Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров

06.10.2025

Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы со стороны киевского режима, оценил устойчивость украинской энергетики... Украина.ру, 06.10.2025

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы со стороны киевского режима, оценил устойчивость украинской энергетики и логистики, планы по расчленению страны, а также статус современных героев Украины: 00:21 – Удары России по транспортным узлам и энергетике; 01:54 – На что нарывается Украина? 04:45 – Анонсирование наступления на Крым; 11:00 – Опасность от киевского режима; 13:03 – Звание "Герой Украины" для Парубия; 15:10 – Планы по расчленению Украины. ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

