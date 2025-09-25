Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ - 25.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250925/popytka-prizvat-ssha-uslyshat-logiku-razuma-ekspert-o-predlozhenii-putina-pro-dsnv--1069094623.html
Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ
Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ - 25.09.2025 Украина.ру
Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ
Заявление Владимира Путина о готовности РФ еще год придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) направлено на то, чтобы избежать новой гонки вооружений. Об этом ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-09-25T04:15
2025-09-25T04:15
новости
сша
россия
владимир путин
дснв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/72/1033107287_0:0:1489:837_1920x0_80_0_0_ea424e63cf786bbfd52e789d12dd8ec8.jpg
В феврале 2026 года завершается действие ДСНВ, Россия будет еще в течение года после этого соблюдать положения договора в одностороннем порядке и призывает США поступить аналогично. Это попытка призвать США услышать логику разума, чтобы избежать новой гонки вооружений, пояснил Блохин.Если же США пойдут на радикальное усиление своих возможностей, то и Россия будет действовать, исходя из складывающейся политической конъюнктуры, предположил эксперт.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/72/1033107287_0:0:1117:837_1920x0_80_0_0_0021e9fd9072dd8d74863f7277b1b7fb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, владимир путин, дснв
Новости, США, Россия, Владимир Путин, ДСНВ

Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ

04:15 25.09.2025
 
© Фото : Открытые источникиРоссия, США, флаги
Россия, США, флаги - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Открытые источники
Читать в
ДзенTelegram
Заявление Владимира Путина о готовности РФ еще год придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) направлено на то, чтобы избежать новой гонки вооружений. Об этом ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в интервью изданию Украина.ру
В феврале 2026 года завершается действие ДСНВ, Россия будет еще в течение года после этого соблюдать положения договора в одностороннем порядке и призывает США поступить аналогично.
Это попытка призвать США услышать логику разума, чтобы избежать новой гонки вооружений, пояснил Блохин.
"Срок ДСНВ истекает, и никаких сигналов по его продлению США не посылают. Поэтому Россия делает жест доброй воли, говоря о том, что никаких изменений в военном строительстве не будет", - сказал он.
Если же США пойдут на радикальное усиление своих возможностей, то и Россия будет действовать, исходя из складывающейся политической конъюнктуры, предположил эксперт.
Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияВладимир ПутинДСНВ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Политтехнолог рассказал, договорится ли Трамп с Китаем и Индией
04:43Польша хочет стать "владычицей морскою" на Балтике, но пока плетётся в хвосте Германии
04:35Нет универсального оружия: эксперт о том, чем воюют с пунктами управления БПЛА
04:30"Ничего они скрыть не пытаются": эксперт обозначил социально-экономические проблемы Китая
04:26ВС РФ продолжают уничтожать объекты ВСУ и ВПК Украины. Сводка ударов на 4:00
04:15Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ
04:10"Готовят не для детей, а для свиней". Как Елена Зеленская "реформировала" на Украине школьное питание
04:00Роль ООН подорвана, об нее "вытирают ноги" - эксперт
03:59Российские школы получили план действий при атаках БПЛА
03:37О чем проговорился экс-министр иностранных дел Украины Кулеба
03:14Юг России вновь под угрозой. Сводка опасности атак БПЛА по регионам на 3:00
02:28Похожи? Зеленский заявил о восстановлении дипотношений с Сирией
02:15Росавиация ради безопасности вновь ограничила работу аэропорта Сочи
01:41Бои в городе, но распилить успеем: Купянский горсовет Харьковской области планирует "интересные" расходы
01:26Наши наступают, Зеленский "блистает" в ООН, Лавров и Рубио "сверяют часы". Итоги дня от канала Украина.ру
00:56Датский аэропорт закрыли для самолётов из-за "беспилотников в небе"
00:32"Дневник десантника" докладывает обстановку на фронте за 24 сентября
00:15Российская армия наращивает давление на Харьковском направлении
00:12Лавров и Сийярто обсудили пути снижения напряженности
00:08Киевлянка пятый день ночует у здания ТЦК в знак протеста против насильной мобилизации мужа
Лента новостейМолния