Как обычно они возвращаются. Предвыборные украинские игры вокруг русскоязычного электората

29.09.2025

Украинский политик Сергей Тигипко, который в разное время возглавлял ключевые должности страны, похоже, вернулся в публичную политику.

На несколько лет он выпал из информационной повестки. Занимался бизнесом и не комментировал политические процессы в стране. Новое большое интервью в авторитетном издании "Форбс Украины" обратило на себя внимание. Выход Тигипко оказался скандальным. В украинском информационном сегменте поднялась волна критики и непринятия. Тигипко – один из самых богатых и авторитетных политиков страны. Именно он является создателем крупнейшего банка "Приват", которого ославил олигарх Игорь Коломойский*. Тигипко консультировал Леонида Кучму, при Ющенко был министром экономики, возглавлял Нацбанк, был главой избирательного штаба Януковича, был вице-премьером в правительстве Николая Азарова, состоял в рядах Партии Регионов, наконец, сам баллотировался в президенты. И это краткий политический послужной список. Параллельно выстроил финансовую-промышленную империю. И вот интервью в "Форбс" расценили как возвращение в политику. И хотя Тигипко в нем говорил о бизнесе и о личной жизни, но именно такую стратегию применял он перед участием в выборах 2010 года, отметили эксперты. Большой критике подвергли главного редактора издания Бориса Давиденко за это интервью. Самому ему пришлось оправдываться в своих соцсетях: "Ахметов, Пинчук, Жеваго, Гереги, Коломойский, Боголюбов, Порошенко*, Веревский, Злочевский, Хомутынник, Тигипко, Черновецкий, Ярославский, Адамовский, Алиев, Фирташ, Бахматюк, Барщовский. Эти бизнесмены – 70% из топ-25 самых богатых украинцев. И к каждому из них общество (а иногда и НАБУ) может легко предъявить обвинения (разной степени тяжести) в неэтичности, несправедливости, а то и незаконности добытого состояния или каких-то этапов их бизнес- или политического пути. В этот список можно смело добавлять 90% всех девелоперов, сотни иностранных компаний, не вышедших из России, гемблеров, табачников, производителей алкоголя и куда без более трех десятков бизнесменов, проголосовавших за "диктаторские законы 16 января". С другой стороны, компании этих людей создают львиную долю "негосударственного" ВВП и обеспечивают работой миллионы украинцев, а товарами-услугами – десятки миллионов. Можно оставить все как есть – эти предприниматели делают бизнес, стараясь не попадать на радары общества вне своего пузырька. Помимо того, редкая неделя проходит без общественного осуждения-обвинения этих предпринимателей или их бизнесов. Обычно это сопровождается нарративом о формировании института репутации. В результате мир, где создается добавленная стоимость, не сильно стремится пересекаться с миром, где формируются настроения и иногда смыслы.И раз такое количество умных людей написало, какой плохой Тигипко, Давыденко, Forbes, то было бы очень-очень полезно, если бы они написали или по крайней мере, подумали – "а что нам с этим делать". как и где проложить красные линии, у чего есть срок давности, а у чего нет, какие грехи можно замолить, а какие нет".Но лидеры общественного мнения не приняли эти аргументы, чем в очередной раз продемонстрировали раскол общества.Так активист и журналист Евгений Спирин написал в своих соцсетях: "Проблема в том, что Тигипко выживет, как таракан без головы. А ты вместо забвения доказываешь, что он жеж бизнесмен. Тигипко – это безнравственно. И будь он любой бизнесмен, он не имеет права на существование. Но когда сюда придут его партнеры, благодаря которым у него есть деньги, меня, скорее всего, уже не будет. Как и в моей гвардии. Ибо мы погибнем первые. Война – это время неудобного выбора. Отказаться и забыть. Я сделал свой. А ты – нет. Так что твое интервью выглядит довоенным. Может пора изменить наконец позицию? Пока КАБ с логотипом Тигипко фирмы не упал на твой дом?"Политтехнолог Олег Постернак считает ожидаемой реакцией общества на политиков старой школы, правда, забыв объяснить, почему тогда Порошенко и Тимошенко легко вписываются в любой политический режим: "Медиаблевотный рефлекс по Тигипко из-за его интервью у Forbes - показатель ожидаемого тотального кенселлинга всех старых политиков. Не завидую тем специалистам, кто готов взяться за перебивание прошлого и продвижение подобных эксов. Здесь не просто работа с текущим антирейтингом или контрминусовая кампания. Здесь дело с накоплением стойкого негатива из прошлого, отдающего запахом политического нафталина и затхлости. Его либо надо самому Тигипко было бы поднять на поверхность и показательно покаяться в виде исповеди-интервью, либо лучше не лезть туда, где скоро будут властвовать совсем другие принципы и модели лидерства. Любой даже аккуратный стук из прошлого политического дна из-за подсветки "бизнесового движения" или образа крутого инвестора может ударить не только по политическим амбициям, но и по бизнесу. Из личного опыта – очень многих бизнесменов сейчас в политику не то чтобы не затянешь, даже разговор с ними на политические темы лучше не поднимать".Политик Дмитрий Быков увидел в этом интервью тоже предвестники грядущих выборов:"Все пишут о том, что Сергея Тигипко откопали из пепла, отряхнули и начали лепить из него бизнесмена с уникальным подходом, политика которых мир не видел. Правда, сначала айтишники за деньги очистили Гугл от всякого негатива о Тигипко, а потом уже давай давить позитивом. Но никто не пишет, почему это происходит сейчас. Напишу я. Потому что Сергей Тигипко почувствовал, что скоро выборы, где можно предложить себя условно нейтральной аудитории, ранее голосовавшей за Бойко и ОПЗЖ. Эту аудиторию Тигипко может с радостью разделить с Арестовичем*, или даже вместе пойти в крестовый поход за электоральными симпатиями. Тигипко – просящий политик, который чувствует, когда и кому давать деньги, чтобы достичь своего. И сейчас его цель – собрать вожделенные 5% разбросанного электората Донбасса. Его мечта – оппозиция в оппозиции, то есть отхватить себе ту половину 13% электората, которую в 2019 году насобирал ОПЗЖ. Лозунги будут более прогрессивными и патриотичными".Подробнее о том, что происходит в украинской политической тусовке - в статье Виктории Титовой "Готовы к любому сценарию". Нацисты Украины готовятся то ли к выборам, то ли к перевороту*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

