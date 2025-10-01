https://ukraina.ru/20251001/glava-magate-pugaet-yadernoy-avariey-chernigovskaya-oblast-obestochena-glavnoe-na-vecher-1-oktyabrya-1069472893.html

Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября

Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября - 01.10.2025 Украина.ру

Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возможной аварии на Запорожской АЭС, на Украине снизились средние показатели зарплат, беспилотники ВС РФ обесточили Черниговскую область

Гросси заявил о риске ядерной аварии на Запорожской АЭСГлава международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции может произойти авария из-за обесточивания объекта. По его словам, энергообъект уже больше недели не получает внешнее электроснабжение, что происходит впервые за время конфликта.Гроссии отмечает, что в настоящий момент аварии удается избегать благодаря аварийным дизель-генераторам, которые являются "последней линией обороны". Он добавил, что пока аварийное питание работает, непосредственной опасности нет, однако ситуацию нельзя назвать стабильной с точки зрения ядерной безопасности.При этом чиновник отметил, что нынешнего объема топлива для работы аварийных генераторов на АЭС хватит на 10 дней и его запасы регулярно пополняют – однако в случае их полного отключения возможна угроза расплавления ядерного топлива.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление, в котором утверждал, что российские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под полным контролем Российской Федерации.Диктатор Украины заявил, что ситуация на станции является критической из-за нарушений электроснабжения, которые он приписывает "российским обстрелам".В свою очередь сегодня, 1 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми утверждения главы Киевского режима.Также сегодня представитель Внешней дипломатической службы ЕС заявил, что Россия должна немедленно вывести все свои войска с территории Запорожской АЭС и всей Украины - об этом 1 октября написал Телеграм-канал Украина.ру"Россия должна немедленно вывести все свои войска, военную технику и другой "несанкционированный персонал" с Запорожской АЭС и со всей территории Украины и вернуть станцию под контроль украинских властей", — заявил он.На Украине упала средняя зарплатаУкраинский Госстат сообщил, что в августе 2025 года средняя зарплата по Украине сократилась в сравнении с июлем на 2,2%, а в Киеве - на 2,5%.По данным ведомства, в наибольшей степени средняя зарплата понизилась в Луганской (ныне – ЛНР), Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Госстат отмечает, что средняя зарплата увеличилась только в одной из областей Украины – в Черниговской области.Статистика также показывает, что тремя наиболее высокооплачиваемыми регионами стали Киев, Луганская область (ныне – ЛНР) и Днепропетровская область.Украинское издание "Страна" отмечает, что в Луганской области (ныне – ЛНР) отсутствует выплата украинских зарплат, поскольку регион контролируется Россией. Тем не менее, отмечает СМИ, столь высокий уровень объясняется тем, что на территории Украины продолжают функционировать областные и городские государственные учреждения, в частности "администрация Луганской области" - и статистика Госстата формируется исходя из показателей зарплат чиновников в данных учреждениях.Что происходит на фронтеНа Краснолиманском направлении бойцы группировки "Запад" ВС РФ развивают наступление на населенные пункты Дробышево и Ставки, а также ведут ожесточенные бои за Ямполь – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Телеграм-канал "Новости СВО и мира" сообщает о переходе под контроль ВС РФ северо-восточной части поселка. Кроме того, телеграм-канал "Оперативный простор" сообщает о продвижении ВС РФ в сторону села Яровая с целью блокирования гарнизона ВСУ в населенном пункте Новоселовка.В Запорожской области подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ продвинулись вперед и вошли на восточные окраины крупного села Полтавка в Запорожской области – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". По данным ресурса, подразделения ВСУ отступили из восточной части села за реку Янчур. Также канал сообщает о заходе подразделений ВС РФ в восточную часть села Новогригоровка.Ударные беспилотники "Герань" нанесли удары по целям в Черниговской области – в частности, местные паблики сообщают, что зафиксированы прилеты на электроподстанции в городе Славутич, в результате чего в городе прекращена подача воды и электричества. Как официально заявил мэр Славутича Юрий Фомичев, ударами "гераней" была поражена подстанция мощностью в 330 кВ и анонсировал развертывание "пунктов незламности" в городе.Ранее "герани" поразили подстанцию в районе населенного пункта Неданчичи в Черниговской области – об этом сообщает телеграм-канал "НгП Разведка". Как пишут местные ресурсы, большая часть области на данный момент обесточена. Также украинские мониторинговые ресурсы сообщают об ударах по целям в Конотопе в Сумской области.Министерство обороны России сообщает, что в период с 13:00 по 17:00 по московскому времени дежурные средства ПВО ВС РФ уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа. Из них семь были сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Курской областью, один – над Белгородской.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

