Что готовят против России и Приднестровья и можно ли преодолеть бандеровщину на Украине — Гаспарян
Что готовят против России и Приднестровья и можно ли преодолеть бандеровщину на Украине — Гаспарян - 27.09.2025 Украина.ру
Что готовят против России и Приднестровья и можно ли преодолеть бандеровщину на Украине — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 27.09.2025
00:21 – Смерть Тиграна Кеосаяна;05:30 – Европейские угрозы и провокации;10:55 – Метания Дональда Трампа; 17:52 – Угроза для топливной безопасности России; 22:03 – Выборы в Молдавии; 29:38 – Украинско-НАТОвская угроза для Молдавии. *В материале упоминаются запрещённые в РФ международное движение сатанизма, которое признано экстремистским, а также батальон "Азов" и украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанные террористическими организациями.
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:21 – Смерть Тиграна Кеосаяна;
05:30 – Европейские угрозы и провокации;
10:55 – Метания Дональда Трампа;
17:52 – Угроза для топливной безопасности России;
22:03 – Выборы в Молдавии;
29:38 – Украинско-НАТОвская угроза для Молдавии.
*В материале упоминаются запрещённые в РФ международное движение сатанизма, которое признано экстремистским, а также батальон "Азов" и украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанные террористическими организациями.
