Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/glava-magate-pugaet-yadernoy-avariey-chernigovskaya-oblast-obestochena-glavnoe-na-vecher-1-oktyabrya-1069472893.html
Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября
Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября - 01.10.2025 Украина.ру
Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возможной аварии на Запорожской АЭС, на Украине снизились средние показатели зарплат, беспилотники ВС РФ обесточили Черниговскую область
2025-10-01T18:42
2025-10-01T18:43
россия
украина
черниговская область
рафаэль гросси
владимир зеленский
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050113178_0:11:3225:1825_1920x0_80_0_0_0a029a0ec73ccf9eea4958fd6079f019.jpg
Гросси заявил о риске ядерной аварии на Запорожской АЭСГлава международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции может произойти авария из-за обесточивания объекта. По его словам, энергообъект уже больше недели не получает внешнее электроснабжение, что происходит впервые за время конфликта.Гроссии отмечает, что в настоящий момент аварии удается избегать благодаря аварийным дизель-генераторам, которые являются "последней линией обороны". Он добавил, что пока аварийное питание работает, непосредственной опасности нет, однако ситуацию нельзя назвать стабильной с точки зрения ядерной безопасности.При этом чиновник отметил, что нынешнего объема топлива для работы аварийных генераторов на АЭС хватит на 10 дней и его запасы регулярно пополняют – однако в случае их полного отключения возможна угроза расплавления ядерного топлива.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление, в котором утверждал, что российские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под полным контролем Российской Федерации.Диктатор Украины заявил, что ситуация на станции является критической из-за нарушений электроснабжения, которые он приписывает "российским обстрелам".В свою очередь сегодня, 1 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми утверждения главы Киевского режима.Также сегодня представитель Внешней дипломатической службы ЕС заявил, что Россия должна немедленно вывести все свои войска с территории Запорожской АЭС и всей Украины - об этом 1 октября написал Телеграм-канал Украина.ру"Россия должна немедленно вывести все свои войска, военную технику и другой "несанкционированный персонал" с Запорожской АЭС и со всей территории Украины и вернуть станцию под контроль украинских властей", — заявил он.На Украине упала средняя зарплатаУкраинский Госстат сообщил, что в августе 2025 года средняя зарплата по Украине сократилась в сравнении с июлем на 2,2%, а в Киеве - на 2,5%.По данным ведомства, в наибольшей степени средняя зарплата понизилась в Луганской (ныне – ЛНР), Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Госстат отмечает, что средняя зарплата увеличилась только в одной из областей Украины – в Черниговской области.Статистика также показывает, что тремя наиболее высокооплачиваемыми регионами стали Киев, Луганская область (ныне – ЛНР) и Днепропетровская область.Украинское издание "Страна" отмечает, что в Луганской области (ныне – ЛНР) отсутствует выплата украинских зарплат, поскольку регион контролируется Россией. Тем не менее, отмечает СМИ, столь высокий уровень объясняется тем, что на территории Украины продолжают функционировать областные и городские государственные учреждения, в частности "администрация Луганской области" - и статистика Госстата формируется исходя из показателей зарплат чиновников в данных учреждениях.Что происходит на фронтеНа Краснолиманском направлении бойцы группировки "Запад" ВС РФ развивают наступление на населенные пункты Дробышево и Ставки, а также ведут ожесточенные бои за Ямполь – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Телеграм-канал "Новости СВО и мира" сообщает о переходе под контроль ВС РФ северо-восточной части поселка. Кроме того, телеграм-канал "Оперативный простор" сообщает о продвижении ВС РФ в сторону села Яровая с целью блокирования гарнизона ВСУ в населенном пункте Новоселовка.В Запорожской области подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ продвинулись вперед и вошли на восточные окраины крупного села Полтавка в Запорожской области – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". По данным ресурса, подразделения ВСУ отступили из восточной части села за реку Янчур. Также канал сообщает о заходе подразделений ВС РФ в восточную часть села Новогригоровка.Ударные беспилотники "Герань" нанесли удары по целям в Черниговской области – в частности, местные паблики сообщают, что зафиксированы прилеты на электроподстанции в городе Славутич, в результате чего в городе прекращена подача воды и электричества. Как официально заявил мэр Славутича Юрий Фомичев, ударами "гераней" была поражена подстанция мощностью в 330 кВ и анонсировал развертывание "пунктов незламности" в городе.Ранее "герани" поразили подстанцию в районе населенного пункта Неданчичи в Черниговской области – об этом сообщает телеграм-канал "НгП Разведка". Как пишут местные ресурсы, большая часть области на данный момент обесточена. Также украинские мониторинговые ресурсы сообщают об ударах по целям в Конотопе в Сумской области.Министерство обороны России сообщает, что в период с 13:00 по 17:00 по московскому времени дежурные средства ПВО ВС РФ уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа. Из них семь были сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Курской областью, один – над Белгородской.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251001/voenkor-chalenko-kiev-vret-ob-obstrelakh-zaes-kak-vral-ob-obstrelakh-donetska-v-2014-m--1069467833.html
https://ukraina.ru/20250728/1066061949.html
https://ukraina.ru/20251001/1069467011.html
россия
украина
черниговская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050113178_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_528596d883b6d70eeb42c3753a57e673.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, черниговская область, рафаэль гросси, владимир зеленский, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, всу, вс рф, спецоперация, сво, герань, эксклюзив, хроники
Россия, Украина, Черниговская область, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация, СВО, Герань, Эксклюзив, Хроники

Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября

18:42 01.10.2025 (обновлено: 18:43 01.10.2025)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возможной аварии на Запорожской АЭС, на Украине снизились средние показатели зарплат, беспилотники ВС РФ обесточили Черниговскую область
Гросси заявил о риске ядерной аварии на Запорожской АЭС
Глава международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции может произойти авария из-за обесточивания объекта. По его словам, энергообъект уже больше недели не получает внешнее электроснабжение, что происходит впервые за время конфликта.
Гроссии отмечает, что в настоящий момент аварии удается избегать благодаря аварийным дизель-генераторам, которые являются "последней линией обороны". Он добавил, что пока аварийное питание работает, непосредственной опасности нет, однако ситуацию нельзя назвать стабильной с точки зрения ядерной безопасности.
При этом чиновник отметил, что нынешнего объема топлива для работы аварийных генераторов на АЭС хватит на 10 дней и его запасы регулярно пополняют – однако в случае их полного отключения возможна угроза расплавления ядерного топлива.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление, в котором утверждал, что российские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под полным контролем Российской Федерации.
Диктатор Украины заявил, что ситуация на станции является критической из-за нарушений электроснабжения, которые он приписывает "российским обстрелам".
В свою очередь сегодня, 1 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми утверждения главы Киевского режима.
Также сегодня представитель Внешней дипломатической службы ЕС заявил, что Россия должна немедленно вывести все свои войска с территории Запорожской АЭС и всей Украины - об этом 1 октября написал Телеграм-канал Украина.ру
"Россия должна немедленно вывести все свои войска, военную технику и другой "несанкционированный персонал" с Запорожской АЭС и со всей территории Украины и вернуть станцию под контроль украинских властей", — заявил он.
17:11
Военкор Чаленко: Киев врет об обстрелах ЗАЭС, как врал об обстрелах Донецка в 2014-м Во вторник, 30 сентября, глава киевского режима Зеленский заявил, что Россия обстреливает находящуюся под российским же контролем Запорожскую АЭС
На Украине упала средняя зарплата
Украинский Госстат сообщил, что в августе 2025 года средняя зарплата по Украине сократилась в сравнении с июлем на 2,2%, а в Киеве - на 2,5%.
По данным ведомства, в наибольшей степени средняя зарплата понизилась в Луганской (ныне – ЛНР), Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Госстат отмечает, что средняя зарплата увеличилась только в одной из областей Украины – в Черниговской области.
Статистика также показывает, что тремя наиболее высокооплачиваемыми регионами стали Киев, Луганская область (ныне – ЛНР) и Днепропетровская область.
Украинское издание "Страна" отмечает, что в Луганской области (ныне – ЛНР) отсутствует выплата украинских зарплат, поскольку регион контролируется Россией. Тем не менее, отмечает СМИ, столь высокий уровень объясняется тем, что на территории Украины продолжают функционировать областные и городские государственные учреждения, в частности "администрация Луганской области" - и статистика Госстата формируется исходя из показателей зарплат чиновников в данных учреждениях.
28 июля, 15:08
Зарплаты украинских чиновников почти в шесть раз превышают среднюю зарплату Зарплаты украинских чиновников в три раза выше доходов обычных госслужащих и примерно в шесть раз превышает среднюю зарплату по стране. Об этом 28 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Что происходит на фронте
На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Запад" ВС РФ развивают наступление на населенные пункты Дробышево и Ставки, а также ведут ожесточенные бои за Ямполь – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Телеграм-канал "Новости СВО и мира" сообщает о переходе под контроль ВС РФ северо-восточной части поселка. Кроме того, телеграм-канал "Оперативный простор" сообщает о продвижении ВС РФ в сторону села Яровая с целью блокирования гарнизона ВСУ в населенном пункте Новоселовка.
В Запорожской области подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ продвинулись вперед и вошли на восточные окраины крупного села Полтавка в Запорожской области – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". По данным ресурса, подразделения ВСУ отступили из восточной части села за реку Янчур. Также канал сообщает о заходе подразделений ВС РФ в восточную часть села Новогригоровка.
Ударные беспилотники "Герань" нанесли удары по целям в Черниговской области – в частности, местные паблики сообщают, что зафиксированы прилеты на электроподстанции в городе Славутич, в результате чего в городе прекращена подача воды и электричества. Как официально заявил мэр Славутича Юрий Фомичев, ударами "гераней" была поражена подстанция мощностью в 330 кВ и анонсировал развертывание "пунктов незламности" в городе.
Ранее "герани" поразили подстанцию в районе населенного пункта Неданчичи в Черниговской области – об этом сообщает телеграм-канал "НгП Разведка". Как пишут местные ресурсы, большая часть области на данный момент обесточена. Также украинские мониторинговые ресурсы сообщают об ударах по целям в Конотопе в Сумской области.
Министерство обороны России сообщает, что в период с 13:00 по 17:00 по московскому времени дежурные средства ПВО ВС РФ уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа. Из них семь были сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Курской областью, один – над Белгородской.
Роман Насонов (СВО) - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
17:05
Полковник Роман Насонов: ВС РФ после взятия Купянска сломают логистику ВСУ на нескольких рокадных дорогахЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаЧерниговская областьРафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы УкраиныВСУВС РФСпецоперацияСВОГераньЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00"Герани" наносят массированный удар по Конотопу и другие главные новости к 19:00 1 октября
18:49Виктор Орбан объяснил почему Украине не место в Евросоюзе
18:42Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября
17:52Армия России наступает на Северском направлении
17:45Хронология изменения ЛБС и освобождения территории: опубликованы изменения
17:45А на этом видео — пожар на подстанции после прилёта "Гераней" в Славутиче Киевской области, сообщает "Изнанка"
17:32Воевавшие на стороне мятежников в Судане украинские наёмники ликвидированы в Дарфуре
17:27Удар по коньячному заводу под Одессой: в бутылках оказалось военное горючее
17:25В Черниговской и Киевской областях прогремели взрывы
17:22Опубликована сводка по ночным ударам ВС РФ в тылу ВСУ
17:12Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам
17:11Военкор Чаленко: Киев врет об обстрелах ЗАЭС, как врал об обстрелах Донецка в 2014-м
17:05Полковник Роман Насонов: ВС РФ после взятия Купянска сломают логистику ВСУ на нескольких рокадных дорогах
16:59"Шаг" и мат: на Украине переименовывают деньги
16:28USAID перечисляла Украине по $1,5 млрд наличными, без всякого отчёта
16:05В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией
16:00"Радио тысячи холмов" – за 34 года до Майдана
15:59Опрос раскрыл, кого украинцы винят в высоком уровне коррупции
15:49Украинцы бегут в Белоруссию, ВС РФ контролируют сёла севернее Димитрова. Новости к этому часу
15:35Макрон и Орбан нашли точку сближения
Лента новостейМолния