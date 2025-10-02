Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/poka-ofitsery-vsu-prazdnovali-ikh-podrazdelenie-giblo-pod-volchanskom-1069494741.html
Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском
Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском - 02.10.2025 Украина.ру
Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском
Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ понесли значительные потери в районе Волчанска Харьковской области после отъезда офицеров на праздник. Об этом 2 октября информагентствам сообщили российские силовые структуры
2025-10-02T09:10
2025-10-02T09:11
новости
волчанск
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
всу
потери всу
потери всу на сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007015_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_10d41a4765615ae9d51c36450ae6b28f.jpg
Отмечается, что на Харьковском направлении подразделения группировки "Север" расширили плацдарм на левобережье Волчанска, продвинувшись на 500 метров. Успех стал возможен из-за того, что украинские военнослужащие на позициях оказались дезорганизованы и потеряли более 30 человек убитыми и ранеными. "Отсутствие управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев привело к значительным потерям", — отметил собеседник. По его словам, это может быть связано с отъездом офицерского состава на праздничные мероприятия в честь Дня защитника Украины.О других новостях к сегодняшнему утру — в ежедневном обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября.
https://ukraina.ru/20251002/1069493710.html
волчанск
харьковская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007015_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_4cd8542f82706828f952978363725d05.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, волчанск, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, потери всу на сегодня
Новости, Волчанск, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, потери ВСУ на сегодня

Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском

09:10 02.10.2025 (обновлено: 09:11 02.10.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ понесли значительные потери в районе Волчанска Харьковской области после отъезда офицеров на праздник. Об этом 2 октября информагентствам сообщили российские силовые структуры
Отмечается, что на Харьковском направлении подразделения группировки "Север" расширили плацдарм на левобережье Волчанска, продвинувшись на 500 метров.
Успех стал возможен из-за того, что украинские военнослужащие на позициях оказались дезорганизованы и потеряли более 30 человек убитыми и ранеными.
"Отсутствие управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев привело к значительным потерям", — отметил собеседник. По его словам, это может быть связано с отъездом офицерского состава на праздничные мероприятия в честь Дня защитника Украины.
Штурм Купянска: ситуация для ВСУ критическая, армия России ведёт бои в центре города - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
08:46
ВС РФ штурмуют Купянск: ситуация для ВСУ критическаяСитуация для ВСУ в Купянске продолжает стремительно ухудшаться, сокрушаются украинские военные аналитики. Об этом 2 октября написал Телеграм-канал Украина.ру
О других новостях к сегодняшнему утру — в ежедневном обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВолчанскХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУпотери ВСУ на сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, пострадала девушка
10:08Восстановление и развитие новых регионов России: новости
09:48Заявления о "перемогах" и реальность: кризис на Покровском направлении углубляется
09:45Побег с Украины в Румынию подорожал до $12 тыс
09:41Запад оценил успехи России на фронте
09:10Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском
09:09Группа украинского подразделения "Скала" сдалась в плен близ Покровска
09:00"Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября
08:58ВС РФ ударили по депо "Укрзализныци" в Одессе
08:46ВС РФ штурмуют Купянск: ситуация для ВСУ критическая
08:41ВСУ передали ВС РФ координаты для удара по Купянску
08:24Какие планы у Запада на Молдавию и будет ли большая война Европы с Россией — Хлестов
08:17Главное за ночь 2 октября
08:00"Революция на граните": 35 лет "нулевому" майдану
07:44ПВО ночью сбила 85 украинских дронов над Россией
07:20ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар
07:00Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам
06:44"Русские точно не ядерные самоубийцы". Почему Киев пугает Запад новым Чернобылем
06:30Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского
06:20"Несчастный украинский народ подвергся грабежу" - эксперты и политики о происходящем на Украине
Лента новостейМолния