Выяснилась судьба сухпайков НАТО из Латвии, поставленных ВСУ - 07.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251007/vyyasnilas-sudba-sukhpaykov-nato-iz-latvii-postavlennykh-vsu-1069731269.html
Выяснилась судьба сухпайков НАТО из Латвии, поставленных ВСУ
Выяснилась судьба сухпайков НАТО из Латвии, поставленных ВСУ - 07.10.2025 Украина.ру
Выяснилась судьба сухпайков НАТО из Латвии, поставленных ВСУ
Сухпайки из военной помощи от Латвии стандарта НАТО, с гороховой кашей в рационе, распродаются украинцами на сайтах объявлений. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости
2025-10-07T03:31
2025-10-07T03:32
новости
латвия
украина
вооруженные силы украины
военная помощь украине
военная помощь
гуманитарная помощь
спекуляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046719232_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_1097c5e9a3549cd0fbcc9b7a632d34a2.jpg
Как выяснили латвийские журналисты, на украинском сайте объявлений предлагают купить латвийские сухпайки стандарта НАТО, произведённые латвийской компанией Roga-Agro. По словам одного из продавцов, данный боевой рацион питания является редким аналогом американских сухих пайков MRE.В одном из объявлений уточняется, что продаётся сухой паёк нового образца с комплектом для разогрева, упрощающим процесс приготовления блюд. Согласно данным на упаковке, энергетическая ценность одного из рационов составляет 1777 килокалорий. Он включает гороховую кашу с копчёной свининой, ржаной хлеб, рисовую кашу быстрого приготовления с черникой, плитку шоколада, миндаль, изюм, соевый соус, чёрный чай и кофе.На украинском сайте объявлений представлены сухпайки и с другими вариантами меню. Например, в рацион номер 3 на 1842 килокалории входит гуляш с гречкой и грибами, овсяная каша быстрого приготовления с клубникой, хлеб, мёд, изюм и миндаль, кофе и фруктовый чай.Председатель наблюдательного совета Roga-Agro рассказал журналистам, что продаёт ВСУ подобные продуктовые наборы по себестоимости, чтобы поддержать украинских военнослужащих.По опубликованной ранее информации СМИ, сухпайки для ВСУ доставляются на Украину за счёт средств, собранных латвийской благотворительной организацией "В мыслях и делах вместе с Украиной".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250929/1069365578.html
латвия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046719232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cea41c450439a592bb7a77d961f38711.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латвия, украина, вооруженные силы украины, военная помощь украине, военная помощь, гуманитарная помощь, спекуляция
Новости, Латвия, Украина, Вооруженные силы Украины, военная помощь Украине, военная помощь, гуманитарная помощь, спекуляция

Выяснилась судьба сухпайков НАТО из Латвии, поставленных ВСУ

03:31 07.10.2025 (обновлено: 03:32 07.10.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сухпайки из военной помощи от Латвии стандарта НАТО, с гороховой кашей в рационе, распродаются украинцами на сайтах объявлений. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости
Как выяснили латвийские журналисты, на украинском сайте объявлений предлагают купить латвийские сухпайки стандарта НАТО, произведённые латвийской компанией Roga-Agro. По словам одного из продавцов, данный боевой рацион питания является редким аналогом американских сухих пайков MRE.
В одном из объявлений уточняется, что продаётся сухой паёк нового образца с комплектом для разогрева, упрощающим процесс приготовления блюд. Согласно данным на упаковке, энергетическая ценность одного из рационов составляет 1777 килокалорий. Он включает гороховую кашу с копчёной свининой, ржаной хлеб, рисовую кашу быстрого приготовления с черникой, плитку шоколада, миндаль, изюм, соевый соус, чёрный чай и кофе.
На украинском сайте объявлений представлены сухпайки и с другими вариантами меню. Например, в рацион номер 3 на 1842 килокалории входит гуляш с гречкой и грибами, овсяная каша быстрого приготовления с клубникой, хлеб, мёд, изюм и миндаль, кофе и фруктовый чай.
Председатель наблюдательного совета Roga-Agro рассказал журналистам, что продаёт ВСУ подобные продуктовые наборы по себестоимости, чтобы поддержать украинских военнослужащих.
По опубликованной ранее информации СМИ, сухпайки для ВСУ доставляются на Украину за счёт средств, собранных латвийской благотворительной организацией "В мыслях и делах вместе с Украиной".
Прибалт поплатился за любовь к Украине - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября, 21:09
Прибалт поплатился за любовь к УкраинеВ Латвии местный житель был подвергнут административному наказанию в виде штрафа размером 900 евро за то, что вывесил на одном флагштоке государственные флаги Украины и Латвии, что было расценено чиновниками как нарушение закона о государственном флаге. Об этом сообщил 29 сентября телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛатвияУкраинаВооруженные силы Украинывоенная помощь Украиневоенная помощьгуманитарная помощьспекуляция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"У Украины нет друзей, только враги с территориальными претензиями" — политолог
05:25"Война в умах не заканчивается": Ищенко о том, сколько будет тлеть гражданский конфликт на Украине
05:20"Судя по Афганистану, воевать они не очень любят и не очень умеют" — Вассерман о боеспособности США
05:10"Киевский режим становился на дыбы": политолог о том, как упрямство Украины привело к санкциям Венгрии
05:05"Четверка МиГ-31 гарантированно вынесет четверку F-22": эксперт раскрыл слабые стороны вооружения США
05:00"Сумы надо брать более крупной группировкой": Кутырь раскрыл приоритеты осенне-зимней кампании
04:50Анатолий Вассерман: Запад ведет "Игру в труса", но свернет первым
04:40"Мы упустили момент": Виктор Кутырь о зимней кампании и перспективах наступления на Сумы
04:30"Любая попытка досмотреть наши суда в открытом море — повод для ответа всеми силами" — эксперт
04:27Вновь гасим свет! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20Ищенко: Если Зеленский проведет выборы, это будет означать, что он одержал большую политическую победу
04:10"Украина не может отказаться от культа Бандеры, чтобы не портить отношения с Польшей" — эксперт
04:00"Рожок выпустил, а он идёт": боец рассказал о действии сильных наркотиков на польских наёмников
04:00Анатолий Вассерман о войне с Европой — "Устроить пострелушки с туземцами они всегда готовы"
03:31Выяснилась судьба сухпайков НАТО из Латвии, поставленных ВСУ
03:02Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
02:37Телеграм-канал "Украина.ру" отметил запоминающиеся события 6 октября
01:59ВС РФ приблизились к последнему рубежу ВСУ в Днепропетровской области
01:29"Красный уровень" опасности атак БПЛА объявили в ряде регионов России. Сводка к этому часу
00:36Трамп определился с поставками "Томагавков" Украине... но есть нюансы
Лента новостейМолния