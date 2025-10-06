https://ukraina.ru/20251006/kto-pereubedil-trampa-v-voprose-ukrainy-i-k-chemu-dvizhetsya-rezhim-zelenskogo--azarov-1069703865.html
Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров
Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров - 06.10.2025 Украина.ру
Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы со стороны киевского режима, оценил устойчивость украинской энергетики... Украина.ру, 06.10.2025
2025-10-06T15:07
2025-10-06T15:07
2025-10-06T15:07
видео
украина
россия
крым
николай азаров
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
усср
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069703369_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_45e82db24441ac58c49fbd51a6d2a9b9.jpg
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы со стороны киевского режима, оценил устойчивость украинской энергетики и логистики, планы по расчленению страны, а также статус современных героев Украины: 00:21 – Удары России по транспортным узлам и энергетике; 01:54 – На что нарывается Украина? 04:45 – Анонсирование наступления на Крым; 11:00 – Опасность от киевского режима; 13:03 – Звание "Герой Украины" для Парубия; 15:10 – Планы по расчленению Украины. ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov
украина
россия
крым
усср
бывший ссср
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069703369_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_99b1dcf82690316642b01aed8a8cdd93.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, крым, николай азаров, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, усср, бывший ссср, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, сша, армия сша, андрей парубий, энергетика, энергетические ресурсы украины, инфраструктура, видео
Видео, Украина, Россия, Крым, Николай Азаров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, УССР, бывший СССР, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО, США, Армия США, Андрей Парубий, энергетика, Энергетические ресурсы Украины, инфраструктура
Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы со стороны киевского режима, оценил устойчивость украинской энергетики и логистики, планы по расчленению страны, а также статус современных героев Украины:
00:21 – Удары России по транспортным узлам и энергетике;
01:54 – На что нарывается Украина?
04:45 – Анонсирование наступления на Крым;
11:00 – Опасность от киевского режима;
13:03 – Звание "Герой Украины" для Парубия;
15:10 – Планы по расчленению Украины.
ТГ-канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov