https://ukraina.ru/20250930/uchastniki-svo-i-samozanyatye-poluchat-dopolnitelnuyu-gospodderzhku-v-oktyabre-1069382820.html

Участники СВО и самозанятые получат дополнительную господдержку в октябре

Участники СВО и самозанятые получат дополнительную господдержку в октябре - 30.09.2025 Украина.ру

Участники СВО и самозанятые получат дополнительную господдержку в октябре

Меры по поддержке участников специальной военной операции, индексация окладов военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов предусмотрены законами, вступающими в силу в октябре. Об этом 30 сентября заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

2025-09-30T10:38

2025-09-30T10:38

2025-09-30T10:38

новости

вячеслав володин

сво

новости сво россия

предприниматели

ветераны

социальная политика

социальное государство

социальная справедливость

государственная дума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102053/55/1020535549_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_d8255396611abb2d79cc0bd6e7dd0bf9.jpg

"Усиливается защита трудовых прав военнослужащих — после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место. У добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов", — сообщил председатель нижней палаты российского парламента.Володин уточнил: на 7,6 % проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Кроме того, повысятся пенсии военных пенсионеров."Наша задача — поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность", — заявил Володин.Он отметил также, что с октября самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы. При этом воспользоваться ими смогут предприятия любой отрасли.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Какое заявление готовит Трамп и почему Лондон "не оставил Киеву шанса на мир". Главное на утро 30.09Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вячеслав володин, сво, новости сво россия, предприниматели, ветераны, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, государственная дума рф, налоги