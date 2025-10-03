https://ukraina.ru/20251003/rossiyskaya-burya-otstrelyalas-pantsirem-v--baltiyskom-more--1069555671.html

Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море

Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море - 03.10.2025 Украина.ру

Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море

Комплексом "Панцирь-М" с российского ракетного корабля "Буря" в Балтийском море поражены учебные цели, запущенные с побережья Калининградской области. Об этом сообщило командование российского Балтийского флота.

2025-10-03T09:59

2025-10-03T09:59

2025-10-03T10:17

новости

балтийское море

россия

калининградская область

украина.ру

нато

учения

флот

балтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069554499_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e417b83ec68b0ce58df06507e5a95fc6.jpg

"Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт" в Балтийском море провёл учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", - сказано в официальном сообщении.В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены мишени - запущенные с побережья ракеты, что подтвердили данные объективного контроля.Экипаж корабля также отработал задания по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.Интервью на эту тему: "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

балтийское море

россия

калининградская область

балтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, балтийское море, россия, калининградская область, украина.ру, нато, учения, флот, балтика