторюсь, ситуация очень серьезная. Калининград и Усть-Луга — это наше окно в Европу. Его надо обезопасить. Иначе на нас так и будут наседать, пока не бомбанет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации в интервью "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам".
18 сентября, 19:30
Олег Шаландин: Если армии НАТО полезут на Калининград, по ним полетят "Орешники", "Цирконы" и "Искандеры"Нестратегическое ядерное оружие нужно для ударов по скоплению войск, которые уже напали или вот-вот собираются напасть. Когда мы что-то недосмотрели, и это можно исправить только таким образом. Для всего остального будем использовать конвенциональные средства вооружения
