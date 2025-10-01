https://ukraina.ru/20251001/sandu-khochet-izbavitsya-ot-rossiyskikh-voysk-v-pridnestrove-1069455388.html

Санду хочет "избавиться" от российских войск в Приднестровье

Санду хочет "избавиться" от российских войск в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду намерена добиться вывода российских военнослужащих с территории Приднестровья, сообщает портал NewsMaker

"Нужно найти решение, чтобы российская армия покинула нашу территорию мирным путем", — сказала Санду.Она признала, что вывод российских войск — самая сложная задача в процессе урегулирования приднестровского конфликта. После этого возможна поэтапная реинтеграция региона.Президент также сообщила, что у Кишинева разработан экономический план, который предусматривает поэтапную реинтеграцию Приднестровья в состав Молдавии.На прошлой неделе представители Службы внешней разведки России заявили, что Европа готовится к военному вмешательству в Молдавии. Вблизи молдавских границ в Румынии концентрируются подразделения вооруженных сил стран НАТО. Кроме того, сообщалось о прибытии первых групп военных из Франции и Великобритании в Одессу для "устрашения Приднестровья".Румынский президент Никушор Дан допустил присоединение Приднестровской Молдавской Республики к Молдавии по модели Гагаузии. Подробнее — в материале Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии по определённой модели.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

