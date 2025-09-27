https://ukraina.ru/20250927/chto-gotovyat-protiv-rossii-i-pridnestrovya-i-mozhno-li-preodolet-banderovschinu-na-ukraine--gasparyan-1069263206.html

Что готовят против России и Приднестровья и можно ли преодолеть бандеровщину на Украине — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 27.09.2025

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:21 – Смерть Тиграна Кеосаяна;05:30 – Европейские угрозы и провокации;10:55 – Метания Дональда Трампа; 17:52 – Угроза для топливной безопасности России; 22:03 – Выборы в Молдавии; 29:38 – Украинско-НАТОвская угроза для Молдавии. *В материале упоминаются запрещённые в РФ международное движение сатанизма, которое признано экстремистским, а также батальон "Азов" и украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанные террористическими организациями.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

