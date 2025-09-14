Носков: Украина бросает штурмовые полки из-под Сум на залатывание дыр под Красноармейском - 14.09.2025 Украина.ру
Носков: Украина бросает штурмовые полки из-под Сум на залатывание дыр под Красноармейском
Носков: Украина бросает штурмовые полки из-под Сум на залатывание дыр под Красноармейском
Носков: Украина бросает штурмовые полки из-под Сум на залатывание дыр под Красноармейском
Для сдерживания российского наступления под Красноармейском украинское командование вынуждено перебрасывать штурмовые полки из Сумской области, что ослабляет другие участки фронта и приводит к потере контроля над Купянском и Красным Лиманом
2025-09-14T06:10
2025-09-14T06:10
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.Отвечая на вопрос о переброске сил ВСУ, эксперт подтвердил, что под Красноармейском отмечается появление частей, ранее действовавших в Сумской области."Мы же видим появление под Красноармейском частей, которые ранее светились в Сумской области. Я имею в виду 200-е и 400-е штурмовые полки", — заявил Носков.Он отметил, что эти подразделения используются не для удержания линии фронта, а выполняют функцию активной обороны."Особенно удивительно, что они действуют не единым целым, а отдельными боевыми группами на разных направлениях. То есть это резерв, который не держит линию фронта, а выполняет функцию активной обороны. В контратаки ходят именно они", — пояснил эксперт.Носков также сообщил о появлении в этом районе свежепереброшенных десантных бригад из Сумской области. По его словам, эти переброски ослабляют оборону ВСУ на других направлениях, что приводит к закономерным потерям территории."Это справедливое впечатление", — резюмировал эксперт, комментируя тезис о том, что для затктывания прорыва под Золотым Колодезем Украина оголила другие участки фронта.Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.
Носков: Украина бросает штурмовые полки из-под Сум на залатывание дыр под Красноармейском

06:10 14.09.2025
 
Для сдерживания российского наступления под Красноармейском украинское командование вынуждено перебрасывать штурмовые полки из Сумской области, что ослабляет другие участки фронта и приводит к потере контроля над Купянском и Красным Лиманом
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков.
Отвечая на вопрос о переброске сил ВСУ, эксперт подтвердил, что под Красноармейском отмечается появление частей, ранее действовавших в Сумской области.
"Мы же видим появление под Красноармейском частей, которые ранее светились в Сумской области. Я имею в виду 200-е и 400-е штурмовые полки", — заявил Носков.
Он отметил, что эти подразделения используются не для удержания линии фронта, а выполняют функцию активной обороны.
"Особенно удивительно, что они действуют не единым целым, а отдельными боевыми группами на разных направлениях. То есть это резерв, который не держит линию фронта, а выполняет функцию активной обороны. В контратаки ходят именно они", — пояснил эксперт.
Носков также сообщил о появлении в этом районе свежепереброшенных десантных бригад из Сумской области. По его словам, эти переброски ослабляют оборону ВСУ на других направлениях, что приводит к закономерным потерям территории.
"Это справедливое впечатление", — резюмировал эксперт, комментируя тезис о том, что для затктывания прорыва под Золотым Колодезем Украина оголила другие участки фронта.
Полный текст интервью Владимира Носкова: Пока ВСУ пытаются удержать Купянск за счет демонтажа Сум, Россия наступает на Гуляйполе читайте на сайте Украина.ру.
