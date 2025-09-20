https://ukraina.ru/20250920/ne-do-santimentov-voenkor-o-tom-chto-pora-bit-po-raspredelitelnym-podstantsiyam-ukrainy-1068850883.html

"Не до сантиментов": военкор о том, что пора бить по распределительным подстанциям Украины

"Не до сантиментов": военкор о том, что пора бить по распределительным подстанциям Украины - 20.09.2025 Украина.ру

"Не до сантиментов": военкор о том, что пора бить по распределительным подстанциям Украины

России нужно вывести из строя украинские распределительные подстанции на 750КВ, ведь Украина нисколько не смущается ударов по российским НПЗ. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру

2025-09-20T04:00

2025-09-20T04:00

2025-09-20T04:00

новости

украина

россия

электроподстанции

нпз

всу

вс рф

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038631595_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_0f0aff24e9b89540e615f619038674b4.jpg

Украина избрала своей тактикой удары по нашему нефтяному сектору и системно подходит к этому вопросу, отметил он.НПЗ – это коммерческий объект. Поставить на них защиту в виде ПВО, договорившись с государством, трудно. Множество бюрократических формальностей. Тем более, на НПЗ есть масса объектов, которые должны находиться на открытом пространстве. Их не спрятать вниз. И сверху их ничем не накроешь. Дрон в них попадает, и они эффектно горят, рассказал Ермаков. По его словам, всем этим людям Россия обязательно потом поможет, но сначала нужно побеждать.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, электроподстанции, нпз, всу, вс рф, сво