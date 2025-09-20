https://ukraina.ru/20250920/ne-do-santimentov-voenkor-o-tom-chto-pora-bit-po-raspredelitelnym-podstantsiyam-ukrainy-1068850883.html
"Не до сантиментов": военкор о том, что пора бить по распределительным подстанциям Украины
"Не до сантиментов": военкор о том, что пора бить по распределительным подстанциям Украины - 20.09.2025 Украина.ру
"Не до сантиментов": военкор о том, что пора бить по распределительным подстанциям Украины
России нужно вывести из строя украинские распределительные подстанции на 750КВ, ведь Украина нисколько не смущается ударов по российским НПЗ. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
Украина избрала своей тактикой удары по нашему нефтяному сектору и системно подходит к этому вопросу, отметил он.НПЗ – это коммерческий объект. Поставить на них защиту в виде ПВО, договорившись с государством, трудно. Множество бюрократических формальностей. Тем более, на НПЗ есть масса объектов, которые должны находиться на открытом пространстве. Их не спрятать вниз. И сверху их ничем не накроешь. Дрон в них попадает, и они эффектно горят, рассказал Ермаков. По его словам, всем этим людям Россия обязательно потом поможет, но сначала нужно побеждать.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
"Не до сантиментов": военкор о том, что пора бить по распределительным подстанциям Украины
Украина избрала своей тактикой удары по нашему нефтяному сектору и системно подходит к этому вопросу, отметил он.
НПЗ – это коммерческий объект. Поставить на них защиту в виде ПВО, договорившись с государством, трудно. Множество бюрократических формальностей. Тем более, на НПЗ есть масса объектов, которые должны находиться на открытом пространстве. Их не спрятать вниз. И сверху их ничем не накроешь. Дрон в них попадает, и они эффектно горят, рассказал Ермаков.
"Я с трудом назову российский НПЗ, который киевский режим не попытался погасить. Хотелось бы, чтобы с украинскими распределительными подстанциями было то же самое. Мы ведем войну три года. Ее надо победно завершать. Сейчас не до сантиментов, что там наши люди", - сказал военкор.
По его словам, всем этим людям Россия обязательно потом поможет, но сначала нужно побеждать.
Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.