https://ukraina.ru/20250924/pvo-za-noch-sbila-70-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1069085624.html

ПВО за ночь сбила 70 украинских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила 70 украинских дронов над Россией - 24.09.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила 70 украинских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 70 украинских беспилотников над пятью регионами РФ, сообщили в Минобороны, передает 24 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-24T07:30

2025-09-24T07:30

2025-09-24T07:50

новости

россия

волгоградская область

крым

михаил развожаев

андрей бочаров

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

В ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Крымом и над акваторией Черного моря.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале уточнил, что силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА, никакие объекты в городе не пострадали.Также ПВО отразила массированную атаку дронов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области, указал губернатор Андрей Бочаров.По его словам, в результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно потушены.Два человека попали в больницу после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Он уточнил, что в станице Базковской пожар в частном доме был потушен на площади 75 квадратных метров, на месте работают следственные органы."В Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова", - отметил губернатор.Кроме того, в ряде домов и во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА, территории оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка.Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгороде, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в многоквартирном доме повреждён фасад. Также от удара ещё одного беспилотника посечено административное здание.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

волгоградская область

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, волгоградская область, крым, михаил развожаев, андрей бочаров, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны