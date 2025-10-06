https://ukraina.ru/20251006/zelenskiy---shevchenko-segodnya-zrada-v-banderovskom-krae-pod-boy-barabanov-o-chem-govoryat-na-ukraine--1069684869.html

"Зеленский - Шевченко сегодня". "Зрада в бандеровском крае" под бой барабанов. О чем говорят на Украине

О чем говорят на Украине блогеры, политики, журналисты и обычные люди? Что волнует народ? О чем пишут, что публикуют в соцсетях?

На Украине по-прежнему основное, что волнует народ, это мобилизация.Да, мужчин продолжают "паковать", и довольно успешно. Но в количестве, которого недостаточно для армии, это во-первых.А во-вторых, всё больше роликов и сообщений о нападениях на ТЦК.Если раньше на ТЦК нападали какие-то небольшие группы женщин. А иногда даже одна (!) женщина. То теперь приходят новости о нападении на ТЦК мужчин.Например, такая: "в Одессе в Пересыпском районе возле Лимана два человека избили ТЦКшника."Соответствующее видео прилагается. Начинают отлавливать и бить.А в Ивано-Франковской области произошел вообще "вопиющий случай"."Зрада дошла до бандеровского края"В городе Калуш Ивано-Франковской области, в самом "сердце" бандеровского края, произошла такая история."Напали на тцкунов и надавали им "пид дупу", - как метко охарактеризовал произошедшее Игорь Мосийчук*, бывший депутат Верховной Рады.Произошло нападение на ТЦК. В помещение ворвались местные "хлопаки", побили охрану, забрали своих "мобилизованных" и убежали."Забрали своих из ТЦК и перешли тропами за кордон. Или в землянке сидят. Это же бандеровский край! Там землянка на землянке."Да, "зрада" дошла до бандеровского края. Это же тут больше всего скакали, вопили "за Майдан", прыгали с криками "москаляку на гиляку" и радовались нападению Украины на Донбасс.Что же случилось? Почему верные патриоты, "лыцари" украинские не идут в бой?А чему удивляться? Это их типичное поведение.Они попрыгали и уехали в Польшу и Германию, где давно работают и живут, и это произошло задолго до последнего и даже первого Майдана.Ведь и "победу" Ющенко в пресловутом "третьем туре" обеспечили не только приписки и фальсификации, но и "заробитчане". Жители западной Украины, которые уже тогда круглогодично жили и работали за рубежом.На новый год и Рождество они приезжали в свои села, и к этому времени тогда и подготовили "третий тур" - он состоялся 26 декабря.Поэтому и сейчас именно "западэнцы" - "за победу Украины и стоять до конца". Только живут все эти "победители" давно не на Украине, и "до войска" никто из них не хочет.Ну а народ в других регионах тоже, естественно, бежит и скрывается, как может.Несколько тысяч за ЧАЭСБлогеры сообщают, что уже несколько тысяч человек убежали на территорию "Чернобыльской зоны" и живут там.В зоне возле ЧАЭС достаточно безопасно. Радиация там примерно такая же, как и в других местах.А вот "товарищи из ТЦК" наведываются редко.Это уже какой-то сюжет для фильма - антиутопии. Люди ищут спасения в зоне отчуждения. И находят его там.Обживают "зону", налаживают хозяйство.Защищаются от собственного государства, как могут.Как же вообще живут мужчины на Украине? Они прячутся по домам, работают женщины. Это всё, конечно, очень тяжело, но другого выхода нет.Или работают, кое-как и кое-где. Стараясь не попадаться на глаза ТЦК, естественно. "Уходят огородами".Или просто уезжают, если это возможно.40 тысяч40 тысяч молодых людей выехали с 28 августа из Украины. Это те, на кого распространяется действие закона "до 23 лет". То есть за время чуть больше месяца. Примерно по тысяче в день... И примерно по 40 человек в час. То есть почти ежеминутно, если прибегать к школьной арифметике.А в ноябре"Зе" полностью закроет границы". Так прогнозирует Игорь Мосийчук.То есть выезд закроют вообще всем: и женщинам, и мужчинам, и с отметками в военных билетах, и без.Верится, конечно, в это с трудом. Но с другой стороны, нынешние власти Украины способны на всё. На всё, что им скажут делать из-за рубежа."Импортозамещение украинцев"На Украине сейчас уже многие рассуждают так: украинцев хотят согнать с этой земли и заместить их другими народами.Вот как говорит об этом популярный на Украине блогер "НазарЧек":"Война - это часть того великого глобального процесса, в котором задействован весь мир: по зачистке Украины от украинцев. Женщины с детьми повыезжали. А боеспособное население сейчас, к сожалению, лежит в земле. Оставшуюся небольшую часть оставят на Украине в качестве рабов. И постепенно будет импортозамещение украинцев другими нациями. "А как же "пам"ятай, чужынэць, тут господар украинэць! " (помни, чужеземец, тут хозяин украинец!")Такими и подобными грозными и патриотическими высказываниями был заполнен украиноязычный интернет все последние годы.Ну мало ли технологий применялось многочисленными "фондами Сороса" для оболванивания населения!Другой вопрос, почему украинцы столь массово примкнули к националистическим псевдопатриотам и стали поддерживать идею "Батько наш Бандера"? Это вопрос для большого психологического и исторического исследования.Ну а вот к чему привел весь этот националистический бред, теперь становится очевидно даже "патриотичным".На Украине их называют "свидомые", сознательные. Тоже словечко, придуманное не иначе как в недрах соросовско-глобалистских структур.Украины не будет через 50 летДавно уже идут разговоры, что украинцев не будет как нации. В исторически вполне небольшом промежутке времени: через 100 лет.А может быть, и раньше.Оставшиеся на Украине просто вымрут, в силу возраста, в первую очередь.Вот последние цифры по украинской демографии. Доверять им можно только отчасти, по понятным причинам.Во-первых, Украина фальсифицирует все данные. А во-вторых, никакой объективной переписи на Украине не проводилось больше 35 лет.Но всё же. По данным БиБиСи, на Украине сейчас остались 28,7 миллионов населения.Смертность в 2024 году втрое превысила рождаемость. Скончались 495 тысяч, а родилось 176 тысяч детей.В начале 90-х, когда Украина только стала "независимой", ежегодно рождались 630-650 тысяч детей.А заметное снижение рождаемости на Украине началось с 2014 года. То есть как раз с года последнего квази националистического Майдана, где впервые во всеуслышание, с трибуны и сцены начались крики "тут господар украинец!"Так что тенденция ясна, и итог закономерный.Такими темпами Украина вымрет уже через 50 лет.А те, кто за рубежом? Собираются ли они возвращаться?Опять же, многочисленные блогеры берут интервью у девчат, у парней за рубежом. Вообще ни один и ни одна не собираются!Цифры опросов показывают: 80-90 процентов бывших граждан Украины любых возрастов уже решили не возвращаться в "эту страну".Зеленский - это наш Тарас Шевченко сегодняНа этом фоне прямо глумлением звучит ответ известного в прошлом украинского журналиста Мыколы Вересня.Его спросили об отношении к Зеленскому.Ответ Вересня:"Портрет Зеленского через 50 лет будет висеть в каждом украинском доме рядом с портретом Тараса Шевченко!"Абсолютно глупый ответ. И не только потому, что увидев Зеленского рядом с собой, Тарас Шевченко очень удивился бы. Это мягко говоря.Совсем не таким "национальная икона" видел последователей своих призывов "кайданы порвите!" Совершенно не таким.Но главное: что же будет через 50 лет, какой "украинский дом"? И главное, где?Мольфар Нечай предсказывал, что в Канаде будет новая украинская столица. Ну, верится в это тоже с трудом. Но посмотрим, что будет.Как воруют: овощерезки, барабаны, виллы и сумки БиркинНу и конечно, традиции воровства, которое называется по новому "коррупция", никуда не делись.На Украине асфальтируются дороги и высаживаются клумбы в таких местах, как поселки возле Купянска и Покровска, там, где давно идут бои и "простреливается зона в 40 километров". Это, естественно, никого не удивляет. Людям нужны деньги!Никого даже особо не взволновали "8 вилл министра обороны". Бывшего министра обороны Умерова. Теперь это секретарь СНБО.Умеров слабо отбился: "это всё неправда, у меня один дом в США, все остальное принадлежит отцу и брату".И на этом история закончилась. Разве секретарь украинского СНБО не может иметь восемь домов на побережье Флориды?Да было бы странно, если бы у него их не было.Тем более на фоне того, что Елена Зеленская покупает себе сумки "Биркин" за 450 тысяч евро. Какие-то "легендарные", из шкурки нильского крокодила. И босоножки с бриллиантами за 150 тысяч.И это тоже никого на Украине не удивляет. И даже не трогает, не возмущает. Просто потому, что оставшийся там народ просто пытается выжить. Им не до сумок из крокодила с инкрустированными босоножками.А вот та девушка, которая закупила барабаны из натуральной кожи для убежищ в Киеве, как она поживает?Это была начальница отдела образования Днепровской районной администрации города Киева Ольга Дроздова.Она оборудовала бомбоубежища в столице так:12 французских овощерезок по 131 тысяч гривен за штуку (примерно по 260 тысяч рублей за штуку),306 барабанов из натуральной кожи (примерно по 2 миллиона рублей),генераторы по завышенной, естественно, цене и многое другое.Барабаны нужны были для чего? Для "психологической разгрузки детей", утверждала чиновница.Сама она давно находится в Турции, "на лечении".Она бы вернулась, наверное, на Украину, если бы могла украсть что-нибудь ещё. Ну а если нет, до свидания.Что еще делать в "этой стране"?Причем эти настроения на Украине были задолго до второго и даже первого Майданов. И в основном, в центральной и западной частях Украины.Сегодня же они приняли абсолютно гротескную форму: с одной стороны, митинги и крики "Украина понад усэ!"А с другой стороны, "чемодан - вокзал - Варшава" и "прощай, великая Украина!"Там и митинги теперь проводят, к большому неудовольствию варшавян и других жителей европейских городов.Так и живёт исчезающая страна, обломок великой советской цивилизации.Под бой барабанов в бомбоубежищах Киева, славословия Вересня "Зеленский - цэ Шевченко" и крики "батько наш Бандера!", которые раздаются всё дальше от границ "улюблэной нэнькы" (любимой мамы).* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

