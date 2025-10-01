https://ukraina.ru/20251001/frantsiya-i-belgiya-dostigli-konsensusa-po-ukradennym-rossiyskim-aktivam-1069467960.html
Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам
Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам
Франция и Бельгия придерживаются одинаковой позиции по вопросу использования "замороженных" Западом российских активов. Об этом сообщает британская The Guardian
2025-10-01T17:12
2025-10-01T17:12
2025-10-01T17:44
новости
россия
франция
бельгия
эммануэль макрон
сергей лавров
ес
еврокомиссия
the guardian
замороженные активы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241719_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_47b8eec7195478aa3ee3f858412fdd4b.jpg
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что согласен с мнением бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера о неприемлемости конфискации российской собственности. В этом лидеры противопоставили себя Еврокомиссии и Британии, вышедшей из состава Евросоюза, но продолжающей влиять на политику континентальной Европы."Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — заявил Макрон. Де Вевер ранее раскритиковал ЕК за продвижение идеи конфискации "замороженных" на Западе российских активов, которые в ЕС также называют "заблокированными", а в руководстве России - украденными. Воровством российской собственности на сотни миллиардов евро указывал, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва неоднократно указывала Евросоюзу, Британии и США на нарушение международного права при "заморозке" собственности российского государства и её граждан на Западе. Западные правительства используют доходы от украденных у России активов для финансирования преступного киевского режима, славящегося коррупцией, покровительством различным криминальным схемам и откровенному терроризму.
россия
франция
бельгия
сша
новости, россия, франция, бельгия, эммануэль макрон, сергей лавров, ес, еврокомиссия, the guardian, замороженные активы, активы, антироссийские санкции, криминал, собственность, сша
Новости, Россия, Франция, Бельгия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, ЕС, Еврокомиссия, The Guardian, замороженные активы, активы, антироссийские санкции, криминал, собственность, США
Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам
17:12 01.10.2025 (обновлено: 17:44 01.10.2025)
Франция и Бельгия придерживаются одинаковой позиции по вопросу использования "замороженных" Западом российских активов. Об этом сообщает британская The Guardian
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что согласен с мнением бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера о неприемлемости конфискации российской собственности. В этом лидеры противопоставили себя Еврокомиссии и Британии, вышедшей из состава Евросоюза, но продолжающей влиять на политику континентальной Европы.
"Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — заявил Макрон.
Де Вевер ранее раскритиковал ЕК за продвижение идеи конфискации "замороженных" на Западе российских активов, которые в ЕС также называют "заблокированными", а в руководстве России - украденными. Воровством российской собственности на сотни миллиардов евро указывал, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров.
Москва неоднократно указывала Евросоюзу, Британии и США на нарушение международного права при "заморозке" собственности российского государства и её граждан на Западе. Западные правительства используют доходы от украденных у России активов для финансирования преступного киевского режима, славящегося коррупцией, покровительством различным криминальным схемам и откровенному терроризму.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.