https://ukraina.ru/20250922/pochemu-dazhe-ograblenie-evropy-ne-spast-ssha-ot-porazheniya-v-voyne-s-knr-i-chto-budet-potom--sergeytsev-1068991797.html

Почему даже ограбление Европы не спасёт США от поражения в войне с КНР и что будет потом — Сергейцев

Почему даже ограбление Европы не спасёт США от поражения в войне с КНР и что будет потом — Сергейцев - 22.09.2025 Украина.ру

Почему даже ограбление Европы не спасёт США от поражения в войне с КНР и что будет потом — Сергейцев

Колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал одобренный США первый оплаченный за счёт ЕС пакет помощи для Украины, рассказал о том, есть ли у всех сторон понимание сценария окончания украинского конфликта

2025-09-22T07:59

2025-09-22T07:59

2025-09-22T07:59

видео

сша

украина

европа

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1068991673_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_41eada4314509760dd2cf3174d323f8a.jpg

Также он объяснил, кто был инициатором распространения пандемии Covid:00:31 – Транш Украине от ЕС.02:40 – Цель России на переговорах по Украине и влияние наших партнёров на переговорный процесс.06:30 – До каких пор будем воевать? 09:42 – Цели США.15:07 – Почему США обвиняют КНР в распространении Covid-19 и почему сразу после завершения пандемии началась СВО? 21:12 – Сохранят ли США гегемонию? 25:20 – Что делать с Украиной? 29:56 – Состояние войны с Европой. * В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.

сша

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, украина, европа, ес, видео