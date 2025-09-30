"Старческие изменения психики": Краснов о резких переменах в риторике Трампа по Украине
Резкие изменения в риторике президента США Дональда Трампа относительно путей выхода из украинского конфликта связаны с его переговорной тактикой, описанной в его же книгах, а также с возрастными изменениями психики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Комментируя резкую смену риторики Трампа, который сначала призывал Зеленского к миру, а затем говорил о "победе" Украины, Дмитрий Краснов вновь посоветовал обратиться к книгам бизнесмена и президента США. "Это его манера ведения переговоров", — отметил историк.
Однако эксперт выделил и другую причину. "Плюс, конечно, неизбежные старческие изменения психики. Маразм, проще говоря", — заявил Краснов. Он описал модель поведения американского лидера как "некритическое восприятие". "Поговорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным – транслирует позицию России. Поговорил с Зеленским – цитирует его слова", — пояснил эксперт.
При этом, по его словам, наиважнейшим интересом для Трампа была и остается финансовая выгода. "Бизнес для бизнесмена – прежде всего", — резюмировал собеседник Украина.ру.
