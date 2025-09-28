Как врут об Украине в США и на кого похожи люди в России — американец Хауэр, которого спасла Москва - 28.09.2025 Украина.ру
Как врут об Украине в США и на кого похожи люди в России — американец Хауэр, которого спасла Москва
Как врут об Украине в США и на кого похожи люди в России — американец Хауэр, которого спасла Москва - 28.09.2025 Украина.ру
Как врут об Украине в США и на кого похожи люди в России — американец Хауэр, которого спасла Москва
Бывший сотрудник Microsoft Чад Хауэр в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" рассказал о том, почему его...
Бывший сотрудник Microsoft Чад Хауэр в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" рассказал о том, почему его преследовали американские спецслужбы, объяснил, как работает пропаганда в США и чего на самом деле хочет Трамп.00:34 – История бывшего сотрудника Microsoft; 04:24 – Почему за Чадом Хауэром охотились американские спецслужбы; 09:28 – Переезд в Россию и работа; 14:38 – Чад Хауэр и его блог; 20:46 – Намерения Трампа остановить войну; 23:55 – Американская пропаганда; 27:31 – Жизнь в России; 29:44 – Любовь к Санкт-Петербургу.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Как врут об Украине в США и на кого похожи люди в России — американец Хауэр, которого спасла Москва

16:36 28.09.2025
 
Бывший сотрудник Microsoft Чад Хауэр в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" рассказал о том, почему его преследовали американские спецслужбы, объяснил, как работает пропаганда в США и чего на самом деле хочет Трамп.
00:34 – История бывшего сотрудника Microsoft;
04:24 – Почему за Чадом Хауэром охотились американские спецслужбы;
09:28 – Переезд в Россию и работа;
14:38 – Чад Хауэр и его блог;
20:46 – Намерения Трампа остановить войну;
23:55 – Американская пропаганда; 27:31 – Жизнь в России;
29:44 – Любовь к Санкт-Петербургу.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
