Как потери в ВСУ влияют на людей Украины и в чём главная проблема Донецка — Копыл - 10.09.2025
Как потери в ВСУ влияют на людей Украины и в чём главная проблема Донецка — Копыл
2025-09-10T22:02
2025-09-10T22:02
Руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл в эфире Украина.ру проанализировал удары ВСУ и переговоры о мире, а также рассказал о влиянии потерь в ВСУ на украинское общество, объяснил, как сопротивляться украинской пропаганде и назвал главную проблему Донецка: 00:20 – О ситуации в Белгородской области; 01:08 – Удары беспилотниками по городам России; 03:47 – Переговоры о мире; 06:33 – О потерях в ВСУ и их влиянии на фронт и общество; 09:42 – Как сопротивляться украинской пропаганде; 12:00 – О водоснабжении в Донецке.ТГ-канал проекта "Verum": https://t.me/verum_donbass Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
Как потери в ВСУ влияют на людей Украины и в чём главная проблема Донецка — Копыл

22:02 10.09.2025
 
Руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл в эфире Украина.ру проанализировал удары ВСУ и переговоры о мире, а также рассказал о влиянии потерь в ВСУ на украинское общество, объяснил, как сопротивляться украинской пропаганде и назвал главную проблему Донецка:
00:20 – О ситуации в Белгородской области;
01:08 – Удары беспилотниками по городам России;
03:47 – Переговоры о мире;
06:33 – О потерях в ВСУ и их влиянии на фронт и общество;
09:42 – Как сопротивляться украинской пропаганде;
12:00 – О водоснабжении в Донецке.
ТГ-канал проекта "Verum": https://t.me/verum_donbass
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
