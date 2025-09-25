Атака по Новороссийску. ВСУ бьют по мирным жителям и посылают сигнал ЕС
11:57 25.09.2025 (обновлено: 12:48 25.09.2025)
© Фото : скриншот видео из соцсетей
© Фото : скриншот видео из соцсетей
В среду, 24 сентября, ВСУ предприняли комбинированную атаку на юг России. Особенно досталось Новороссийску, где под удар попали гражданские объекты. Есть погибшие
"Чудовищная атака"
Атака на Новороссийск произошла посреди дня.
"Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие", - сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, известно о двух погибших и еще трех пострадавших. В городе был введен режим ЧС.
Сообщается, что повреждения получили четыре многоквартирных дома, а также одна гостиница. В одном из домов на улице Шевченко возникло возгорание, которое было ликвидировано.
Еще утром в городе была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров (БЭК), через несколько часов была включена сирена оповещения и об угрозе БПЛА. В полдень власти сообщили об отражении атаки БЭК, а спустя полтора часа стало известно о последствиях налета дронов.
Отбой тревоги в связи с возможным повторением атак прозвучал только ближе к вечеру.
На базе Технико-экономического лицея был развернут стационарный пункт временного размещения, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.
"Уверен, что четкая работа и надежное взаимодействие всех служб и ведомств позволят справиться со всеми последствиями трагедии. Новороссийск всегда был и останется городом-героем, способным выстоять перед любыми испытаниями", - подчеркнул он.
Кравченко рассказал, что всего пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести).
Кроме того, в тот же день ВСУ предприняли попытки атаковать беспилотниками город Туапсе в Краснодарском крае, а также Крым.
Удар по КТК
В результате удара также пострадал офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого российские, казахстанские, американские и европейские компании.
Консорциуму принадлежит магистральный трубопровод, протяженностью в 1,5 тыс. км, через который нефть из месторождений на западе Казахстана идет до черноморского побережья РФ, где она отгружается на танкеры.
07:00Виталий Киселев: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокацииВиталий Киселев лично знает ряд командиров, которые выросли на этой войне практически с нуля. Да, у них не было военного образования. Но если их сейчас направить в военные заведения, они совершат колоссальнейший прорыв, считает собеседник издания Украина.ру
"Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован. В результате атаки, в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие, не из числа работников компании", - сообщили в пресс-службе консорциума.
Это уже не первый объект, связанный с КТК, который подвергается атаке со стороны Украины. В феврале этого года БПЛА ударили по "Кропоткинской" - крупнейшей нефтеперекачивающей станции КТК на территории России, расположенной в Кавказском районе на Кубани.
В результате атаки станция была выведена из эксплуатации. Месяц спустя ВСУ предприняли еще одну атаку на "Кропоткинскую", ударный беспилотник был перехвачен и выведен из строя в 7 км от цели.
В марте Украина также ударила по нефтеперекачивающей станции "Кавказская", которая не принадлежит КТК, но через нее посредством соединительного трубопровода осуществлялась перевалка нефти в трубопроводную систему консорциума.
В "Транснефти", которая является крупнейшим акционером КТК со стороны РФ, тогда отметили, что удары по объектам консорциума весной этого года были осуществлены на фоне объявленного Россией и поддержанного США моратория на удары по энергоинфраструктуре.
"Подобная демонстративная атака по структуре с американским участием сразу же после договоренности об остановке ударов по энергетике, очевидно, показывает намерения киевского режима сорвать мирные инициативы США и России", - прокомментировали в компании.
Сигнал от Украины
Удар по Новороссийску – очередная атака Украины по мирным российским объектам.
"Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, атака по КТК показывает, что правящий на Украине режим готов устраивать провокации и на объектах своих западных союзников.
"Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - отметил Захарова.
Удар по офису Каспийского трубопроводного консорциума явно был нанесен не случайно, написал у себя в телеграм-канале военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
"Киев ведет против нас топливную войну: новости о "падении обломков" на российские НПЗ появляются практически каждый день", - отметил он.
Как отмечает телеграм-канал "Рыбарь", всего во время этой атаки на Новороссийск, Туапсе и Крым были уничтожены 8 безэкипажных катеров, два десантных катера и 41 БПЛА.
"Несмотря на довольно существенные потери, у противника еще достаточно ударных средств для продолжения атак. Тех же БЭКов у ВСУ по состоянию на сентябрь было более 200 единиц. А катеров различных типов еще больше", - говорится в публикации канала.
Не нужно также забывать, что разведданные для ударов Украине поставляют американцы, то есть ради поддержки киевского режима они готовы наступить на горло собственной песне, ведь среди акционеров КТК значатся несколько компаний из США, в т.ч. Chevron, которая владеет 15% акций консорциума.
О последних новостях о происходящем в зоне СВО - в материале издания Украина.ру Полковник Виталий Киселев: Россия связала ВСУ под Покровском, поэтому однозначно решит вопрос с Северском.
Подписывайся на