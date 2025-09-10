https://ukraina.ru/20250910/kak-poteri-v-vsu-vliyayut-na-lyudey-ukrainy-i-v-chm-glavnaya-problema-donetska--kopyl-1068487820.html

Как потери в ВСУ влияют на людей Украины и в чём главная проблема Донецка — Копыл

Как потери в ВСУ влияют на людей Украины и в чём главная проблема Донецка — Копыл

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0a/1068487363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18beeb05a1ae2eddb6f39cc41bd42b9e.jpg

Руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл в эфире Украина.ру проанализировал удары ВСУ и переговоры о мире, а также рассказал о влиянии потерь в ВСУ на украинское общество, объяснил, как сопротивляться украинской пропаганде и назвал главную проблему Донецка: 00:20 – О ситуации в Белгородской области; 01:08 – Удары беспилотниками по городам России; 03:47 – Переговоры о мире; 06:33 – О потерях в ВСУ и их влиянии на фронт и общество; 09:42 – Как сопротивляться украинской пропаганде; 12:00 – О водоснабжении в Донецке.ТГ-канал проекта "Verum": https://t.me/verum_donbass Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

