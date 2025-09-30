https://ukraina.ru/20250930/uchastniki-svo-i-samozanyatye-poluchat-dopolnitelnuyu-gospodderzhku-v-oktyabre-1069382820.html
Участники СВО и самозанятые получат дополнительную господдержку в октябре
Меры по поддержке участников специальной военной операции, индексация окладов военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов предусмотрены законами, вступающими в силу в октябре. Об этом 30 сентября заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
"Усиливается защита трудовых прав военнослужащих — после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место. У добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов", — сообщил председатель нижней палаты российского парламента.Володин уточнил: на 7,6 % проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Кроме того, повысятся пенсии военных пенсионеров."Наша задача — поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность", — заявил Володин.Он отметил также, что с октября самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы. При этом воспользоваться ими смогут предприятия любой отрасли.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Какое заявление готовит Трамп и почему Лондон "не оставил Киеву шанса на мир". Главное на утро 30.09Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
