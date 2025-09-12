https://ukraina.ru/20250912/belyy-tanets-po-kievski-damy-priglashayut-kavalerov-ubivat-1068547705.html

Белый танец по-киевски. Дамы приглашают кавалеров убивать

В Киеве стартовал юбилейный, пятый, саммит первых леди и джентльменов, придуманный в 2021-м году супругой Зеленского - Еленой. Правда, на Украине это мероприятие называют "балом ледей", что в общем-то наглядно демонстрирует отношение украинцев к подобным пафосным мероприятиям, да еще во время войны.

То есть вот тут скорбим, вот тут - убиваем, а тут - рыбу заворачиваем. Точнее, "Скумбрию" - ведь именно так за глаза именуют первую леди Украины - за ее ляп о покупках в "Сильпо" дешевой мороженной рыбы к семейному ужину.Кстати, интересная деталь - на всех саммитах жена Зеленского появлялась исключительно в одеждах белого цвета. Еще в 2021 году она открывала первый форум в классическом костюме с двубортным пиджаком. В 2022 году появилась в образе от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, а в 2023-м выбрала "двойку" с юбкой, дополнив его брошью-картой Украины. В прошлом году, в 2024-м, первая леди нарядилась в костюм-тройку с удлиненным лацканом и платком в нагрудном кармане. 2025 год тоже не стал исключением: преданная до кончиков хвостов Офису президента пресса, захлебываясь слюнями, описывает в деталях ее "лук": "образ Зеленской состоит из двубортного жакета удлиненного силуэта и прямых классических брюк со стрелками. Молочный оттенок наряда она выбирает не случайно: именно этот цвет подчеркивает всю важность события, красоту Елены Зеленской и ее весомую роль в этом мероприятии". Причем, почти все костюмы к "балу ледей" Зеленской шьет бренд GASANOVA который зародился в Донецке, откуда родом его основательница Эльвира Гасанова. Выбор не случайный: Зеленская таким образом пытается показать что Донецк - это часть "единой краины", которую построил (а по-настоящему, скажем в скобках - уничтожил) ее супруг, а вовсе не историческая территория России, и уж тем более не предмет для геополитического торга. Вообще же, на всех саммитах, которые устраивала жена Зеленского, СМИ по большей части обсуждали состав гостей и их наряды, что лишний раз подчеркивает: данная площадка - это ярмарка тщеславия первой леди Украины. А еще - завуалированная площадка мировых экспериментов в системе глобального управления. И не потому ли пресса столько внимания уделяет туфлям и шляпкам первых леди: чтобы у зрителей не было лишних вопросов о том, что на самом деле обсуждают жены первых лиц планеты?Так вышло и на сей раз. На афишах про "образование и мир", а по сути, про войну. Елена Зеленская собрала коллег из Австрии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии и Литвы, чтобы подчеркнуть: вот кто реально готов стоять рядом с её супругом в военном конфликте,Ю чтобы не сказать костюме...Получается не светский раут, а политическая акция клуб жён и мужей лидеров стран, поддерживающих продолжение боевых действий, то есть убийства украинцев, которых ее муж при поддержке других вип-супругов кидает в мясные штурмы в паре-тройке сотен километров от "бала ледей". А уж образование или технологии которые они собираются обсуждать - вопрос второстепенный.Надо сказать, что нынешнее собрание получилось у Зеленской жиденьким: к ней приехали только леди из Прибалтики, супруга натовского пионера Стубба, нейтральные австрийцы и козырная дама этой колоды - Эльке Бюденбендер из ФРГ. Вероятно, Зеленская слегка разочарована, ведь она несколько дней назад анонсировала мощный женский европейский десант. "В этом году будет рекордное количество первых леди и джентльменов, которые приедут в Киев", - вещала она. Однако, вместо рекорда получилась небольшая кучка европейских тетенек, чем-то напоминающая cкромную мужскую "коалицию желающих" под дирижированием мужа Зеленской. А самое главное, что Мелания Трамп не приехала и даже приветственной открытки не прислала, хотя украинская "белоснежка" вовсю намекала на такую возможность. Да и приглашение ей лично отправила. Но может, первая леди США мовы не знает, вот и не разобрала куда ее зовут. Или просто на семейном совете решили, что Зеленские и так слишком дорого обходятся Америке, чтобы тратиться еще и на билет до Киева.Игнор Мелании, как впрочем и других видных европейских леди, наглядно демонстрирует падение интереса к украинским посиделкам. Например, на первый такой саммит в 2021 году к Зеленской приезжали гостьи не только из Европы, но и из Ливана, Бразилии, Израиля, Коста-Рики. Правда сейчас Глобальный Юг играет в другой лиге, соответственно, и его представительниц нет. Неизменными остаются только жены из Литвы, Латвии и Эстонии, которые ездят выражать поддержку Киеву, как на работу. Да и куда им деваться - это ведь и есть их работа, всё более скудно оплачиваемая англосаксами. А ведь были времена... Эх, какие были времен, когда на ярмарке тщеславия имени Елены Зеленской и Хиллари Клинтон выступала (в 2021 году) и Энтони Блинкен речь толкал (в 2023-м). Но сейчас из американцев был только спецпосланник Кит Келлог которого зовут, как альтернативу закрытому небу - во время его визитов в Киев не случается налетов беспилотников. В общем, свадебный генерал во всех смыслах. И уж точно, к числу "ледей" отставного военного причислить как-то трудно...Кстати, о смыслах. Весьма интересно проследить за тем, как на саммите первых леди и джентльменов менялся не только состав гостей, но и тематика обсуждений. Так, в 2021-м на мероприятии обсуждали "Мягкую силу в новой реальности". Речь шла о том, как с помощью пандемии ковида менялись глобальные правила игры в сферах медицины и обеспечения равных прав. На самом-то деле, под прикрытием "борьбы с пандемией" по всему миру обкатывали массовые эксперименты с вакцинами. А параллельно глобалисты тихо протолкнули свои приоритеты - от повестки ЛГБТ* и "гендерного равенства" до перестройки социальных приоритетов. Второй саммит в 2022-м году, естественно, проходил под девизом "Украина и мир: будущее, которое мы строим вместе". Под предлогом помощи жителям Бучи и Мариуполя Зеленская уже требовала от европейских подруг и давление на Россию усиливать ("коалиция решительных леди", ага), и помогать освобождать нацистов-"азовцев"** из плена, и собирать деньги на восстановление разрушенной Украины после завершения войны. То есть, изначально для Зеленских разрушенная Украина была проектом, на котором можно заработать миллиарды, ну и откаты дать благородным сэрам и пэрам. Не зря ж там супруга британского премьера тусовалась.В 2023-м году на площадке Зеленской говорили о психическом здоровье. Видимо, навеяло неадекватностью супруга, подсевшего на вещества. Кстати, тогда на саммит впервые приехала супруга премьера Армении Пашиняна - Анна Акопян. По странной случайности ее визит на "саммит психов" совпал с началом отрыва Армении от России и СНГ, а супруг Анны Акопян заявил о первых совместных военных учениях Армении и США. Ну, а чтобы впечатление от саммита про психическое здоровье было полным, в ряды политических подруг Елены Зеленской затесался "ледь" в брюках - первый джентльмен Словении Алеш Пусар, муж президента страны Наташи Пирц.Четвертый саммит собрал в стенах заповедника "София Киевская" тех, кто хотел послушать излияния первой леди Украины о безопасности детей. Самое циничное, что собственных дочь и сына Елена Зеленская вывезла задолго до бала за пределы Украины , вообще-то сразу после начала конфликта, а для остальных украинских детей ее муж устроил ад на земле. Кстати, именно после этого саммита Фонд Елены Зеленской обвинили в вывозе детей-сирот из Украины и их нелегальной "продаже" на Западе. Ну, а сегодня первым леди Зеленская предлагает "освоить" образовательную тему. Месседж мероприятия 2025 года – "Образование, моделирующее мир". Похоже, что украинским школьникам (да и не только украинским) готовятся сплести лапти и сделать с образовательной системой то же самое, что раньше сделала с украинской медициной "доктор Смерть" - американская гражданка и экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. Недаром же в мероприятии принял участие министр образования Оксен Лисовой, который закрывает сельские школы, увольняет учителей за русский язык и вводит оплату электронных школьных дневников. Cама же Зеленская заявила, что хочет вывести образование из тьмы: "когда в самом центре Европы развязана отвратительная агрессивная война, чтобы выжить, нам нужна сила знаний. И буквально, и метафорически. Нам всем нужна максимальная ясность принципов и взглядов. И нам всем нужны глубокие знания, чтобы отличать правду от лжи". Иными словами, жена просроченного президента хочет заменить образование пропагандой и навязывать ее с первого класса, если не с ясельного горшка. А и, правда, если чуть глубже вдуматься, Украине Зеленского нужны плохо обученные дилетанты "с Украиной в сердце", недалекие русофобы которых легко можно перепрограммировать и натравливать на РФ. Так что гуманитарная оболочка мероприятия - это как белый костюм жены "людоеда" Зеленского, лишь красивая ширма. За ней просматривается политическая составляющая, а сам форум развернут для демонстрации дипломатической и военной поддержки Украины. Присутствие первых леди, министров, экспертов и представителей IT-корпораций позволяет Киеву не только транслировать имидж "центра глобального диалога", но и укреплять связи с государствами и структурами, вовлечёнными в поддержку киевского режима для которого, чтобы выжить надо кого-то обязательно убивать.Недаром же первая леди Украины вздумала поговорить об образовании в момент перелома военной и финансовой поддержки официального Киева, когда глобалисты убеждают мир продолжить воевать Украиной против России, а европейская "коалиция желающих" пытается добиться от Трампа вовлечения в украинский конфликт. Для семьи Зеленских это последний шанс удержаться на плаву и продолжить заработок на войне: вилла во Франции сама себя не оплатит. Вот жена и взялась помогать мужу через свой женский клуб, хотя, по слухам, они давно сохраняют лишь видимость брака.О том, как на Украине по-настоящему расправляются с образованием - в статье Елены Кирюшкиной ""Из наших детей хотят сделать дебилов-недоучек". На Украине тестируют отмену бесплатного образования"

