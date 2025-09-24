https://ukraina.ru/20250924/kak-ssha-i-britaniya-delyat-shkuru-nedobitoy-ukrainy-i-gde-nasha-bolevaya-tochka-vne-granits-rossii--1069086520.html

Как США и Британия делят шкуру недобитой Украины и где наша болевая точка вне границ России — Федосова

Как США и Британия делят шкуру недобитой Украины и где наша болевая точка вне границ России — Федосова - 24.09.2025 Украина.ру

Как США и Британия делят шкуру недобитой Украины и где наша болевая точка вне границ России — Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала о причинах активизации террористической деятельности киевского режима в городах России

2025-09-24T08:27

2025-09-24T08:27

2025-09-24T08:27

видео

сша

россия

британия

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069086396_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c72226a9c754983077e8b416047b93da.jpg

Также она проанализировала итоги визита британского принца Гарри в Киев и президента США Дональда Трампа в Лондон:00:27 – Дроны над Москвой и регионами России.01:45 – Визиты принца Гарри в Киев и президента Трампа в Великобританию.05:04 – Как США и Британия делят Украину?06:51 – Чью сторону выберет Трамп? 08:41 – Признание государства Палестина.11:40 – Готова ли Европа повысить ставки? 15:11 – Провокации вокруг Приднестровья и Калининграда.17:05 – Втянут ли европейцы США в большую войну с Россией?

сша

россия

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, россия, британия, дональд трамп, видео