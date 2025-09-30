https://ukraina.ru/20250930/zelenskiy-otpravil-v-es-voennosluzhaschikh-dlya-obmena-opytom-borby-s-rossiyskimi-bpla-1069400540.html

Зеленский отправил в ЕС военнослужащих для обмена опытом борьбы с российскими БПЛА

Украина и Евросоюз поделятся опытом борьбы с российскими беспилотниками. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102087/72/1020877205_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_4b0e0406397e1440681c425c662cbe12.jpg

Владимир Зеленский во вторник, 30 сентября, объявил об отправке в Данию группы военных для "обмена опытом" борьбы с российскими беспилотниками в ходе "совместных учений". Поводом стали участившиеся инциденты с участием беспилотников."Заявление президента Украины прозвучало после всплеска инцидентов с использованием беспилотников в Европе и в то время, как в среду в Дании пройдет Европейский оборонный саммит", - сказано в публикации."Наши ребята прибыли для участия в совместных учениях с партнерами", — сообщил Зеленский в социальных сетях.Дания готовится принять неформальный саммит ЕС после атак беспилотников."Позорно, что осаждённая страна с 30-миллионным населением помогает континенту с 450-миллионным населением... ЕС — это полный провал. Континент ещё никогда не был так слаб за последние 1000 лет", - заметил один из комментаторов публикации во французском издании.Ранее в интервью британской The Guardian Зеленский заявил, что поскольку в последние дни беспилотники пролетали над несколькими европейскими странами, то Кремль проверяет способность Евросоюза контролировать своё воздушное пространство.На этом фоне канцлер ФРГ Фридрих Мерц одобрил инициативу Брюсселя о предоставлении Киеву "репарационного кредита" в размере 140 миллиардов евро. Эти средства планируется выплатить из "замороженных" на Западе российских активов, которые руководство России называет украденными.Дания является одним из активных доноров ВСУ. До начала СВО королевство поддерживало вступление Украины в НАТО и ЕС.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС обходит вето Венгрии на вступление Украины, Киев готовит масштабную провокацию. Главное на 13:00 Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

