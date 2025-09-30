Участники СВО и самозанятые получат дополнительную господдержку в октябре - 30.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250930/uchastniki-svo-i-samozanyatye-poluchat-dopolnitelnuyu-gospodderzhku-v-oktyabre-1069382820.html
Участники СВО и самозанятые получат дополнительную господдержку в октябре
Участники СВО и самозанятые получат дополнительную господдержку в октябре - 30.09.2025 Украина.ру
Участники СВО и самозанятые получат дополнительную господдержку в октябре
Меры по поддержке участников специальной военной операции, индексация окладов военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов предусмотрены законами, вступающими в силу в октябре. Об этом 30 сентября заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
2025-09-30T10:38
2025-09-30T10:38
новости
вячеслав володин
сво
новости сво россия
предприниматели
ветераны
социальная политика
социальное государство
социальная справедливость
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102053/55/1020535549_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_d8255396611abb2d79cc0bd6e7dd0bf9.jpg
"Усиливается защита трудовых прав военнослужащих — после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место. У добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов", — сообщил председатель нижней палаты российского парламента.Володин уточнил: на 7,6 % проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Кроме того, повысятся пенсии военных пенсионеров."Наша задача — поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность", — заявил Володин.Он отметил также, что с октября самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы. При этом воспользоваться ими смогут предприятия любой отрасли.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Какое заявление готовит Трамп и почему Лондон "не оставил Киеву шанса на мир". Главное на утро 30.09Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102053/55/1020535549_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c68af274883056d98da128929edd134d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вячеслав володин, сво, новости сво россия, предприниматели, ветераны, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, государственная дума рф, налоги
Новости, Вячеслав Володин, СВО, новости СВО Россия, предприниматели, ветераны, социальная политика, социальное государство, социальная справедливость, Государственная дума РФ, налоги

Участники СВО и самозанятые получат дополнительную господдержку в октябре

10:38 30.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Меры по поддержке участников специальной военной операции, индексация окладов военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов предусмотрены законами, вступающими в силу в октябре. Об этом 30 сентября заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
"Усиливается защита трудовых прав военнослужащих — после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место. У добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов", — сообщил председатель нижней палаты российского парламента.
Володин уточнил: на 7,6 % проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Кроме того, повысятся пенсии военных пенсионеров.
"Наша задача — поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность", — заявил Володин.
Он отметил также, что с октября самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы. При этом воспользоваться ими смогут предприятия любой отрасли.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Какое заявление готовит Трамп и почему Лондон "не оставил Киеву шанса на мир". Главное на утро 30.09
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВячеслав ВолодинСВОновости СВО Россияпредпринимателиветеранысоциальная политикасоциальное государствосоциальная справедливостьГосударственная дума РФналоги
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Евросоюз выделит Киеву миллиарды на беспилотники - глава ЕК
11:12Группировку наркоторговцев разоблачили на Западной Украине
10:59Обстановка на Купянском направлении
10:53Китайский фактор в демагогии США. Трампу нужен не мир на Украине, а дружба с Россией против КНР
10:41"Готовьтесь к худшему". Украинские и российские эксперты обсуждают коварство Трампа
10:38Участники СВО и самозанятые получат дополнительную господдержку в октябре
10:25ВС РФ укрепляют рубежи, Киев пытается сдержать наступление, Трамп вводит пошлины. Главное на этот час
10:11В Мордовии ФСБ задержала поджигателя, которому платила ГУР МОУ
10:05Десятки тысяч украинцев остались без света в Черниговской области
09:55Путин поздравил соотечественников с Днём воссоединения
09:54ВСУ пали духом из-за катастрофической ситуации на нескольких направлениях
09:41Российский бюджет на 2026-й год позволит одновременно бить Украину и развивать страну
09:22Купянское направление: ВС РФ штурмует город
09:11Суд ДНР заочно приговорил наемницу из Италии
09:00Какое заявление готовит Трамп и почему Лондон "не оставил Киеву шанса на мир". Главное на утро 30.09
08:59"Добропольский котёл": ВС РФ вырвались из окружения и громят ВСУ
08:25Успехи ВС РФ на Донецком направлении
08:04Главное за ночь 30 сентября
07:41ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией
07:30Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно
Лента новостейМолния