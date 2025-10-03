https://ukraina.ru/20251003/rossiyskaya-burya-otstrelyalas-pantsirem-v--baltiyskom-more--1069555671.html
Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море
Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море - 03.10.2025 Украина.ру
Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море
Комплексом "Панцирь-М" с российского ракетного корабля "Буря" в Балтийском море поражены учебные цели, запущенные с побережья Калининградской области. Об этом сообщило командование российского Балтийского флота.
2025-10-03T09:59
2025-10-03T09:59
2025-10-03T10:17
новости
балтийское море
россия
калининградская область
украина.ру
нато
учения
флот
балтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069554499_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e417b83ec68b0ce58df06507e5a95fc6.jpg
"Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт" в Балтийском море провёл учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", - сказано в официальном сообщении.В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены мишени - запущенные с побережья ракеты, что подтвердили данные объективного контроля.Экипаж корабля также отработал задания по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.Интервью на эту тему: "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
балтийское море
россия
калининградская область
балтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069554499_258:0:1698:1080_1920x0_80_0_0_f929fcadd28911061d62407d57d1b81d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, балтийское море, россия, калининградская область, украина.ру, нато, учения, флот, балтика
Новости, Балтийское море, Россия, Калининградская область, Украина.ру, НАТО, Учения, флот, Балтика
Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море
09:59 03.10.2025 (обновлено: 10:17 03.10.2025)
Комплексом "Панцирь-М" с российского ракетного корабля "Буря" в Балтийском море поражены учебные цели, запущенные с побережья Калининградской области. Об этом сообщило командование российского Балтийского флота.
"Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт" в Балтийском море провёл учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", - сказано в официальном сообщении.
В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены мишени - запущенные с побережья ракеты, что подтвердили данные объективного контроля.
Экипаж корабля также отработал задания по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.