ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над Россией - 26.09.2025
ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над Россией - 26.09.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ, передает 26 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-26T07:41
2025-09-26T07:41
новости
россия
ростовская область
краснодарский край
вооруженные силы украины
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 20 сбили над акваторией Азовского моря, по 14 над Ростовской областью и Крымом, три БПЛА над территорией Краснодарского края и по одному над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах. Никто из людей не пострадал. Однако в Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, пожар был оперативно потушен. В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке.Кроме прочего, пожар произошел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщили в оперштабе региона.Там добавили, что в Темрюкском районе были обнаружены обломки БПЛА, фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
краснодарский край
новости, россия, ростовская область, краснодарский край, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Ростовская область, краснодарский край, Вооруженные силы Украины

ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над Россией

07:41 26.09.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Украина.ру
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ, передает 26 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 20 сбили над акваторией Азовского моря, по 14 над Ростовской областью и Крымом, три БПЛА над территорией Краснодарского края и по одному над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах.
Никто из людей не пострадал. Однако в Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, пожар был оперативно потушен. В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке.
Кроме прочего, пожар произошел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщили в оперштабе региона.
"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", - рассказали в оперштабе.
Там добавили, что в Темрюкском районе были обнаружены обломки БПЛА, фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
