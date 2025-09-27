https://ukraina.ru/20250927/tort-borsch-i-porno-bezvkusnaya-propaganda-ukrainskogo-mida-1069281987.html
Торт, борщ и порно. Безвкусная пропаганда украинского МИДа
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица объявил войну изданию The New York Times. Потому что американская газета назвала русским блюдом слоёный торт-медовик, который давно любят подавать к чаю в кафе Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или Чикаго
"Удивительно безвкусная публикация, ведь медовик никогда не был русским, а был еврейским и происходил из стран и территорий, где селились евреи. Уж точно не в России, где Екатерина установила "черту оседлости", чтобы держать евреев подальше — на Украине, в Польше, Литве и так далее. Медовик готовили евреи, особенно на еврейский праздник Рош ха-Шана. Известный на иврите как "медовый торт", он в основном употребляется в Израиле израильскими евреями и еврейским народом по всему миру, которые знают его по идишскому названию — леках. Советское присвоение этого торта не делает его русским — точно так же, как круассаны, испечённые в Москве, никогда не станут русскими", — написал этот дипломат, который ранее представлял Украину в Организации Объединённых Наций и нередко делал с её трибуны подобные эпатажные заявления.Это типичный пример безвкусной и совершенно безумной пропаганды, которая переписывает сборники кулинарных рецептов с целью разжигания межнациональной вражды.Украинский политик пытается настроить против Российской Федерации израильских евреев, а также влиятельную еврейскую общину Соединённых Штатов Америки. Рассказывая про торт-медовик, он изображает русских антисемитами, а заодно набрасывается на коммунистов, которые якобы украли старинную рецептуру еврейских пирожных.Ополчившийся на сладость Кислица прекрасно знает, что проживавших на Украине евреев убивали и грабили украинские националистические погромщики, которые официально объявлены героями в современном украинском государстве. А если бы он потрудился посмотреть, как выглядит новогодний леках, то мог бы убедиться, что это другое блюдо, больше похожее на то, что называется кексом."Кислица носится по всему свету, исправляя ошибки в кулинарных рецептах. На этот раз он требует называть торт-медовик не русским, а еврейским блюдом. Не забыв припомнить России создание "черты оседлости", но совершенно забыв про погромы на Украине, которые проводились петлюровцами под их "жовто-блакитной" тряпкой, являющейся прообразом современного украинского флага. Тем временем простой поиск в сети указывает, что традиционный еврейский медовый пирог мало похож на широко распространённый в России десерт", — пишет в телеграме украинский блогер Мирослава Бердник.В советское время никто не интересовался национальным происхождением медовика, который давно присутствует в кухнях разных народов. Его рецепты включали в различные поваренные книги вместе с борщом, шашлыком, окрошкой, варениками, дерунами, пловом и чебуреком — не называя медовый торт русским или еврейским.Над кулинарными сборниками работали эксперты научно-исследовательских институтов общественного питания — специально для того, чтобы улучшить пищевое потребление жителей советских республик, делая его более разнообразным и качественным. А в наше время современные украинские националисты бессовестно пытаются представить их деятельность "имперским присвоением" пирожных или борща.Трагикомическая битва за борщ, которую годами проводили на международной арене кадровые украинские дипломаты, лучше всего говорит о том, насколько глупо смешивать в одной посуде кулинарию вместе с историей и политикой. Потому что такая стряпня даёт на выходе неудобоваримые мифы.Похлёбка под названием "борщ" была известна ещё на этапе формирования праславянского языка и даже намного раньше. Ведь её также знали под похожим названием другие индоевропейские народы — в частности, балты.Старинный борщ изначально варили из обыкновенного борщевика, который до сих пор употребляют в пищу в Поволжье. К нему добавляли щавель, репу, лук, морковь, побеги молодой крапивы, различные крупы и грибы, наливали для окисления сыворотку, заправляли салом. А затем славяне начали использовать заимствованную у греков или римлян капусту, заквашенную на зиму в кадках.Красная корнеплодная свёкла, которую считают главным ингредиентом современного борща, была выведена немецкими огородниками только в XVI веке. Она попала на территорию Украины через Польшу — благодаря чему польские патриоты давно называют борщ своим исконным блюдом, ссылаясь на цитату из трактата выдающегося травника Шимона Сирениуша:"Наш польский борщ знаком всем здесь, на Руси, в Литве и Жемайтии. Он полезен и для медицины, и для стола, очень вкусен. Его можно заваривать отдельно или с каплуном, или со специями, с яйцами, со сметаной и просом. Он утоляет жажду после питья, независимо от того, заварен он или съеден в любом виде. Его также можно пить сырым, и он хорош при лихорадке".Картофель стал употребляться для приготовления борща очень поздно — только в XIX веке. А помидоры появились в нём не раньше начала XX века, в основном уже в советское время, когда началось массовое строительство теплиц и были выведены морозостойкие сорта теплолюбивых томатов.К этому времени борщ получил распространение в Америке, где его стали называть русским блюдом. Потому что разнообразные борщёвые рецепты привезли за океан евреи, приехавшие из разных регионов Российской империи — из современной Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Молдавии и России. Традиции еврейской кухни приписывают готовить борщ на Песах. Но политические кулинары вроде дипломата Кислицы почему-то не делают из этого выводы о том, что украинцы украли борщ у евреев.Борщ представляет собой типичное интернациональное блюдо, которое веками существовало в различных видах у всех народов Восточной Европы, от Одера до Урала. Однако после победы Майдана украинская пропаганда начала международную кампанию по приватизации свекольной похлёбки. От неё пострадала даже порнозвезда Саша Грей. В 2021 году она опубликовала в своём блоге пост с фотографией Москвы, написав о русском борще, после чего американку затравили сетевые украинские патриоты.А через год, на волне антироссийской истерии, культуру приготовления украинского борща внесли в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране — под предлогом того, что борщ нужно срочно защищать от России.Сейчас эта истерия спала. Украинские националисты возмущённо пишут о том, что многие американские рестораны по-прежнему предлагают в своих меню русский борщ — не переживая, что об этом подумают в Киеве. И даже предельно ангажированная Википедия сохраняет борщ в перечне традиционных блюд русской кухни. Потому что на Западе понимают, что свекольный суп на самом деле является общим достоянием восточноевропейских народов.А это вызывает раздражение у персонажей вроде Кислицы, которые годами строили свою карьеру на борщёвых войнах, а теперь тянутся своими немытыми руками к сладкому медовому торту.Читайте также: Их борьба: как на Украине использовали порноактрис для военной пропаганды, и что из этого вышло
