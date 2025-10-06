https://ukraina.ru/20251006/rossii-nado-snyat-belye-perchatki-ukrainskie-eksperty-s-trevogoy---o-mezhdunarodnoy-situatsii-ukrainy-1069695024.html

России надо снять "белые перчатки". Украинские эксперты с тревогой - о международной ситуации Украины

В украинском экспертном сообществе обсуждают, стоит ли смеяться над тем, что президент Польши каждый день разговаривает с духом Пилсудского и думают над тем, насколько едина Европа в желании воевать с Россией

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102727/08/1027270860_0:267:2709:1791_1920x0_80_0_0_ed63e5c0941c5c3575006566bc0072a7.jpg

Желание повоевать у европолитиков есть, хотя и далеко не у всех. Но у руководства ЕС точно воинственные настроения. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита в Копенгагене заявил, что считает ситуацию серьёзной, по его мнению, Брюссель рвётся на войну."На столе переговоров находятся откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы (руководство ЕС — ред.) хотят начать войну. Этот саммит доказывает, что ближайшие месяцы будут связаны с угрозой войны", - написал политик в соцсети Х.Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию от официальных лиц сообщило, что Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных служб и Пентагона помогать Киеву разведданными в проведении ракетных ударов по энергетической инфраструктуре в глубине территории РФ. В Белом доме эту информацию не стали комментировать.Комментируя высказывание Орбана, российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин призвал к "кратному" усилению отношений с КНДР, КНР, Монголией, Никарагуа, Венесуэлой, Кубой, Бразилией, Вьетнамом, Индией и с африканскими друзьями России."Иначе однажды придётся всё это делать в ситуации кризиса и спешки. Лучше делать заранее. Тогда, даст Бог, и беда минует", - написал он в своём блоге.Как всегда, интересны комментарии подписчиков дзен-канала писателя, они в какой-то мере отражают мнение народное. У народа есть вопросы."Мы (Россия — ред.) можем и давно должны - продемонстрировать, что с ними (со странами Запада — ред. ) будет, если они решат развязать горячую фазу напрямую. Они совершенно точно не верят в последствия, потому что видят, как мы воюем в белых перчатках. У них нет страха. Совершенно нет. А они должны бояться и делать всё. что бы мы не осерчали. А пока война неизбежна", - пишет один из комментаторов.Ещё одно мнение: "Хочется верить, что не повторится история с российскими деньгами на зарубежных счетах, когда всех убеждали, что эти деньги нельзя тратить сейчас, они на потом, когда вдруг станет тяжело. Вот и ядерное оружие страна создавала и содержит, затянув пояса, чтобы было чем защитить и ответить. Если решение не примут вначале, потом принимать будет некому".Наконец, читатели блога Прилепина подмечают такое противоречие: "Запад воюет с нами, а мы воюем с Украиной".Конечно, не всё так просто и в самой Европе, до европейцев начинает постепенно доходить, куда их ведут, и может оказаться, что воевать с Россией захотят не все, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.По его словам, расчёт рационалистов на то, что Россия посчитает затраты на СВО, посчитает экономические потери от санкций и остановит спецоперацию, могут не оправдаться - в Москве эту войну рассматривают как экзистенциальную и будут стремиться к победе любой ценой, возможно, рационалистичная Европа этого не понимает. Кстати, в Евросоюзе пока не выработали какого-то единого решения, вообще ЕС как субъект сейчас переживает внутренний кризис, проявляющийся в противостоянии условных "глобалисов" и "суверенщиков"Многие европейские общества не готовы к мобилизации, и стресс, который они сейчас могут пережить, может привести к самым неожиданным последствиям. Евробюрократия взяла курс на милитаризацию, она говорит, что надо готовиться к войне, но согласны ли с этим европейцы — это вопрос, подчеркнул Ермолаев.Эксперт предположил, что когда до всех европейцев дойдёт, что им нужно будет воевать, то может возникнуть мощное антивоенное движение, ведь в своё время, в 60-е годы ХХ века, такое уже было. Судя по расхождениям в среде евроэлит, впереди серьёзнейшая дискуссия о будущем Евросоюза — не только о том, каким ему быть, но быть ли ему вообще. Война заставила европейцев об этом думать.А украинцам, "идущим в Европу", тоже важно определиться с тем, в какую именно Европу они хотят попасть, сказал Ермолаев.Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* особо показательными считает признание президента Польши Кароля Невроцкого, заявившего, что он почти каждый день разговаривает с духом Пилсудского."Многие смеются. А я говорю — ребята, а вам намёк посылают, вы ещё не поняли? Вы знаете, какую роль в истории независимой Украины сыграл Пилсудский? Он фактически разделил Украину с большевиками...", - напомнил экс-нардеп.По мнению Мосийчука, нужно помнить также и о сложных отношениях Киева с Венгрией — в общем, помимо тяжёлой ситуации на фронте, Украина находится сейчас и "в сложной международно-дипломатической ситуации".Что дальше? Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", назвал "простофилями" тех, кто после обрушения СССР надеялся на то, что "вот теперь-то мы (с Западом — ред.) одна семья цивилизационная".Вышло по-иному. И сейчас надо быть готовыми ко всему - "ставки... чрезвычайно высоки".А западным элитам, уже забывшим "русский штык и снег", российский лидер порекомендовал уняться и заняться решением своих внутренних проблем. Что касается элит на Украине, то Путин выразил надежду, что они "найдут в себе силы, чтобы сесть за стол переговоров".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Павла Котова "Уймитесь, спите спокойно": Путин про Украину, Трампа, СВО и немного о Пушкине Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё - в обзоре Сергея Зуева "Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы

