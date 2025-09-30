"Старческие изменения психики": Краснов о резких переменах в риторике Трампа по Украине - 30.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250930/starcheskie-izmeneniya-psikhiki-krasnov-o-rezkikh-peremenakh-v-ritorike-trampa-po-ukraine-1069341829.html
"Старческие изменения психики": Краснов о резких переменах в риторике Трампа по Украине
"Старческие изменения психики": Краснов о резких переменах в риторике Трампа по Украине - 30.09.2025 Украина.ру
"Старческие изменения психики": Краснов о резких переменах в риторике Трампа по Украине
Резкие изменения в риторике президента США Дональда Трампа относительно путей выхода из украинского конфликта связаны с его переговорной тактикой, описанной в его же книгах, а также с возрастными изменениями психики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-09-30T05:36
2025-09-30T05:36
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
краснов
украина.ру
госдума
бизнес
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_7:138:1468:960_1920x0_80_0_0_b03c38c0115a43eb1d94a9025600b293.jpg
Комментируя резкую смену риторики Трампа, который сначала призывал Зеленского к миру, а затем говорил о "победе" Украины, Дмитрий Краснов вновь посоветовал обратиться к книгам бизнесмена и президента США. "Это его манера ведения переговоров", — отметил историк.Однако эксперт выделил и другую причину. "Плюс, конечно, неизбежные старческие изменения психики. Маразм, проще говоря", — заявил Краснов. Он описал модель поведения американского лидера как "некритическое восприятие". "Поговорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным – транслирует позицию России. Поговорил с Зеленским – цитирует его слова", — пояснил эксперт.При этом, по его словам, наиважнейшим интересом для Трампа была и остается финансовая выгода. "Бизнес для бизнесмена – прежде всего", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.Также на тему последних высказываний Трампа — в статье Василия Стоякина "Трамп и война: как "миротворец" стал "разжигателем", и кое-что о "большой сделке".
https://ukraina.ru/20250929/rostislav-ischenko-rossii-predstoit-prinyat-slozhnoe-reshenie-po-ukraine-kotoraya-unichtozhila-svoyu-1069250862.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_53f0a73458819f38fdeee9327efbed40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, краснов, украина.ру, госдума, бизнес, финансы, переговоры, главные новости, война, война на украине
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Краснов, Украина.ру, Госдума, бизнес, финансы, переговоры, Главные новости, война, война на Украине

"Старческие изменения психики": Краснов о резких переменах в риторике Трампа по Украине

05:36 30.09.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Резкие изменения в риторике президента США Дональда Трампа относительно путей выхода из украинского конфликта связаны с его переговорной тактикой, описанной в его же книгах, а также с возрастными изменениями психики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Комментируя резкую смену риторики Трампа, который сначала призывал Зеленского к миру, а затем говорил о "победе" Украины, Дмитрий Краснов вновь посоветовал обратиться к книгам бизнесмена и президента США. "Это его манера ведения переговоров", — отметил историк.
Однако эксперт выделил и другую причину. "Плюс, конечно, неизбежные старческие изменения психики. Маразм, проще говоря", — заявил Краснов. Он описал модель поведения американского лидера как "некритическое восприятие". "Поговорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным – транслирует позицию России. Поговорил с Зеленским – цитирует его слова", — пояснил эксперт.
При этом, по его словам, наиважнейшим интересом для Трампа была и остается финансовая выгода. "Бизнес для бизнесмена – прежде всего", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.
Также на тему последних высказываний Трампа — в статье Василия Стоякина "Трамп и война: как "миротворец" стал "разжигателем", и кое-что о "большой сделке".
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономикуСейчас в России идет дискуссия по поводу того, занимать Украину полностью, потому что если оставить от нее кусок, то все равно этот кусок обязательно вернется на войну через некоторое время, или не занимать ее полностью, потому что восстановление слишком дорого стоит, а восстанавливать все равно придется. Оба варианта имеют аргументы за и против.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКрасновУкраина.руГосдумабизнесфинансыпереговорыГлавные новостивойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25Успехи ВС РФ на Донецком направлении
08:04Главное за ночь 30 сентября
07:41ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией
07:30Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно
07:16Урегулирование в Газе может помочь решить конфликт на Украине - Уиткофф
07:15Что ждет Приднестровье после поражения молдавской оппозиции
07:00Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года
06:58Эйфория прошла и наступило осознание. Почему Украина не рада заявлениям Трампа об оружии и победе ВСУ
06:45Энергетические войны: Индия троллит США, а Италия штрафует нефтяные компании за ценовой сговор
06:30Фёдор Лукьянов о кризисе в Европе, роли лидеров в полицентричном мире и новых партнерах “Валдая”
06:15Платить и бить дальше: о госбюджете России на 2026 год
06:00"Им оставляют коридор для выхода": полковник запаса о заблокированных подразделениях ВСУ в Купянске
05:54"Официальное объявление войны": эксперт Казаков о возможном ответе России на удар по Приднестровью
05:48"Захребетники хотят развести кормильцев на новые плюшки": Дмитрий Краснов о разногласиях в НАТО
05:42"Добивать их нет смысла": полковник Насонов о провале контрнаступления ВСУ под Купянском
05:36"Старческие изменения психики": Краснов о резких переменах в риторике Трампа по Украине
05:30"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы
05:24Полковник Насонов: Европа не создала корпусов, способных прорвать российскую оборону
05:18"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США
05:12"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью
Лента новостейМолния