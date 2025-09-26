https://ukraina.ru/20250926/pvo-za-noch-sbila-bolee-polusotni-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1069203044.html
ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ, передает 26 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 20 сбили над акваторией Азовского моря, по 14 над Ростовской областью и Крымом, три БПЛА над территорией Краснодарского края и по одному над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах. Никто из людей не пострадал. Однако в Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, пожар был оперативно потушен. В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке.Кроме прочего, пожар произошел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщили в оперштабе региона.Там добавили, что в Темрюкском районе были обнаружены обломки БПЛА, фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет.
Из них 20 сбили над акваторией Азовского моря, по 14 над Ростовской областью и Крымом, три БПЛА над территорией Краснодарского края и по одному над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ в Таганроге, Ростове, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах.
Никто из людей не пострадал. Однако в Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, пожар был оперативно потушен. В Ростове повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке.
Кроме прочего, пожар произошел на Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщили в оперштабе региона.
"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", - рассказали в оперштабе.
Там добавили, что в Темрюкском районе были обнаружены обломки БПЛА, фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.