Командир танкового взвода "Карим": Дрон – это дрон, но и танк – это танк, и он будет нужен всегда
2025-10-04T13:47
2025-10-04T13:47
– Давно служишь?– Больше года уже. До того учился. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Очень хорошее. Там опытные инструкторы, отлично готовят.– В танковый биатлон успел поиграть?– Нет, конечно. Не успел. Но там было чем заняться. Скучать не приходилось.– Что за танк у тебя?– У меня танк Т-72Б3М. Последняя модификация, полуавтомат. У него 1130 лошадиных сил, 125-я пушка. В работе машина ни разу не подводила. Они, в принципе, с производства вышли нормально. Никаких дефектов. Они все новые. Получали недавно.– А в чем его преимущества?– Главное – обновленная система. Все на автоматике, все быстро делается. Не надо вручную загружать снаряды. Очень здорово экономит время, а это важно.– Есть мнение, что эпоха танков прошла. Наши военные эксперты, к примеру, утверждают, что дроны все изменили. Насколько справедливым это мнение видится с земли?– Понятное дело, что дрон – это дрон, но и танк – это танк. Он всегда будет нужен. Танк поддерживает пехоту огнем с дистанции. И дистанция эта позволяет быстро отработать, а потом уйти до того, как по тебе отработает дрон. Кто бы что ни говорил, а танк на поле боя пользу приносит огромную.– А какие контрмеры вы используете против FPV-дронов?– У нас есть средства РЭБ. Они постоянно обновляются, появляются новые. Наука и техника, так сказать, не стоят на месте. Если что-то новое узнаем о противнике, то сразу начинаем искать решение, искать наиболее эффективный вариант противодействия.– Вижу, что с маскировкой у вас тоже все нормально…– Да, маскируемся, поскольку близко к фронту, и прилеты – обычное дело. Маскировка – это лучший способ обезопасить себя и технику, которая, кстати, тоже недешевая. Приходится маскироваться как следует, чтобы враг не заметил.– Верно ли я понимаю, что это вот укрытие копалось вручную?– Да, верно. Все сами копали, вот этими руками. Бывает, что техника помогает. Приезжают, копают. Но зависит от ситуации. Если дроны, прилеты, то не рискуем. Пытаемся обходиться собственными силами. В этом плане только так. Привозим материалы, строим.– Как часто сейчас приходится работать?– Да мы хоть каждый день можем ездить. Как поступит команда, как дадут цель, так едем, отрабатываем и возвращаемся. Постоянно у меня дежурят несколько экипажей. Если нужно, то моментально сели, завелись и погнали работать. Поддерживаем не только свою пехоту, но и смежников. Где идет наступление, где нужна помощь, туда и выдвигаемся.– Сегодня, как правило, танки работают с закрытых огневых позиций, но ты до интервью говорил, что в случае необходимости прямой наводкой тоже можно работать.– По работе прямой наводкой пока тишина, поскольку нет возможности проехать. Мы работаем с закрытых позиций, сдвигая врага все дальше. А вот когда возможность появится, когда обстановка будет располагать к этому, будем работать прямой наводкой. Нам ведь без разницы. Скажут – сделаем.– А какие цели сейчас?– Сейчас идет наступление, поэтому наша задача – закрепляться и смещать врага. Пока так.– Ты говорил о заводской модификации танка, но я вижу, что и сами вы доработали его в духе времени. Расскажешь, что и зачем сделали?– У нас последняя версия "мангала" вот. Стоят рабицы-сетки, профилями заварено полностью. Цепи вот наварили на случай попадания дронов. Они себя в работе очень хорошо показали. Когда дрон бьет с фронта, цепи только разлетаются, а угрозы для механика-водителя в основном нет. И полностью обвариваем танк, сзади тоже "мангал" делаем, чтобы не было доступа к двигателю, коробке, бакам. Расширяем, варим под углом. А! Плюс еще мы сверху укрепили такой же резиной, какой укрепляем бока. Это хорошо работает против "сбросов". Если "сброс" попадает, то лишь прожигает резину, не цепляя саму машину. А под резиной у нас рабица, за рабицей идут НРЗ-шки, а за ними уже танковая броня. То есть тройная защита.– Приходилось уже принимать попадания?– Да, бывало. Дроны сбрасывали всякое. Но у нас максимум, что может повредиться, – это сетка. А заменить ее – раз плюнуть. Там делать нечего: поставил новую и поехал дальше работать. То есть опасность для танка несколько преувеличена, но зависит от того, чем конкретно ударят. Если "зажигалка", то может глубоко прожечь. Но все равно не критично. Если люки закрыты, то это можно пережить.– Напоследок не могу не спросить, что за медвежонок у тебя на бронежилете?– (смеется) Это мне комбат подарил. У нас командир очень хороший и как офицер, и как человек. Мне вот, как танкисту, достался медвежонок-танкист. Теперь это дополнительный член экипажа. Всюду с нами ездит, воюет. Позывной у него "Бэмби". Самое то для игрушки. Приятно звучит и, как нам показалось, ему подходит.Читайте также: "Город-сказка, город-мечта": как выглядит подземный город ВС РФ на линии фронта
Командир танкового взвода "Карим": Дрон – это дрон, но и танк – это танк, и он будет нужен всегда

13:47 04.10.2025
 
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
О преимуществах модифицированного танка Т-72Б3М, доработке "мангала" с учетом специфики направления актуальности танков в современной войне и многом другом корреспонденту издания "Украина.ру" рассказал командир танкового взвода штурмового отряда "Ветер" 128-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России с позывным "Карим"
– Давно служишь?
– Больше года уже. До того учился. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Очень хорошее. Там опытные инструкторы, отлично готовят.
– В танковый биатлон успел поиграть?
– Нет, конечно. Не успел. Но там было чем заняться. Скучать не приходилось.
– Что за танк у тебя?
– У меня танк Т-72Б3М. Последняя модификация, полуавтомат. У него 1130 лошадиных сил, 125-я пушка. В работе машина ни разу не подводила. Они, в принципе, с производства вышли нормально. Никаких дефектов. Они все новые. Получали недавно.
– А в чем его преимущества?
– Главное – обновленная система. Все на автоматике, все быстро делается. Не надо вручную загружать снаряды. Очень здорово экономит время, а это важно.
– Есть мнение, что эпоха танков прошла. Наши военные эксперты, к примеру, утверждают, что дроны все изменили. Насколько справедливым это мнение видится с земли?
– Понятное дело, что дрон – это дрон, но и танк – это танк. Он всегда будет нужен. Танк поддерживает пехоту огнем с дистанции. И дистанция эта позволяет быстро отработать, а потом уйти до того, как по тебе отработает дрон. Кто бы что ни говорил, а танк на поле боя пользу приносит огромную.
– А какие контрмеры вы используете против FPV-дронов?
– У нас есть средства РЭБ. Они постоянно обновляются, появляются новые. Наука и техника, так сказать, не стоят на месте. Если что-то новое узнаем о противнике, то сразу начинаем искать решение, искать наиболее эффективный вариант противодействия.
– Вижу, что с маскировкой у вас тоже все нормально…
– Да, маскируемся, поскольку близко к фронту, и прилеты – обычное дело. Маскировка – это лучший способ обезопасить себя и технику, которая, кстати, тоже недешевая. Приходится маскироваться как следует, чтобы враг не заметил.
– Верно ли я понимаю, что это вот укрытие копалось вручную?
– Да, верно. Все сами копали, вот этими руками. Бывает, что техника помогает. Приезжают, копают. Но зависит от ситуации. Если дроны, прилеты, то не рискуем. Пытаемся обходиться собственными силами. В этом плане только так. Привозим материалы, строим.
– Как часто сейчас приходится работать?
– Да мы хоть каждый день можем ездить. Как поступит команда, как дадут цель, так едем, отрабатываем и возвращаемся. Постоянно у меня дежурят несколько экипажей. Если нужно, то моментально сели, завелись и погнали работать. Поддерживаем не только свою пехоту, но и смежников. Где идет наступление, где нужна помощь, туда и выдвигаемся.
– Сегодня, как правило, танки работают с закрытых огневых позиций, но ты до интервью говорил, что в случае необходимости прямой наводкой тоже можно работать.
– По работе прямой наводкой пока тишина, поскольку нет возможности проехать. Мы работаем с закрытых позиций, сдвигая врага все дальше. А вот когда возможность появится, когда обстановка будет располагать к этому, будем работать прямой наводкой. Нам ведь без разницы. Скажут – сделаем.
– А какие цели сейчас?
– Сейчас идет наступление, поэтому наша задача – закрепляться и смещать врага. Пока так.
– Ты говорил о заводской модификации танка, но я вижу, что и сами вы доработали его в духе времени. Расскажешь, что и зачем сделали?
– У нас последняя версия "мангала" вот. Стоят рабицы-сетки, профилями заварено полностью. Цепи вот наварили на случай попадания дронов. Они себя в работе очень хорошо показали. Когда дрон бьет с фронта, цепи только разлетаются, а угрозы для механика-водителя в основном нет. И полностью обвариваем танк, сзади тоже "мангал" делаем, чтобы не было доступа к двигателю, коробке, бакам. Расширяем, варим под углом. А! Плюс еще мы сверху укрепили такой же резиной, какой укрепляем бока. Это хорошо работает против "сбросов". Если "сброс" попадает, то лишь прожигает резину, не цепляя саму машину. А под резиной у нас рабица, за рабицей идут НРЗ-шки, а за ними уже танковая броня. То есть тройная защита.
– Приходилось уже принимать попадания?
– Да, бывало. Дроны сбрасывали всякое. Но у нас максимум, что может повредиться, – это сетка. А заменить ее – раз плюнуть. Там делать нечего: поставил новую и поехал дальше работать. То есть опасность для танка несколько преувеличена, но зависит от того, чем конкретно ударят. Если "зажигалка", то может глубоко прожечь. Но все равно не критично. Если люки закрыты, то это можно пережить.
– Напоследок не могу не спросить, что за медвежонок у тебя на бронежилете?
(смеется) Это мне комбат подарил. У нас командир очень хороший и как офицер, и как человек. Мне вот, как танкисту, достался медвежонок-танкист. Теперь это дополнительный член экипажа. Всюду с нами ездит, воюет. Позывной у него "Бэмби". Самое то для игрушки. Приятно звучит и, как нам показалось, ему подходит.
"Город-сказка, город-мечта": как выглядит подземный город ВС РФ на линии фронта
