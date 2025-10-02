https://ukraina.ru/20251002/poka-ofitsery-vsu-prazdnovali-ikh-podrazdelenie-giblo-pod-volchanskom-1069494741.html

Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском

Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском - 02.10.2025

Пока офицеры ВСУ праздновали, их подразделение гибло под Волчанском

Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ понесли значительные потери в районе Волчанска Харьковской области после отъезда офицеров на праздник. Об этом 2 октября информагентствам сообщили российские силовые структуры

Отмечается, что на Харьковском направлении подразделения группировки "Север" расширили плацдарм на левобережье Волчанска, продвинувшись на 500 метров. Успех стал возможен из-за того, что украинские военнослужащие на позициях оказались дезорганизованы и потеряли более 30 человек убитыми и ранеными. "Отсутствие управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев привело к значительным потерям", — отметил собеседник. По его словам, это может быть связано с отъездом офицерского состава на праздничные мероприятия в честь Дня защитника Украины.О других новостях к сегодняшнему утру — в ежедневном обзоре "Ссора" НАТО, разрешение Трампа бить вглубь России и ужесточение санкций. Главное на утро 2 октября.

