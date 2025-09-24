Как США и Британия делят шкуру недобитой Украины и где наша болевая точка вне границ России — Федосова - 24.09.2025 Украина.ру
Как США и Британия делят шкуру недобитой Украины и где наша болевая точка вне границ России — Федосова
Как США и Британия делят шкуру недобитой Украины и где наша болевая точка вне границ России — Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала о причинах активизации террористической деятельности киевского режима в городах России
Также она проанализировала итоги визита британского принца Гарри в Киев и президента США Дональда Трампа в Лондон:00:27 – Дроны над Москвой и регионами России.01:45 – Визиты принца Гарри в Киев и президента Трампа в Великобританию.05:04 – Как США и Британия делят Украину?06:51 – Чью сторону выберет Трамп? 08:41 – Признание государства Палестина.11:40 – Готова ли Европа повысить ставки? 15:11 – Провокации вокруг Приднестровья и Калининграда.17:05 – Втянут ли европейцы США в большую войну с Россией?
Как США и Британия делят шкуру недобитой Украины и где наша болевая точка вне границ России — Федосова

08:27 24.09.2025
 
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала о причинах активизации террористической деятельности киевского режима в городах России
Также она проанализировала итоги визита британского принца Гарри в Киев и президента США Дональда Трампа в Лондон:
00:27 – Дроны над Москвой и регионами России.
01:45 – Визиты принца Гарри в Киев и президента Трампа в Великобританию.
05:04 – Как США и Британия делят Украину?
06:51 – Чью сторону выберет Трамп?
08:41 – Признание государства Палестина.
11:40 – Готова ли Европа повысить ставки?
15:11 – Провокации вокруг Приднестровья и Калининграда.
17:05 – Втянут ли европейцы США в большую войну с Россией?
