Уничтожение диверсантов, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 сентября

Уничтожение диверсантов, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 сентября

Готовившиеся к переправке через Днепр украинские диверсанты были уничтожены. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

хроники

эксклюзив

вячеслав гладков

евгений балицкий

вооруженные силы украины

россия

украина

днепр

Российские войска уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся к переходу через Днепр, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Херсон. <...> Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, группа ДРГ, которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра и кошмарить местное население", — заявил он.В четверг российские военные заявили об уничтожении четырех диверсантов ВСУ при попытке переправиться с правого на левый берег Днепра. Они были вооружены тяжелым гексакоптером типа "Баба-яга" и планировали запустить его после захода в ближнюю тыловую зону.Обстрелы и налётыУтром 21 сентября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 – над территорией Республики Крым, 4 – над акваторией Чёрного моря, 2 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 10:00 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области", — заявила пресс-служба министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ нанесли 10 ударов, на ясиноватском — 1 удар, выпустив всего 11 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 33 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Алёшки — 4; Днепряны — 3; Саги — 5; Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 3; Малая Лепетиха — 9", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Алёшки, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха и Каховка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Днём 21 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном ударе ВСУ по Васильевке."По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения. Ребенок в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — позднее рассказал он о последствиях удара.Утром 21 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по сёлам Лозовое, Николаевка и хутору Церковный совершены атаки 4 беспилотников, один из которых сбит. В селе Николаевка повреждены навес частного дома, автомобиль и 2 надворные постройки, в селе Лозовое — частный дом, а также уничтожена огнём хозяйственная постройка", — отмечалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе сёла Бутырки, Долгое, Кукуевка, Новопетровка, а также хутор Дубровка атакованы 6 беспилотниками, 5 из которых подавлены и сбиты. В хуторе Дубровка повреждена линия газоснабжения.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Дунайка, Козинка, Пороз и Рождественка выпущен 21 боеприпас и совершены атаки 9 беспилотников, один из которых сбит. В городе Грайворон повреждены гараж и 2 автомобиля.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Репяховка, Староселье, Теребрено и Отрадовка подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 9 боеприпасов, и атакам 25 беспилотников, 12 из которых сбиты."В посёлке Красная Яруга пострадал мирный житель. Мужчина продолжает лечение в больнице. Вчера за медицинской помощью обратился пострадавший при атаке дрона на автомобиль 19 сентября в районе села Отрадовка. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Лечение продолжает в больнице", — писал Гладков.В посёлке Красная Яруга повреждены две квартиры в МКД и грузовой автомобиль.В Ракитянском районе посёлки Пролетарский, Ракитное и село Киселево подверглись атакам 4 беспилотников. В посёлке Пролетарский повреждены здание предприятия и 4 квартиры многоквартирного дома, в районе села Киселёво загорелся автомобиль — пожарным расчётом огонь ликвидирован.В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Вознесеновка, Максимовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Червона Дибровка и хутору Бондаренков нанесены удары 37 беспилотников, из которых 30 подавлены и сбиты. В селе Червона Дибровка повреждены автомобиль и оборудование коммерческого объекта, в селе Новая Таволжанка — социальный объект и легковой автомобиль, в селе Максимовка — линия электропередачи, в хуторе Бондаренков — коммерческий объект, в селе Муром — 2 частных дома, один из которых уничтожен огнём."Сегодня утром в результате обстрела города Шебекино погибла мирная жительница. Повреждены 3 частных дома и автомобиль", — писал губернатор.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."Ещё один трагический день для нашего региона... Погиб один мирный житель, четверо получили ранения. В посёлке Ракитное от удара FPV-дрона погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего...", — рассказал губернатор.В Белгородском районе в селе Салтыково дрон атаковал работающий в поле трактор. Мужчину со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Октябрьскую РБ."Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Техника повреждена", — писал Гладков.Ещё один FPV-дрон нанёс удар по территории фермерского хозяйства в селе Варваровка Белгородского района."Бойцы самообороны доставили мужчину и двух женщин со множественными осколочными ранениями в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения г. Белгорода", — отметил губернатор.Позднее он рассказал о том, что жена погибшего мужчины получила ранения."В Ракитянскую центральную районную больницу самостоятельно обратилась супруга погибшего. У женщины диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения и ожог кисти. После оказания необходимой помощи пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение", — отметил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящих в мире процессах — в статье Самуэля Траппа "Новый мир строится из стали и бетона — и Вашингтону в нём нет места".

россия

украина

днепр

