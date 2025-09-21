https://ukraina.ru/20250921/ne-budet-vtorogo-gorbacheva-sergeytsev-o-razgovore-s-zapadom-1068894642.html
"Не будет второго Горбачева": Сергейцев о разговоре с Западом
Россия трезво оценивает перспективы переговоров с администрацией Дональда Трампа, рассматривая их как возможность восстановить диалог и усилить свое влияние, но не ожидает кардинального изменения американской политики. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог, публицист, обозреватель МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев
Эксперт подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога, несмотря на предыдущие попытки Запада разорвать все контакты. Он прокомментировал западные упреки в адрес Трампа о попадании под влияние Путина: "Ну да, это так и есть. Просто этого влияния не хватит на то, чтобы развернуть американские оглобли в другую сторону. У самого Трампа нет такого влияния на американскую политику и общество. Он всего лишь президент. И не более того". Сергейцев также отверг сравнения с горбачевской эпохой: "Наверное, это с той стороны были иллюзии, что мы как в горбачевские времена разменяем свое первородство только за то, что Запад захотел с нами разговаривать. Но не будет этого". Эксперт заключил, что Россия извлекла уроки из истории: "Как бы там ни было, мы умеем извлекать исторический опыт. Поэтому тысячу лет существуем".Полный текст интервью Тимофея Сергейцева: США будут разорять Европу до тех пор, пока она не решится напрямую повоевать с Россией читайте на сайте Украина.ру.
Эксперт подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога, несмотря на предыдущие попытки Запада разорвать все контакты.
"Любые переговоры – проводники нашего влияния. На нашей стороне не только сила, но и правда. Это не очень хорошее сочетание для противника", — заявил Сергейцев.
Он прокомментировал западные упреки в адрес Трампа о попадании под влияние Путина: "Ну да, это так и есть. Просто этого влияния не хватит на то, чтобы развернуть американские оглобли в другую сторону. У самого Трампа нет такого влияния на американскую политику и общество. Он всего лишь президент. И не более того".
Сергейцев также отверг сравнения с горбачевской эпохой: "Наверное, это с той стороны были иллюзии, что мы как в горбачевские времена разменяем свое первородство только за то, что Запад захотел с нами разговаривать. Но не будет этого".
Эксперт заключил, что Россия извлекла уроки из истории: "Как бы там ни было, мы умеем извлекать исторический опыт. Поэтому тысячу лет существуем".