https://ukraina.ru/20250914/noskov-ukraina-brosaet-shturmovye-polki-iz-pod-sum-na-zalatyvanie-dyr-pod-krasnoarmeyskom-1068566064.html
Носков: Украина бросает штурмовые полки из-под Сум на залатывание дыр под Красноармейском
Носков: Украина бросает штурмовые полки из-под Сум на залатывание дыр под Красноармейском - 14.09.2025 Украина.ру
Носков: Украина бросает штурмовые полки из-под Сум на залатывание дыр под Красноармейском
Для сдерживания российского наступления под Красноармейском украинское командование вынуждено перебрасывать штурмовые полки из Сумской области, что ослабляет другие участки фронта и приводит к потере контроля над Купянском и Красным Лиманом
2025-09-14T06:10
2025-09-14T06:10
2025-09-14T06:10
новости
сумская область
украина
сумы
вооруженные силы украины
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0e/1063126065_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f86336d0afe22bdef4f06af067a0be4.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.Отвечая на вопрос о переброске сил ВСУ, эксперт подтвердил, что под Красноармейском отмечается появление частей, ранее действовавших в Сумской области."Мы же видим появление под Красноармейском частей, которые ранее светились в Сумской области. Я имею в виду 200-е и 400-е штурмовые полки", — заявил Носков.Он отметил, что эти подразделения используются не для удержания линии фронта, а выполняют функцию активной обороны."Особенно удивительно, что они действуют не единым целым, а отдельными боевыми группами на разных направлениях. То есть это резерв, который не держит линию фронта, а выполняет функцию активной обороны. В контратаки ходят именно они", — пояснил эксперт.Носков также сообщил о появлении в этом районе свежепереброшенных десантных бригад из Сумской области. По его словам, эти переброски ослабляют оборону ВСУ на других направлениях, что приводит к закономерным потерям территории."Это справедливое впечатление", — резюмировал эксперт, комментируя тезис о том, что для затктывания прорыва под Золотым Колодезем Украина оголила другие участки фронта.Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250912/1068552594.html
сумская область
украина
сумы
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0e/1063126065_37:0:1174:853_1920x0_80_0_0_5be160f735a2ad7c444b507ab48f019a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сумская область, украина, сумы, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Сумская область, Украина, Сумы, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ
Носков: Украина бросает штурмовые полки из-под Сум на залатывание дыр под Красноармейском
Для сдерживания российского наступления под Красноармейском украинское командование вынуждено перебрасывать штурмовые полки из Сумской области, что ослабляет другие участки фронта и приводит к потере контроля над Купянском и Красным Лиманом
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.
Отвечая на вопрос о переброске сил ВСУ, эксперт подтвердил, что под Красноармейском отмечается появление частей, ранее действовавших в Сумской области.
"Мы же видим появление под Красноармейском частей, которые ранее светились в Сумской области. Я имею в виду 200-е и 400-е штурмовые полки", — заявил Носков.
Он отметил, что эти подразделения используются не для удержания линии фронта, а выполняют функцию активной обороны.
"Особенно удивительно, что они действуют не единым целым, а отдельными боевыми группами на разных направлениях. То есть это резерв, который не держит линию фронта, а выполняет функцию активной обороны. В контратаки ходят именно они", — пояснил эксперт.
Носков также сообщил о появлении в этом районе свежепереброшенных десантных бригад из Сумской области. По его словам, эти переброски ослабляют оборону ВСУ на других направлениях, что приводит к закономерным потерям территории.
"Это справедливое впечатление", — резюмировал эксперт, комментируя тезис о том, что для затктывания прорыва под Золотым Колодезем Украина оголила другие участки фронта.