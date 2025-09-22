https://ukraina.ru/20250922/pochemu-dazhe-ograblenie-evropy-ne-spast-ssha-ot-porazheniya-v-voyne-s-knr-i-chto-budet-potom--sergeytsev-1068991797.html
Почему даже ограбление Европы не спасёт США от поражения в войне с КНР и что будет потом — Сергейцев
Колумнист, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в студии Украина.ру прокомментировал одобренный США первый оплаченный за счёт ЕС пакет помощи для Украины, рассказал о том, есть ли у всех сторон понимание сценария окончания украинского конфликта
00:31 – Транш Украине от ЕС.02:40 – Цель России на переговорах по Украине и влияние наших партнёров на переговорный процесс.06:30 – До каких пор будем воевать? 09:42 – Цели США.15:07 – Почему США обвиняют КНР в распространении Covid-19 и почему сразу после завершения пандемии началась СВО? 21:12 – Сохранят ли США гегемонию? 25:20 – Что делать с Украиной? 29:56 – Состояние войны с Европой. * В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
Также он объяснил, кто был инициатором распространения пандемии Covid:
00:31 – Транш Украине от ЕС.
02:40 – Цель России на переговорах по Украине и влияние наших партнёров на переговорный процесс.
06:30 – До каких пор будем воевать?
15:07 – Почему США обвиняют КНР в распространении Covid-19 и почему сразу после завершения пандемии началась СВО?
21:12 – Сохранят ли США гегемонию?
25:20 – Что делать с Украиной?
29:56 – Состояние войны с Европой.
* В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.