Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров - 06.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251006/kto-pereubedil-trampa-v-voprose-ukrainy-i-k-chemu-dvizhetsya-rezhim-zelenskogo--azarov-1069703865.html
Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров
Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров - 06.10.2025 Украина.ру
Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы со стороны киевского режима, оценил устойчивость украинской энергетики... Украина.ру, 06.10.2025
2025-10-06T15:07
2025-10-06T15:07
видео
украина
россия
крым
николай азаров
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
усср
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069703369_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45e82db24441ac58c49fbd51a6d2a9b9.jpg
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы со стороны киевского режима, оценил устойчивость украинской энергетики и логистики, планы по расчленению страны, а также статус современных героев Украины: 00:21 – Удары России по транспортным узлам и энергетике; 01:54 – На что нарывается Украина? 04:45 – Анонсирование наступления на Крым; 11:00 – Опасность от киевского режима; 13:03 – Звание "Герой Украины" для Парубия; 15:10 – Планы по расчленению Украины. ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov
украина
россия
крым
усср
бывший ссср
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069703369_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_99b1dcf82690316642b01aed8a8cdd93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, крым, николай азаров, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, усср, бывший ссср, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, сша, армия сша, андрей парубий, энергетика, энергетические ресурсы украины, инфраструктура, видео
Видео, Украина, Россия, Крым, Николай Азаров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, УССР, бывший СССР, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО, США, Армия США, Андрей Парубий, энергетика, Энергетические ресурсы Украины, инфраструктура

Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров

15:07 06.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы со стороны киевского режима, оценил устойчивость украинской энергетики и логистики, планы по расчленению страны, а также статус современных героев Украины:
00:21 – Удары России по транспортным узлам и энергетике;
01:54 – На что нарывается Украина?
04:45 – Анонсирование наступления на Крым;
11:00 – Опасность от киевского режима;
13:03 – Звание "Герой Украины" для Парубия;
15:10 – Планы по расчленению Украины.
ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияКрымНиколай АзаровДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.руУССРбывший СССРСВОпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозызавершение СВОСШААрмия СШААндрей ПарубийэнергетикаЭнергетические ресурсы Украиныинфраструктура
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Поворотное "Азовское сидение". Как запорожцы на сторону русского царя переходили
15:44России надо снять "белые перчатки". Украинские эксперты с тревогой - о международной ситуации Украины
15:41ЕС готовится к военному столкновению с РФ, Белгород обстрелян из HIMARS. Главные новости
15:24Шарман-ширма псевдодемократии. Почему люди не влияют на политику Франции и всего Запада
15:14Запорожское направление: идет штурм юго-востока Охотничьего и изоляция Полтавского узла
15:07Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров
14:48Украина отстает в технологиях от РФ. Залужный придумал, что делать
14:43Дружковское направление: ситуация вокруг Добропольского выступа нормализуется
14:25Лондон взбешён неспособностью добиться "стратегического поражения" России и готовит провокацию – СВР
14:18Кремль назвал странной историю с дронами в европейских странах
14:11"Европейские города охватила эпидемия UFD": Медведев объяснил причины и последствия
14:09Макрон раскритиковал инициативу "стены дронов": FT раскрыло, что не устраивает французского лидера
13:55Блокпост на дорогах войны. Что это такое и зачем он нужен
13:41"Зеленский - Шевченко сегодня". "Зрада в бандеровском крае" под бой барабанов. О чем говорят на Украине
13:40ВС РФ наступают в левобережной части Волчанска в Харьковской области
13:02День города под призывы эвакуироваться в никуда и фиктивный детский дом. Что происходит в Запорожье
13:00"Мир" по Арестовичу*, провалы ВСУ, показатель отставания Киева. Главное на Украине на 13:00 6 октября
12:56ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и нефтяной промышленности, используемые в интересах ВСУ
12:46Крымская рапсодия. Осень
12:36Водитель в Киеве швырнул гранату в коллегу
Лента новостейМолния