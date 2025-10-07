https://ukraina.ru/20251007/novye-vozmozhnosti-i-sekretnye-razrabotki-protivnika-chto-vskryl-intsident-s-ukrainskimi-bpla-v-tyumeni-1069759425.html

Новые возможности и секретные разработки противника. Что вскрыл инцидент с украинскими БПЛА в Тюмени

Первый инцидент с атакой беспилотников произошел в Тюменской области. По данным местных властей, три дрона обнаружили и обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино накануне вечером. На место происшествия направили все экстренные службы, ни один из дронов не сдетонировал.

В Тюмени никто не пострадал. Все предприятия работают в штатном режиме, работу не приостанавливали."Взрывов и горения не допущено", - заявили в правительстве региона.В ночь с 6 на 7 октября Украина нанесла массированный удар беспилотниками по территории России. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 184 дрона самолетного типа над 14 регионами РФ, а также над акваторией Черного моря. В официальных заявлениях Минобороны РФ за 6-7 октября не говорится о каких-либо инцидентах с беспилотниками в Тюменской области.Что произошло?Дроны упали на территории антипинского нефтеперерабатывающего завода, пишут местные телеграм-каналы. В соцсетях опубликованы видеозаписи и фотографии обстановки в районе происшествия.Меры безопасности тут же усилили. На автомобильных дорогах выставили наряды госавтоинспекции и сотрудников МЧС. Транспортные средства тщательно проверяли, в том числе и багажники. В районе отключили мобильную связь и интернет, сообщали журналисты 72.ру.Журналисты "МегаТюмени", ссылаясь на очевидца, сообщили об ударах двумя беспилотниками. Один из них якобы влетел в асфальт, от удара частично повредило элементы конструкции охлаждающей установки - градирни. Второй беспилотник, о котором рассказал журналистам очевидец, не нанес ущерб.Атака беспилотниками произошла "в восьмом часу вечера" 6 октября. В это время, утверждает собеседник "МегаТюмени", происходит пересменок. Рабочих в этот момент на установках не было, потому удалось избежать жертв."Время как будто выбрано специально. В это время прошлая смена уже уходит, а новая еще не пришла. По сути, людей на установках в этот момент нет", - сказал очевидец. - "Не дай бог, если бы попали чуть раньше – могли бы быть жертвы".Меры безопасностиЖители города сообщают о перебоях в работе мобильной связи и интернета. Хотя отключения их уже давно не удивляют. Впервые интернет отключили 12 июня "по независящим от региональных органов власти и операторов сотовой связи причинам"."Это сделано в целях безопасности граждан", - объясняли в информационном центре правительства Тюменской области. - "Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен".Через шесть дней мобильный интернет включили. Ограничения повлияли на работу цифровых сервисов, оплату услуг и товаров через терминалы банков, сообщил глава департамента информатизации региона Станислав Логинов."Будем донастраивать, адаптироваться под текущие вызовы с учетом условий, которые позволяют усилить безопасность наших жителей", - заявил он.С 24 июля мобильный интернет снова отключили по причинам безопасности. В инфоцентре региона пояснили, что ограничения ввели по независящим от местных властей и правоохранительных структур причинам."Это сделано в целях безопасности граждан", - заявили в инфоцентре.Относиться к отключениям нужно как к объективной данности. В случае наличия угроз ограничения будут продолжать действовать, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 13 августа."Мобильная инфраструктура может быть использована, чтобы вести наблюдение за объектами, чтобы управлять и наводить беспилотники. Ограничение мобильного интернета — вопрос безопасности. К такой мере прибегают и в других регионах, и в нашем, особенно при проведении массовых мероприятий", - сообщил он.ВерсииОт границы Украины до Тюмени по прямой около 2 тысяч километров. Это первый случай, когда украинские беспилотники долетели так далеко вглубь России. Российские официальные источники не публикуют какую-либо дополнительную информацию, поэтому доподлинно неизвестно, какой тип БПЛА был применен - остается только строить догадки и предположения.В отечественных СМИ обсуждают три основных версии: ударные дроны могли привезти в Россию на фурах, запустить из Казахстана или применить модернизированные дальнобойные БПЛА с территории Украины.Дроны из РФ. Некоторые эксперты выступают в пользу первой версии только по причинам того, что подобную операцию украинские спецслужбы уже проводили. Однако спецоперация "Паутина", реализованная Украиной 1 июня 2025 года, была нацелена на объекты военной инфраструктуры - пять аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Тогда в Россию завезли грузовики с FPV-дронами втайне от водителей, удаленно активировали, украинское руководство провело пиар-акцию в местных СМИ. Способ оказался дорогостоящим и сложным с точки зрения и логистики, и количества задействованных лиц, и организации в целом. В тюменском инциденте нет ни массовости, ни какого-то реального результата.Дроны из Казахстана. Эксперты предполагают, что украинские спецслужбы могут втайне использовать территорию Казахстана для пусков дронов. По одной из версий, в Республику могли незаконно ввезти компоненты для БПЛА, собрать "на коленке" в подпольных цехах и запустить."У наших соседей нет такого опыта борьбы с этими дронами, поиска таких диверсантов, поэтому не исключено, что эти беспилотники стартовали с территории Казахстана", - сказал в беседе с журналистами АиФ основатель учебного центра БПЛА Максим Кондратьев.В российско-казахстанских отношениях уже была подобная глава, когда Москва выражала "решительное осуждение" Астане. В июне 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об использовании воздушного пространства Казахстана для пролета украинских дронов для последующих ударов по территории РФ."19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, видимо, с целью захода на удары в России. Решительно осуждаем такие действия в отношении нашего союзника и члена ОДКБ", - заявила она.19 июня жители Казахстана обнаружили упавший дрон в районе пограничной железнодорожной станции Болашак. По фотографиям в соцсетях военблогеры опознали британский Banshee Jet 80, используемый ВСУ. Накануне ночью Украина атаковала Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области, средства ПВО отразили атаку.Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров отверг обвинения Москвы. На брифинге 23 июня он заявил, что "компетентные органы Республики" изучают обстоятельства инцидентов. Власти ждут результатов расследования.30 июня тема пролета украинских дронов через Казахстан обсуждалась на встрече главы МИД России Сергея Лаврова с его казахстанских коллегой Муратом Нуртлеу."Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной принимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец", - заявил журналистам РИА Новости Лавров.Новые дроны. Украина могла применить для атаки Тюмени новые, модифицированные дроны. Такие аппараты есть у Киева, заявил в сентябре в полупустом зале Генассамблеи ООН Владимир Зеленский."У нас есть дроны, которые могут пролететь 2000–3000 км. Это мощные системы, проверенные в реальных условиях, когда все международные институты потерпели неудачу", - сказал он.На Украине производят, собирают и используют несколько основных типов дальнобойных дронов в рамках тактики Deep Strike - глубинных ударов. К ним относятся четыре БПЛА (АН-196 "Лютый", "Бобер", "Пекло" и "Паляниця"), а также некие "засекреченные дроны".Из вышеназванных известных дронов самый дальнобойный - 200-килограммовый аналог турецкого "Байрактара" под названием "Лютый". Первые аппараты собирали, по данным СМИ, на немецких двигателях для легких самолетов Hirth F-23. Однако по данным производителя двигатель способен поднимать в воздух и переносить аппарат общим весом не более 120 кг. Заявленная дальность - 1200 км.Впрочем, это не отменяет факта того, что "Лютый" визуально наблюдали в отдаленных от Украины регионах России.Например, 3 октября ВСУ пытались атаковать промышленный объект в уральском городе Орск тремя похожими на "Лютый" дронами-камикадзе. Расстояние от Харькова до Орска по прямой - около 1500 километров. Авторы телеграм-канала Shot опубликовали видеозапись полета "Лютого".Такой же дрон наблюдали жители Ленинградской области при попытке беспилотной атаки 27 июля 2025 года. А первый случай применения модернизированного дальнобойного "Лютого" - 1 июля, Ижевск.2 октября российские войска уничтожили ракетным ударом по Черниговской области 20 грузовиков, на которых перевозили около 100 БПЛА "Лютый", заявили в Минобороны России. Что лишний раз подтверждает, что угроза - реальна, на нее реагируют.Угроза более, чем реальнаВ "Лютый" устанавливали систему машинного зрения Skynode S (производство швейцарско-американской компании Auterion). Благодаря этому беспилотник может работать в автономном режиме, управление - за счет обработки данных на бортовом компьютере. Система позволяла дрону продолжать полет в том случае, когда невозможна навигация по сигналу GPS.Auterion в сентябре 2025 года заключила контракт на поставку 33 тысяч комплектов для дронов с ИИ на Украину. Ранее Украина получила от Auterion приблизительно 3 тысячи таких систем, по словам гендиректора компании Лоренца Майера. Новая поставка превышает предыдущую в 10 раз.Комплекты Skynode превращают управляемые вручную дроны в автономные системы вооружений, способные находить цель с помощью искусственного интеллекта. После активации беспилотники становятся устойчивыми к радиоэлектронным помехам, могут отслеживать и поражать движущиеся цели на расстоянии до 1 километра.И на этом технический прогресс не остановился. 3 сентября Auterion объявила о выпуске системы ИИ Nemyx для управления роем дронов. Это значит, что Украина сможет использовать эту технологию на тех 33 тысячах новых дронах, которые получит в течение какого-то неопределенного времени. Оператору придется всего лишь обновить программное обеспечение.И интересно здесь то, что, по данным производителя, рой дронов может запускать один человек. Дословно: или из рюкзака, или из грузовика.Система Skynode действительно превращает дрон в автономное оружие, но функцию удаленного ручного управления все же сохранили. На устройство можно установить нештатный модуль LTE для подключения к мобильному Интернету. Производителем эта функция предусмотрена исключительно для подключения дрона к облачному хранилищу, трансляции оператору получаемых данных в режиме онлайн, внезапной необходимости корректировки маршрута или записи журнала полета. Все остальное дрон делает без участия человека.Таким образом, инцидент в Тюмени говорит о росте технологических возможностей украинских БПЛА, обостряет вопросы безопасности в российских регионах. Полеты дронов на такие расстояния стали возможными, вероятно, за счет новых модификаций, программного обеспечения и технологических решений. Сценариев и версий может быть множество, но все указывают на то, что беспилотная угроза становится более реальной для тыловых регионов. Обкатка Украиной новейших иностранных технологий потребует незамедлительного и эффективного решения этой проблемы.

