Лавров провел серию встреч, ВС РФ уничтожили ряд войск противника. Главное на утро 25 сентября

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел серию переговоров в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Военные целого ряда подразделений ВСУ погибли в результате удара российской армии. Российские войска отразили контратаку спецроты ВСУ. Кроме того, ВС РФ продвинулись сразу на нескольких направлениях фронта

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069125052_3:0:1278:717_1920x0_80_0_0_5fcf05e6aa0b1daa2af692bc736f3240.jpg

Минобороны РФ сообщило, что в период с 23.00 по 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 украинских БПЛА над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Между тем стало известно, что российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. Местные паблики написали, что ночью в области были перебои со светом и задержки в движении поездов.Кроме того, в течение ночи поступали сообщения об атаках российских БПЛА на вражеские объекты в Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях.Накануне стало известно об ударе "Искандера" по учебному центру украинской армии. В Киеве заявили, что под атаку попал объект, который находился в укрытии. ВСУ признали факт потерь, однако отказались раскрыть точное число погибших. Место нанесения удара также не называлось.Позднее украинские СМИ сообщили, что пораженный учебный центр ВСУ находился в селе Гончаровское Черниговской области. Журналисты отмечали, что такие случаи происходят здесь не в первый раз.Уже сегодня Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", написал, что военнослужащие целого ряда подразделений ВСУ погибли в результате удара российской армии по полигону Гончаровский в Черниговской области. По данным военкоров, в момент нанесения удара на полигоне находились военные из четырех подразделений:3-й отдельной тяжелой механизированный бригады;95-й отдельной десантно-штармовой бригады;111-й отдельной бригады теробороны;429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".Как пишет "Северный ветер", на полигоне проходили подготовку мобилизованные в ВСУ украинцы. Потери украинской армии составили до 300 человек. "Уничтожен заглубленный штаб полигона, а также ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия", — отмечают военкоры.Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, в свою очередь, рассказал, что российские военные уничтожили ангар с самолетами и склад беспилотников ВСУ в Днепропетровской области. Он заявил, что одной из целью ВС России стал аэродром "Каменка", который используется украинскими военными для запуска беспилотников самолетного типа. По словам Лебедева, в результате удара ликвидировано несколько военных.Серия встреч ЛавроваМинистр иностранных дел Сергей Лавров провел серию переговоров в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Так, он и государственный секретарь США Марко Рубио провели переговоры, в ходе стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в решении украинского кризиса. Сергей Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться линии, выработанной во время саммита на Аляске. Российский министр также отметил неприемлемость схем урегулирования, продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими странами.В ходе беседы дипломаты "сверили часы" по всему комплексу двусторонних отношений, особо отметив важность возобновления полноценной работы дипломатических миссий. Стороны условились продолжить конструктивное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.Со своей стороны, Марко Рубио повторил призыв президента США Дональда Трампа к прекращению боевых действий на Украине. Госсекретарь также попросил Россию принять необходимые меры для достижения долгосрочного и устойчивого мира.Во время переговоров с главой дипломатического ведомства Словакии Юраем Бланаром в центре внимания оказались практические вопросы двусторонних отношений, в первую очередь взаимодействие в торгово-экономической сфере.После переговоров Бланар отметил, что Россия лучше адаптировалась к европейским санкциям, чем сам Евросоюз. Глава МИД подчеркнул, что у Словакии нет альтернативы российским энергоносителям, из-за чего она попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по отказу от них. Братислава может потерять более десяти миллиардов евро, если прекратит поставки.Также Сергей Лавров встретился с главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг практических вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях.Дипломаты обменялись мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая конфликт на Украине.Помимо этого, Лавров провел беседы еще с рядом представителей государств. Глава МИД РФ встретился с руководителем Международного комитета Красного Креста, главой МИД Швейцарии, с главой МИД Сербии Марко Джуричем, министрами иностранных дел Кубы и Доминиканской республики Бруно Родригесом и Роберто Альваресом, руководителем МИД Марокко Насером Буритой, главами внешнеполитических ведомств Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.Фронтовая сводка Российские СМИ написали, что ВС РФ отразили контратаку спецроты ВСУ в районе села Синельниково в Харьковской области. Отмечается, что противник потерпел неудачу в лесом массиве чуть западнее населенного пункта.Ранее сообщалось, что украинские военные хотели деблокировать боевые группы ВСУ, оказавшиеся в окружении у села Синельниково. В течение суток были предприняты две попытки прорыва, однако обе закончились провалом.Между тем военкор Евгений Лисицын в четверг опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на каждом из направлений СВО. Так, на Северском направлении ВС РФ отбросили противника с рыбхозов между Ямполем и Торским, зачистили северо-восточные окраины Заречного. По данным военкора, российская армия вела бои с ВСУ в Дерилово и Новосёлках.На Харьковском направлении войска армии РФ продвинулись в жилых кварталах Купянска — взято более 115 зданий. В Волчанске нанесены удары по позициям ВСУ, усилены позиции в Охримовке и Бочково, говорится в публикации. На Донецкой направлении, отмечает Лисицын, выравнивается наступление к Новоивановке и Ольговскому, фронт прижимается у Берёзового и Калиновского. А на Запорожском направлении, также уточняет военкор, идут усиленные штурмы у Степногорска и Приморского, несмотря на упорное сопротивление. На Покровском направлении ВС РФ наступают на западной окраине Покровска через Новопавловку. Бои продолжаются вокруг Никаноровки, Владимировки, Нового Шахово. По линии Константиновки — продвижение вдоль железной дороги и боях в Предтечино, Клебан-Быке и Плещеевке. Что касается Угледарского направления, то Лисицын заявил о продвижение со стороны Новоивановки к Успеновке. Российская армия освобождает укреплённые позиции в Малой Токмачке, продолжается давление на оборону ВСУ.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 25 сентября.

