"Старческие изменения психики": Краснов о резких переменах в риторике Трампа по Украине

Резкие изменения в риторике президента США Дональда Трампа относительно путей выхода из украинского конфликта связаны с его переговорной тактикой, описанной в его же книгах, а также с возрастными изменениями психики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

Комментируя резкую смену риторики Трампа, который сначала призывал Зеленского к миру, а затем говорил о "победе" Украины, Дмитрий Краснов вновь посоветовал обратиться к книгам бизнесмена и президента США. "Это его манера ведения переговоров", — отметил историк.Однако эксперт выделил и другую причину. "Плюс, конечно, неизбежные старческие изменения психики. Маразм, проще говоря", — заявил Краснов. Он описал модель поведения американского лидера как "некритическое восприятие". "Поговорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным – транслирует позицию России. Поговорил с Зеленским – цитирует его слова", — пояснил эксперт.При этом, по его словам, наиважнейшим интересом для Трампа была и остается финансовая выгода. "Бизнес для бизнесмена – прежде всего", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.Также на тему последних высказываний Трампа — в статье Василия Стоякина "Трамп и война: как "миротворец" стал "разжигателем", и кое-что о "большой сделке".

