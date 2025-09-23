С чем Трамп вернулся из Британии: о конфликте интересов и растяжке президента США — Кот

https://ukraina.ru/20250923/s-chem-tramp-vernulsya-iz-britanii-o-konflikte-interesov-i-rastyazhke-prezidenta-ssha--kot---1069047137.html
Писатель, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал атаку с применением БПЛА по Крыму, а также повышение европейских ставок в эскалации с Россией и итоги визита президента США Дональда Трампа в Великобританию:
00:22 – Удар Украины по Крыму;
06:01 - Как ЕС повышает ставки в эскалации с Россией;
15:11 - Итоги визита Трампа в Великобританию.
ТГ-канал Юрия Кота: https://t.me/koturi Юрий Кот на Дзен: https://dzen.ru/id/5f54bf5237e7360a0d51f5f1