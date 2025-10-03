"Кость в горле Молдавии": Анпилогов о том, почему Приднестровье остается вечной проблемой для Кишинева - 03.10.2025 Украина.ру
"Кость в горле Молдавии": Анпилогов о том, почему Приднестровье остается вечной проблемой для Кишинева
Приднестровье шириной 40 километров невозможно защитить силами местной армии, а украинский режим может использовать его жителей с российскими паспортами для политического давления. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов охарактеризовал Приднестровье как "кость в горле Молдавии с момента ее независимости", напомнив, что Кишинев тогда не придумал ничего более умного, чем начать гражданскую войну. Но гораздо более серьезной угрозой он назвал открытое вмешательство Украины, указав, что для киевского режима не существует правил ведения войны."Что такое Приднестровье? Это территория шириной в 40 километров и длиной в 250 километров. Защищать это силами нескольких батальонов приднестровской армии невозможно. Как и проводить какую-то разумную мобилизацию. Если у вас операционная глубина всего 40 километров, это пространство легко простреливается зенитной артиллерией", — заявил эксперт."Следовательно, Украина может в любой момент оккупировать Приднестровье", — заключил Анпилогов. Самое страшное, по его словам, заключается в судьбе 200 тысяч человек с российскими паспортами, которые живут в Приднестровье."Жителей Приднестровья [киевский режим] может использовать в целях политико-дипломатического давления на Россию как заложников. Это самое страшное. И эта угроза очень велика", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
Приднестровье шириной 40 километров невозможно защитить силами местной армии, а украинский режим может использовать его жителей с российскими паспортами для политического давления. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов охарактеризовал Приднестровье как "кость в горле Молдавии с момента ее независимости", напомнив, что Кишинев тогда не придумал ничего более умного, чем начать гражданскую войну. Но гораздо более серьезной угрозой он назвал открытое вмешательство Украины, указав, что для киевского режима не существует правил ведения войны.
"Что такое Приднестровье? Это территория шириной в 40 километров и длиной в 250 километров. Защищать это силами нескольких батальонов приднестровской армии невозможно. Как и проводить какую-то разумную мобилизацию. Если у вас операционная глубина всего 40 километров, это пространство легко простреливается зенитной артиллерией", — заявил эксперт.
"Следовательно, Украина может в любой момент оккупировать Приднестровье", — заключил Анпилогов. Самое страшное, по его словам, заключается в судьбе 200 тысяч человек с российскими паспортами, которые живут в Приднестровье.
"Жителей Приднестровья [киевский режим] может использовать в целях политико-дипломатического давления на Россию как заложников. Это самое страшное. И эта угроза очень велика", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года.
