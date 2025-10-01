https://ukraina.ru/20251001/frantsiya-i-belgiya-dostigli-konsensusa-po-ukradennym-rossiyskim-aktivam-1069467960.html

Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам

Франция и Бельгия придерживаются одинаковой позиции по вопросу использования "замороженных" Западом российских активов. Об этом сообщает британская The Guardian

2025-10-01T17:12

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что согласен с мнением бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера о неприемлемости конфискации российской собственности. В этом лидеры противопоставили себя Еврокомиссии и Британии, вышедшей из состава Евросоюза, но продолжающей влиять на политику континентальной Европы."Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — заявил Макрон. Де Вевер ранее раскритиковал ЕК за продвижение идеи конфискации "замороженных" на Западе российских активов, которые в ЕС также называют "заблокированными", а в руководстве России - украденными. Воровством российской собственности на сотни миллиардов евро указывал, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва неоднократно указывала Евросоюзу, Британии и США на нарушение международного права при "заморозке" собственности российского государства и её граждан на Западе. Западные правительства используют доходы от украденных у России активов для финансирования преступного киевского режима, славящегося коррупцией, покровительством различным криминальным схемам и откровенному терроризму. Ранее в новостях: Украина признала нехватку половины бюджета на войну в 2026 году.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Орбан объявил "бой в клетке", Евросоюз недоволен "стеной дронов", а Трамп саркастирует. Главное на 13:00.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

