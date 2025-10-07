https://ukraina.ru/20251007/samyy-vrednyy-nemetskiy-politik-za-sto-let-pochemu-pribalty-i-polyaki-vzelis-na-merkel-1069759975.html

"Самый вредный немецкий политик за сто лет". Почему прибалты и поляки взъелись на Меркель

"Самый вредный немецкий политик за сто лет". Почему прибалты и поляки взъелись на Меркель

Страны Прибалтики и Польша развернули настоящую травлю в отношении экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Все из-за ее слов, в которых они увидели обвинение, что именно эти страны сорвали переговорный процесс с РФ

Страны Балтии и Польша были противМеркель на пенсии продолжает напоминать о себе откровениями о недавнем прошлом.Три года назад она устроила сеанс саморазоблачения в интервью Die Zeit. Бывший лидер ФРГ рассказала, что Минские соглашения для Запада были лишь возможностью предоставить передышку Украине.Эту же мысль она повторила в Венгрии, куда она пожаловала на днях рекламировать свои мемуары."Мы с президентом Франции Франсуа Олландом решили, что нам следует попытаться заключить соглашение, и это были Минские соглашения. Это было далеко не идеально. Россия никогда не стояла в стороне... Так что в период с 2015 по 2021 год Украина смогла набраться сил. К тому времени это уже была другая страна, она научилась лучше защищаться", - сказала Меркель в интервью местному изданию Partizan.Но не это вызвало недоумение части европейских стран, которые всегда поддерживали Украину. Обиделись они на другое.Меркель рассказала, что к 2021 году она поняла, что с Россией нужно восстанавливать диалог. С этой целью она предложила провести двусторонний саммит ЕС – РФ, который не проводился с 2014 года, чтобы "напрямую говорить с Путиным". Ее поддержал Эммануэль Макрон, с этой идеей они вышли на другие страны Европы, но там их ждал решительный отпор.По ее словам, противники предложения "опасались, что у нас нет единой политики в отношении России"."В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем начался конфликт", - резюмировала бывший канцлер."Одна большая катастрофа"Больше ничего такого Меркель в интервью не сказала, однако этого все равно хватило, чтобы восточноевропейские политики буквально сорвались с цепи.Наиболее резко высказался экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий."Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она входит в число самых вредных для Европы немецких политиков за последнее столетие", - написал он в Х, тем самым, надо полагать, уподобив Меркель Гитлеру и прочим нацистам.Ему вторит председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. В той же соцсети он написал, что Меркель "бросает тень на весь период ее пребывания на посту канцлера Германии", а посол Польши в США Марек Магеровски назвал ее пребывание у власти "одной большой катастрофой для Германии и Европы".Причина таких тяжеловесных реплик в адрес отставного лидера Германии в том, что между строк авторы всех этих высказываний увидели следующую мысль – Прибалтика и Польша несут ответственность за провал переговоров с РФ и, как следствие, за боевые действия на Украине.Стоит оговориться, что прямо она это не заявляла, такой вывод поляки и прибалты сделали исключительно на свой страх и риск.Получилось в итоге всё как в известном выражении: "Юпитер ты злишься, значит ты не прав".Действительно, антироссийский, подчас нарочито русофобский курс Латвии, Литвы, Эстонии и Польши ставил палки в колеса любому прагматизму в отношениях с РФ, который могла бы выработать объединенная Европа."Очевидно, что по многим вопросам внешней политики, к сожалению, Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава", - прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, споры и интерпретации вокруг высказываний Меркель будут продолжены. "Их надо взять на заметку для анализа механизма принятия решений в кабинетах Евросоюза", - написал он у себя в телеграм-канале.Член Совета Федерации Алексей Пушков полагает, что подобным заявлением Меркель хочет переложить ответственность за происходящее с Германии на Польшу и Прибалтику. "Меркель заявила, что Польша и балтийские страны ответственны за войну на Украине, поскольку они выступали категорически против Минских соглашений. Выступали, бесспорно. И все же это заявление выглядит как попытка снять ответственность с себя самой, с Германии и с ведущих стран ЕС, которые своей политикой также вели дело к их срыву", - написал сенатор в своем телеграм-канале.Стоит напомнить, что именно Москва незадолго до СВО предлагала США и ЕС обсуждать гарантии безопасности, но понимания не нашла.Теперь Варшава и прибалтийские столицы вовсю пытаются разыгрывать из себя жертв длинной руки Кремля, которая вот-вот замкнет свою стальную хватку на бедных прибалтийско-польских шеях.Самые рьяные сторонники Киева, коими являются упомянутые страны, и накликали на Украину войну, а теперь пытаются втянуть в нее и всех остальных.Сказано было не случайноЕсть у скандала с Меркель еще по меньшей мере два измерения. На первое обратило внимание издание The Telegraph. Это общее состояние немецко-польских отношений, которое и так оставляет желать лучшего, а после интервью бывшего канцлера и вовсе рискуют окончательно расстроиться."Германо-польские отношения уже находятся под напряжением", - говорится в статье.Одна из проблем между двумя странами заключается в спорах о безопасности границ, другая же состоит в том, что Варшава считает, что Берлин недостаточно решительно настроен на противостояние с РФ.Теперь масла в огонь этих споров подлила Меркель. При этом скандальные заявления могли быть сделаны ею не просто так. Такое мнение, например, в комментарии News.ru выразил немецкий политолог Александр Рар.По его мнению, экс-канцлер намерена вернуться в большую политику и занять должность главы Еврокомиссии (ЕК), которую сейчас занимает Урсула фон дер Ляйен."Идут слухи, что в руководстве Брюсселя недовольны волюнтаризмом и вождизмом фон дер Ляйен. Те же слухи ссылаются на некие закулисные интриги, проводимые якобы с целью посадить президента Франции Эммануэля Макрона на пост главы ЕК [после его ухода с должности в следующем году]. Не исключено, что Меркель, которая вернулась в политическую жизнь, имеет собственные амбиции возглавить евробюрократию в Брюсселе", - пояснил Рар.И ее аргумент "вы там все не знаете, как вести дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, а я знаю" может действительно сыграть ей на руку, считает эксперт.О том, почему нынешний глава правительства ФРГ Фридрих Мерц так рьяно хочет помогать Украине - в материале издания Украина.ру Всепоглощающая страсть. Российская разведка обнародовала интересные факты про Мерца.

