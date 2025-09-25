https://ukraina.ru/20250925/popytka-prizvat-ssha-uslyshat-logiku-razuma-ekspert-o-predlozhenii-putina-pro-dsnv--1069094623.html

Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ

Попытка призвать США услышать логику разума: эксперт о предложении Путина про ДСНВ

Заявление Владимира Путина о готовности РФ еще год придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) направлено на то, чтобы избежать новой гонки вооружений. Об этом ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в интервью изданию Украина.ру

В феврале 2026 года завершается действие ДСНВ, Россия будет еще в течение года после этого соблюдать положения договора в одностороннем порядке и призывает США поступить аналогично. Это попытка призвать США услышать логику разума, чтобы избежать новой гонки вооружений, пояснил Блохин.Если же США пойдут на радикальное усиление своих возможностей, то и Россия будет действовать, исходя из складывающейся политической конъюнктуры, предположил эксперт.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.

