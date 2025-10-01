Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/frantsiya-i-belgiya-dostigli-konsensusa-po-ukradennym-rossiyskim-aktivam-1069467960.html
Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам
Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам - 01.10.2025 Украина.ру
Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам
Франция и Бельгия придерживаются одинаковой позиции по вопросу использования "замороженных" Западом российских активов. Об этом сообщает британская The Guardian
2025-10-01T17:12
2025-10-01T17:44
новости
россия
франция
бельгия
эммануэль макрон
сергей лавров
ес
еврокомиссия
the guardian
замороженные активы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241719_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_47b8eec7195478aa3ee3f858412fdd4b.jpg
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что согласен с мнением бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера о неприемлемости конфискации российской собственности. В этом лидеры противопоставили себя Еврокомиссии и Британии, вышедшей из состава Евросоюза, но продолжающей влиять на политику континентальной Европы."Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — заявил Макрон. Де Вевер ранее раскритиковал ЕК за продвижение идеи конфискации "замороженных" на Западе российских активов, которые в ЕС также называют "заблокированными", а в руководстве России - украденными. Воровством российской собственности на сотни миллиардов евро указывал, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва неоднократно указывала Евросоюзу, Британии и США на нарушение международного права при "заморозке" собственности российского государства и её граждан на Западе. Западные правительства используют доходы от украденных у России активов для финансирования преступного киевского режима, славящегося коррупцией, покровительством различным криминальным схемам и откровенному терроризму. Ранее в новостях: Украина признала нехватку половины бюджета на войну в 2026 году.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Орбан объявил "бой в клетке", Евросоюз недоволен "стеной дронов", а Трамп саркастирует. Главное на 13:00.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
франция
бельгия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241719_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_82ca2abe7cfec0f4eb81205503990c9d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, франция, бельгия, эммануэль макрон, сергей лавров, ес, еврокомиссия, the guardian, замороженные активы, активы, антироссийские санкции, криминал, собственность, сша
Новости, Россия, Франция, Бельгия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, ЕС, Еврокомиссия, The Guardian, замороженные активы, активы, антироссийские санкции, криминал, собственность, США

Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам

17:12 01.10.2025 (обновлено: 17:44 01.10.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Франция и Бельгия придерживаются одинаковой позиции по вопросу использования "замороженных" Западом российских активов. Об этом сообщает британская The Guardian
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что согласен с мнением бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера о неприемлемости конфискации российской собственности. В этом лидеры противопоставили себя Еврокомиссии и Британии, вышедшей из состава Евросоюза, но продолжающей влиять на политику континентальной Европы.
"Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", — заявил Макрон.
Де Вевер ранее раскритиковал ЕК за продвижение идеи конфискации "замороженных" на Западе российских активов, которые в ЕС также называют "заблокированными", а в руководстве России - украденными. Воровством российской собственности на сотни миллиардов евро указывал, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров.
Москва неоднократно указывала Евросоюзу, Британии и США на нарушение международного права при "заморозке" собственности российского государства и её граждан на Западе. Западные правительства используют доходы от украденных у России активов для финансирования преступного киевского режима, славящегося коррупцией, покровительством различным криминальным схемам и откровенному терроризму.
Ранее в новостях: Украина признала нехватку половины бюджета на войну в 2026 году.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Орбан объявил "бой в клетке", Евросоюз недоволен "стеной дронов", а Трамп саркастирует. Главное на 13:00.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияФранцияБельгияЭммануэль МакронСергей ЛавровЕСЕврокомиссияThe Guardianзамороженные активыактивыантироссийские санкциикриминалсобственностьСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00"Герани" наносят массированный удар по Конотопу и другие главные новости к 19:00 1 октября
18:49Виктор Орбан объяснил почему Украине не место в Евросоюзе
18:42Глава МАГАТЭ пугает ядерной аварией, Черниговская область обесточена. Главное на вечер 1 октября
17:52Армия России наступает на Северском направлении
17:45Хронология изменения ЛБС и освобождения территории: опубликованы изменения
17:45А на этом видео — пожар на подстанции после прилёта "Гераней" в Славутиче Киевской области, сообщает "Изнанка"
17:32Воевавшие на стороне мятежников в Судане украинские наёмники ликвидированы в Дарфуре
17:27Удар по коньячному заводу под Одессой: в бутылках оказалось военное горючее
17:25В Черниговской и Киевской областях прогремели взрывы
17:22Опубликована сводка по ночным ударам ВС РФ в тылу ВСУ
17:12Франция и Бельгия достигли консенсуса по украденным российским активам
17:11Военкор Чаленко: Киев врет об обстрелах ЗАЭС, как врал об обстрелах Донецка в 2014-м
17:05Полковник Роман Насонов: ВС РФ после взятия Купянска сломают логистику ВСУ на нескольких рокадных дорогах
16:59"Шаг" и мат: на Украине переименовывают деньги
16:28USAID перечисляла Украине по $1,5 млрд наличными, без всякого отчёта
16:05В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией
16:00"Радио тысячи холмов" – за 34 года до Майдана
15:59Опрос раскрыл, кого украинцы винят в высоком уровне коррупции
15:49Украинцы бегут в Белоруссию, ВС РФ контролируют сёла севернее Димитрова. Новости к этому часу
15:35Макрон и Орбан нашли точку сближения
Лента новостейМолния