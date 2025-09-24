ПВО за ночь сбила 70 украинских дронов над Россией

https://ukraina.ru/20250924/pvo-za-noch-sbila-70-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1069085624.html
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 70 украинских беспилотников над пятью регионами РФ, сообщили в Минобороны, передает 24 сентября телеграм-канал Украина.ру
07:30 24.09.2025 (обновлено: 07:50 24.09.2025)
В ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Крымом и над акваторией Черного моря.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале уточнил, что силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА, никакие объекты в городе не пострадали.
Также ПВО отразила массированную атаку дронов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области, указал губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, в результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно потушены.
"В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
Два человека попали в больницу после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в станице Базковской пожар в частном доме был потушен на площади 75 квадратных метров, на месте работают следственные органы.
"В Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова", - отметил губернатор.
Кроме того, в ряде домов и во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА, территории оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка.
Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгороде, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, в многоквартирном доме повреждён фасад. Также от удара ещё одного беспилотника посечено административное здание.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.