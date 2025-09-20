"Не до сантиментов": военкор о том, что пора бить по распределительным подстанциям Украины - 20.09.2025 Украина.ру
России нужно вывести из строя украинские распределительные подстанции на 750КВ, ведь Украина нисколько не смущается ударов по российским НПЗ. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
Украина избрала своей тактикой удары по нашему нефтяному сектору и системно подходит к этому вопросу, отметил он.НПЗ – это коммерческий объект. Поставить на них защиту в виде ПВО, договорившись с государством, трудно. Множество бюрократических формальностей. Тем более, на НПЗ есть масса объектов, которые должны находиться на открытом пространстве. Их не спрятать вниз. И сверху их ничем не накроешь. Дрон в них попадает, и они эффектно горят, рассказал Ермаков. По его словам, всем этим людям Россия обязательно потом поможет, но сначала нужно побеждать.Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
новости, украина, россия, электроподстанции, нпз, всу, вс рф, сво
Новости, Украина, Россия, электроподстанции, НПЗ, ВСУ, ВС РФ, СВО

"Не до сантиментов": военкор о том, что пора бить по распределительным подстанциям Украины

04:00 20.09.2025
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP / Kostiantyn Liberov
России нужно вывести из строя украинские распределительные подстанции на 750КВ, ведь Украина нисколько не смущается ударов по российским НПЗ. Такое мнение высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
Украина избрала своей тактикой удары по нашему нефтяному сектору и системно подходит к этому вопросу, отметил он.
НПЗ – это коммерческий объект. Поставить на них защиту в виде ПВО, договорившись с государством, трудно. Множество бюрократических формальностей. Тем более, на НПЗ есть масса объектов, которые должны находиться на открытом пространстве. Их не спрятать вниз. И сверху их ничем не накроешь. Дрон в них попадает, и они эффектно горят, рассказал Ермаков.
"Я с трудом назову российский НПЗ, который киевский режим не попытался погасить. Хотелось бы, чтобы с украинскими распределительными подстанциями было то же самое. Мы ведем войну три года. Ее надо победно завершать. Сейчас не до сантиментов, что там наши люди", - сказал военкор.
По его словам, всем этим людям Россия обязательно потом поможет, но сначала нужно побеждать.
Полный текст интервью с Тимофеем Ермаковым - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаРоссияэлектроподстанцииНПЗВСУВС РФСВО
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
