Как потери в ВСУ влияют на людей Украины и в чём главная проблема Донецка — Копыл
Руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл в эфире Украина.ру проанализировал удары ВСУ и переговоры о мире, а также рассказал о влиянии потерь в ВСУ на украинское общество, объяснил, как сопротивляться украинской пропаганде и назвал главную проблему Донецка:
00:20 – О ситуации в Белгородской области;
01:08 – Удары беспилотниками по городам России;
03:47 – Переговоры о мире;
06:33 – О потерях в ВСУ и их влиянии на фронт и общество;
09:42 – Как сопротивляться украинской пропаганде;
12:00 – О водоснабжении в Донецке.
ТГ-канал проекта "Verum": https://t.me/verum_donbass
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Подписывайся на