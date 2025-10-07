https://ukraina.ru/20251007/vyyasnilas-sudba-sukhpaykov-nato-iz-latvii-postavlennykh-vsu-1069731269.html

Выяснилась судьба сухпайков НАТО из Латвии, поставленных ВСУ

Выяснилась судьба сухпайков НАТО из Латвии, поставленных ВСУ

Сухпайки из военной помощи от Латвии стандарта НАТО, с гороховой кашей в рационе, распродаются украинцами на сайтах объявлений. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости

Как выяснили латвийские журналисты, на украинском сайте объявлений предлагают купить латвийские сухпайки стандарта НАТО, произведённые латвийской компанией Roga-Agro. По словам одного из продавцов, данный боевой рацион питания является редким аналогом американских сухих пайков MRE.В одном из объявлений уточняется, что продаётся сухой паёк нового образца с комплектом для разогрева, упрощающим процесс приготовления блюд. Согласно данным на упаковке, энергетическая ценность одного из рационов составляет 1777 килокалорий. Он включает гороховую кашу с копчёной свининой, ржаной хлеб, рисовую кашу быстрого приготовления с черникой, плитку шоколада, миндаль, изюм, соевый соус, чёрный чай и кофе.На украинском сайте объявлений представлены сухпайки и с другими вариантами меню. Например, в рацион номер 3 на 1842 килокалории входит гуляш с гречкой и грибами, овсяная каша быстрого приготовления с клубникой, хлеб, мёд, изюм и миндаль, кофе и фруктовый чай.Председатель наблюдательного совета Roga-Agro рассказал журналистам, что продаёт ВСУ подобные продуктовые наборы по себестоимости, чтобы поддержать украинских военнослужащих.По опубликованной ранее информации СМИ, сухпайки для ВСУ доставляются на Украину за счёт средств, собранных латвийской благотворительной организацией "В мыслях и делах вместе с Украиной".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

