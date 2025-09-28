https://ukraina.ru/20250928/kak-vrut-ob-ukraine-v-ssha-i-na-kogo-pokhozhi-lyudi-v-rossii--amerikanets-khauer-kotorogo-spasla-moskva-1069306931.html
Как врут об Украине в США и на кого похожи люди в России — американец Хауэр, которого спасла Москва
Как врут об Украине в США и на кого похожи люди в России — американец Хауэр, которого спасла Москва - 28.09.2025 Украина.ру
Как врут об Украине в США и на кого похожи люди в России — американец Хауэр, которого спасла Москва
Бывший сотрудник Microsoft Чад Хауэр в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" рассказал о том, почему его... Украина.ру, 28.09.2025
2025-09-28T16:36
2025-09-28T16:36
2025-09-28T16:36
новости
россия
дональд трамп
украина.ру
украина
сша
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1c/1069309455_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd10bf246b5d41428001b22dd075086b.jpg
Бывший сотрудник Microsoft Чад Хауэр в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" рассказал о том, почему его преследовали американские спецслужбы, объяснил, как работает пропаганда в США и чего на самом деле хочет Трамп.00:34 – История бывшего сотрудника Microsoft; 04:24 – Почему за Чадом Хауэром охотились американские спецслужбы; 09:28 – Переезд в Россию и работа; 14:38 – Чад Хауэр и его блог; 20:46 – Намерения Трампа остановить войну; 23:55 – Американская пропаганда; 27:31 – Жизнь в России; 29:44 – Любовь к Санкт-Петербургу.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1c/1069309455_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0644a146f05928061bccb84ecf6be7d9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дональд трамп, украина.ру, украина, сша, видео, видео
Новости, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Украина, США, Видео
Бывший сотрудник Microsoft Чад Хауэр в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" рассказал о том, почему его преследовали американские спецслужбы, объяснил, как работает пропаганда в США и чего на самом деле хочет Трамп.
00:34 – История бывшего сотрудника Microsoft;
04:24 – Почему за Чадом Хауэром охотились американские спецслужбы;
09:28 – Переезд в Россию и работа;
14:38 – Чад Хауэр и его блог;
20:46 – Намерения Трампа остановить войну;
23:55 – Американская пропаганда; 27:31 – Жизнь в России;
29:44 – Любовь к Санкт-Петербургу.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру