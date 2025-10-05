"Китайцы рассчитывают, что Украина может стать надежным поставщиком продовольствия" - Караганов
Интерес КНР к Украине как к поставщику продовольствия является частью политики Пекина и не противоречит союзу с РФ. Об этом изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
На вопрос о влиянии украинского кризиса эксперт ответил: "Нормально реагировать". Он пояснил: "Во-первых, Китай маневрирует, не хочет до конца обострять свои отношения с Западом. Во-вторых, китайцы рассчитывают, что Украина сможет стать надежным поставщиком продовольствия".
Караганов отметил: "У Китая с Украиной были договорённости, которые прежнее руководство [в Киеве] полностью нарушило". По его словам, у Пекина к Киеву "нормальный интерес", и развитие этих отношений не должно вызывать тревоги.
При этом эксперт подчеркнул, что Китай четко осознает временный характер текущей ситуации. Он рассчитывает на долгосрочную перспективу, когда украинский вопрос будет так или иначе решен.
"Хотелось бы, чтобы после разгрома нынешнего украинского режима и у нас были хорошие отношения с остатками Украины", — подытожил собеседник Украина.ру.
