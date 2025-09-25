https://ukraina.ru/20250925/popytka-prizvat-ssha-uslyshat-logiku-razuma-ekspert-o-predlozhenii-putina-pro-dsnv--1069094623.html
Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ
Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ - 25.09.2025 Украина.ру
Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ
Заявление Владимира Путина о готовности РФ еще год придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) направлено на то, чтобы избежать новой гонки вооружений. Об этом ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-09-25T04:15
2025-09-25T04:15
2025-09-25T04:15
новости
сша
россия
владимир путин
дснв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/72/1033107287_0:0:1489:837_1920x0_80_0_0_ea424e63cf786bbfd52e789d12dd8ec8.jpg
В феврале 2026 года завершается действие ДСНВ, Россия будет еще в течение года после этого соблюдать положения договора в одностороннем порядке и призывает США поступить аналогично. Это попытка призвать США услышать логику разума, чтобы избежать новой гонки вооружений, пояснил Блохин.Если же США пойдут на радикальное усиление своих возможностей, то и Россия будет действовать, исходя из складывающейся политической конъюнктуры, предположил эксперт.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/72/1033107287_0:0:1117:837_1920x0_80_0_0_0021e9fd9072dd8d74863f7277b1b7fb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, владимир путин, дснв
Новости, США, Россия, Владимир Путин, ДСНВ
Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ
Заявление Владимира Путина о готовности РФ еще год придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) направлено на то, чтобы избежать новой гонки вооружений. Об этом ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в интервью изданию Украина.ру
В феврале 2026 года завершается действие ДСНВ, Россия будет еще в течение года после этого соблюдать положения договора в одностороннем порядке и призывает США поступить аналогично.
Это попытка призвать США услышать логику разума, чтобы избежать новой гонки вооружений, пояснил Блохин.
"Срок ДСНВ истекает, и никаких сигналов по его продлению США не посылают. Поэтому Россия делает жест доброй воли, говоря о том, что никаких изменений в военном строительстве не будет", - сказал он.
Если же США пойдут на радикальное усиление своих возможностей, то и Россия будет действовать, исходя из складывающейся политической конъюнктуры, предположил эксперт.
Полный текст интервью - на сайте
Украина.ру.