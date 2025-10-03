Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море - 03.10.2025 Украина.ру
Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море
Комплексом "Панцирь-М" с российского ракетного корабля "Буря" в Балтийском море поражены учебные цели, запущенные с побережья Калининградской области. Об этом сообщило командование российского Балтийского флота.
"Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт" в Балтийском море провёл учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", - сказано в официальном сообщении.В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены мишени - запущенные с побережья ракеты, что подтвердили данные объективного контроля.Экипаж корабля также отработал задания по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.
Российская "Буря" отстрелялась "Панцирем" в Балтийском море

09:59 03.10.2025 (обновлено: 10:17 03.10.2025)
 
Комплексом "Панцирь-М" с российского ракетного корабля "Буря" в Балтийском море поражены учебные цели, запущенные с побережья Калининградской области. Об этом сообщило командование российского Балтийского флота.
"Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" проекта 22800 "Каракурт" в Балтийском море провёл учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", - сказано в официальном сообщении.
В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены мишени - запущенные с побережья ракеты, что подтвердили данные объективного контроля.
Экипаж корабля также отработал задания по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.
Интервью на эту тему: "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
