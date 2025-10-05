"Китайцы рассчитывают, что Украина может стать надежным поставщиком продовольствия" - Караганов

Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб

Если Украина не войдет в НАТО, проблема все равно останется, потому что она может стать членом Евросоюза. А ЕС все больше и больше походит на НАТО, готовит сильную армию. ВСУ будут кулаком Запада даже после того, как в ближайшем будущем, возможно, через год, закончится острая фаза войны.