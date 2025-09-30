Откроет ли Молдавия второй фронт против России? Лукьянов о разрушении старого мира и изменениях "Валдая" - 30.09.2025 Украина.ру
Откроет ли Молдавия второй фронт против России? Лукьянов о разрушении старого мира и изменениях "Валдая"
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" в... Украина.ру, 30.09.2025
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" в интервью Украина.ру объяснил, как на простого человека влияет построение многополярного мира и почему Европа не может подстроиться под новые правила мировой политики. 00:27 – Построение многополярного мира и обычный человек; 02:51 – Лидеры и институты; 04:50 – Выборы в Молдавии; 06:53 – Международные связи "Валдая"; XXII&nbsp;Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"&nbsp;на тему&nbsp;"Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит&nbsp;с 29 сентября по 2 октября&nbsp;в&nbsp;г. Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. &nbsp; В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для&nbsp;эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" в интервью Украина.ру объяснил, как на простого человека влияет построение многополярного мира и почему Европа не может подстроиться под новые правила мировой политики.
00:27 – Построение многополярного мира и обычный человек;
02:51 – Лидеры и институты;
04:50 – Выборы в Молдавии;
06:53 – Международные связи "Валдая";

XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи.

Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.  

В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.
