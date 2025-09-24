ПВО за ночь сбила 70 украинских дронов над Россией - 24.09.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила 70 украинских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила 70 украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 70 украинских беспилотников над пятью регионами РФ, сообщили в Минобороны, передает 24 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-24T07:30
2025-09-24T07:50
В ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Крымом и над акваторией Черного моря.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале уточнил, что силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА, никакие объекты в городе не пострадали.Также ПВО отразила массированную атаку дронов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области, указал губернатор Андрей Бочаров.По его словам, в результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно потушены.Два человека попали в больницу после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Он уточнил, что в станице Базковской пожар в частном доме был потушен на площади 75 квадратных метров, на месте работают следственные органы."В Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова", - отметил губернатор.Кроме того, в ряде домов и во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА, территории оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка.Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгороде, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в многоквартирном доме повреждён фасад. Также от удара ещё одного беспилотника посечено административное здание.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ПВО за ночь сбила 70 украинских дронов над Россией

07:30 24.09.2025 (обновлено: 07:50 24.09.2025)
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 70 украинских беспилотников над пятью регионами РФ, сообщили в Минобороны, передает 24 сентября телеграм-канал Украина.ру
В ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Крымом и над акваторией Черного моря.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале уточнил, что силы ПВО и Черноморского флота сбили 16 БПЛА, никакие объекты в городе не пострадали.
Также ПВО отразила массированную атаку дронов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области, указал губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, в результате падения обломков БПЛА в ряде районов области зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно потушены.
"В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
Два человека попали в больницу после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в станице Базковской пожар в частном доме был потушен на площади 75 квадратных метров, на месте работают следственные органы.
"В Таганроге в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах по улицам Дзержинского и Морозова", - отметил губернатор.
Кроме того, в ряде домов и во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА, территории оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка.
Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгороде, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, в многоквартирном доме повреждён фасад. Также от удара ещё одного беспилотника посечено административное здание.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
