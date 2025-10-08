https://ukraina.ru/20251008/potikhonku-nas-proschupyvayut-viktor-kutyr-prizval-obezopasit-okno-v-evropu-1069756101.html

"Потихоньку нас прощупывают": Виктор Кутырь призвал обезопасить "окно в Европу"

Россия продолжает отставать в информационном противоборстве с Западом, что позволяет противнику безнаказанно проводить провокации и тестировать оборону на прочность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

2025-10-08T05:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056727756_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_f3b21045b4a7cb799f4e2b44ba634765.jpg

Комментируя возможные провокации, в том числе с участием Чернобыльской АЭС, эксперт критически оценил информационную работу. "К сожалению, мы по-прежнему отстаем от них в плане информационной войны. Либо даем сухие сводки, либо отмалчиваемся", — заявил Кутырь.Эксперт подчеркнул что Запад продолжает активные действия по прощупыванию обороны. "Потихоньку нас прощупывают. Во-первых, на днях французы задержали танкер, который шел из Усть-Луги в Индию, они тестировали, как мы отреагируем. И они придумают еще что-то подобное", — констатировал собеседник издания.Он отметил, что ситуация на западных границах остается напряженной. "Судя по тому, как мы бомбим цели на Украине, видно, что наша разведка работает хорошо. А что мешает завести разведчиков в Эстонию или Финляндию, чтобы они отслеживали все замыслы противника?" — задался риторическим вопросом офицер.В качестве вывода Кутырь подчеркнул необходимость защиты ключевых объектов. "Повторюсь, ситуация очень серьезная. Калининград и Усть-Луга — это наше окно в Европу. Его надо обезопасить. Иначе на нас так и будут наседать, пока не бомбанет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в интервью "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам".

