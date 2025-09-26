https://ukraina.ru/20250926/pvo-za-noch-sbila-bolee-polusotni-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1069203044.html

ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над Россией - 26.09.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ, передает 26 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-26T07:41

2025-09-26T07:41

2025-09-26T07:41

новости

россия

ростовская область

краснодарский край

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 20 сбили над акваторией Азовского моря, по 14 над Ростовской областью и Крымом, три БПЛА над территорией Краснодарского края и по одному над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах. Никто из людей не пострадал. Однако в Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, пожар был оперативно потушен. В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке.Кроме прочего, пожар произошел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщили в оперштабе региона.Там добавили, что в Темрюкском районе были обнаружены обломки БПЛА, фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

ростовская область

краснодарский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростовская область, краснодарский край, вооруженные силы украины